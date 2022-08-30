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STP ve Polygon Village İş Birliği

06:00
30 Ağustos 2022
Coin Türk Yazar: Coin Türk
Okuma Süresi: 2 Dakika

Verse Network by STP’nin Polygon Village ekosistemine Voucher Partner olarak katılacağı duyuruldu. DAO için gereken native araç setini sağlayacak olan STP, zincirler arası yönetişim ve Polygon Village üzerinde projelerin yönetimini mümkün kılacak.

Verse Network tarafından sunulan Village Voucher şunları içeriyor:

  • DAO oluşturma ve zincirler arası yönetişim özelliklerine tam erişim
  • DAO’yu proje panelinde doğrulamak için gerekli kredinin (STPT) tamamı
  • Destekçilerden ve STP topluluğundan tahsis edilmiş destek
  • Potansiyel iş ortaklıkları ve birlikte geliştirilecek projeler için Verse Network üzerinden DAO’lara erişim

Polygon DAO ile hayat bulan Polygon Village, Polygon üzerinde proje geliştirenlere yönelik bir full stack ekosistemidir. Polygon Village, sunduğu hibe ve kuponlar ile en iyi DAO’ların ve diğer projelerin geliştirilmesine destek oluyor. Hoş Geldin Kuponu (Welcome Voucher), ekosistemin üst kademesindeki Web3 servislerine, yani Voucher Partner’lara ücretsiz erişim sağlıyor. Ayrıca, projelerin geliştirme ve ölçekleme aşamalarına yardımcı olmak için gerekli mentorluk ve pazarlama desteği de program tarafından sunuluyor.

STP bu iş birliği çerçevesinde kendi DAO araç setini Polygon Village ekosisteminde erişilebilir kılacak. Tüm partner projeler ve DAO’lar Verse Network’ün geniş merkeziyetsiz uygulama yelpazesine erişim sağlayarak, Polygon zinciri üzerinde DAO yaratma, yönetişim ve yönetim ihtiyaçlarını karşılayabilecek. Bu hem ERC20 token tabanlı mevcut DAO’lar hem de yeni çıkacak ve kendi token’ini yaratacak DAO’lar için geçerli.

Verse Network by STP’nin Polygon Village ekosistemine katılması, Polygon üzerindeki DAO topluluğuna erişilebilir araçlar sunmakta bir dönüm noktası niteliği taşıyor. Çoklu zincir desteği, çok daha fazla sayıda DAO’nun düşük işlem ücretlerinden ve daha geniş üye katılımından fayda sağlamasına olanak tanıyor.

Verse Network by STP Hakkında

Verse Network, merkeziyetsiz karar alma sürecini daha verimli hale getirecek native araç seti ve altyapılardan oluşan uçtan uca çözüm paketiyle; kullanıcılar, topluluklar ve organizasyonlar için DAO oluşturmayı ve yönetmeyi kolaylaştırıyor. Kullanıcılar, Verse Network sayesinde kodlama bilgisi gerektirmeyen DAO araçlarına ulaşarak geniş bir blockchain yelpazesinde kendi DAO’larını hayata geçirip yönetebiliyor.

PolygonDAO Hakkında

Polygon DAO, Polygon’un uzun vadede kontrolü topluluğa verme stratejisinin merkezinde yer alıyor. Polygon DAO, Polygon ekosistemi içindeki farklı ilgi alanlarını temsil etmeyi ve desteklemeyi hedefliyor. Geliştiriciler, Polygon Village sayesinde kendi Web3 çalışmalarını, geliştirmek, büyütmek ve tanıtmak için ihtiyaç duydukları her şeye erişim sağlayabiliyor. Böylelikle Polygon üzerinde geliştirilen projeler, kapsamlı ve nitelikli destek görüyor.

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.

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