Stripe, Kripto Para Ekosisteminde Genişleme Hamlesini Sürdürüyor

Finansal teknolojiler alanında faaliyet gösteren Stripe, kripto para ekosistemine yönelik iki önemli alım gerçekleştirdi. Şirket, kripto cüzdan sağlayıcısı Privy’yi satın aldığını duyurdu. Bu satın almanın, Stripe’ın kısa süre önce Bridge’i bünyesine kattığı bir milyar dolarlık anlaşmanın ardından geldi.

Kriptoya Açılan Kapı

Stripe, işletmelere sunduğu ödeme altyapılarını kripto tabanlı çözümlerle desteklemek amacıyla kripto cüzdan sağlayıcısı Privy’yi satın aldı. Privy, yapılan açıklamaya göre faaliyetlerine bağımsız bir ürün olarak devam edecek; hız kazanmayı, yenilik sunmayı ve kullanıcılarına daha iyi hizmet vermeyi hedefliyor. Bu hamle, şirketin kripto varlıklarla ilişkili hizmet yelpazesini genişletme çabasının bir devamı olarak görülüyor.

“Bugün gururla açıklıyoruz: Stripe, Privy’yi satın alıyor. Daha hızlı hareket edeceğiz, daha çok ürün sunacak ve size daha iyi hizmet vereceğiz.”

Privy’nin Stripe çatısı altına girmesiyle beraber kripto cüzdan teknolojilerine ve kullanıcı deneyimlerine yatırım yapılacağı, kullanıcıların ve işletmelerin yeni nesil finansal araçlara daha hızlı erişim sağlayabileceği dile getiriliyor. Stripe’ın kripto cüzdanlarıyla olan entegrasyonu, mevcut ödeme ve para transferi hizmetlerini farklılaştırmayı amaçlıyor.

Stablecoin Alanında Büyüme: Bridge Alımı

Stripe’ın kısa süre önce gerçekleştirdiği bir diğer önemli satın alma ise Bridge adlı stablecoin ihraççısına yönelik oldu. Bridge, ABD dolarına endeksli olan USDB adlı kripto varlığı piyasaya sunan şirket. USDB’nin peg’i (1 dolara sabitliği) nakit ve para piyasası fonlarının birleşiminden oluşan varlıklarla destekleniyor. Stripe ve Bridge’in birleşmesiyle birlikte, işletmeler için kripto paraların kapısı sonuna kadar açılmış olacak.

Bridge’in Kurucu Ortağı Zach Abrams: “Stripe ile birleşmemizi tamamladık! Dijital dolarları işletmelere her yerde ulaştırıyoruz. Bu varlıklar geleceğin değil; zaten bugün insanların para transfer şekillerini dönüştürüyor.”

Bridge ile yapılan anlaşmanın ardından Stripe’ın, işletmelerin stablecoinler aracılığıyla küresel ödemelerde daha etkin hale gelmesini hedeflediği biliniyor. Böylece uluslararası para transferlerinin hızlanması ve maliyetlerinin düşmesi mümkün olabilecek.

Bankalar ve Stablecoinler

Stripe’ın yakın zamanda bazı bankalarla stablecoin kullanımına dair görüşmeler yaptığı da belirtiliyor. Stripe’ın kurucu ortağı ve başkanı John Collison, bankaların bu yeni finansal araca büyük ilgi gösterdiğini dile getirdi.

John Collison: “Onlarla yaptığımız görüşmelerde, bankalar oldukça ilgili. Bunu geçici veya önemsiz bir yenilik olarak görmüyorlar. Bankalar, ürünleriyle stablecoinleri nasıl entegre edeceklerini ciddi şekilde değerlendiriyor.”

Bankacılık sektörünün konuya yaklaşımı, kripto varlıkların ve stablecoinlerin geleneksel finans yapılarında daha yaygın ve etkili biçimde kullanılabileceğinin işareti olarak değerlendiriliyor. Stripe’ın bu alandaki girişimlerinin, finansal inovasyon ve kripto varlık tabanlı hizmetlerde tam bir dönüşümü temsil ediyor.

Stripe’ın arka arkaya yaptığı bu iki satın alma, şirketin dijital finansal ekosistemde daha fazla söz sahibi olma hedefini yansıtıyor. Kripto cüzdanlar ve stablecoin teknolojileri, ödeme sistemlerinde şeffaflık, hız ve erişilebilirlik sunarak Stripe’ın rekabet avantajını artırabilecek unsurlar olarak öne çıkıyor. Bu gelişmelerle işletmeler, çok daha geniş bir ödeme ve transfer seçeneğine ulaşabilecekleri gibi, kullanıcılara da dijital ekonomiyle entegre hizmetler sunma potansiyeli kazanabilecekler.