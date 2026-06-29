Stellar ağında DTCC testleri 13 Temmuz 2026’da başlayacak, XLM ise ikinci çeyrek sonunda $0.17167’ye geriledi

Stellar ağının tokenizasyon alanındaki planları öne çıkarken, XLM fiyatı ikinci çeyrek sonuna doğru sert bir geri çekilme yaşadı. TradingView verilerine göre XLM, $0.17167 seviyesine indi ve 200 haftalık hareketli ortalamasının yeniden altına sarktı. Böylece ilkbahar döneminde görülen yükseliş ivmesi büyük ölçüde silindi.

Teknik görünümde kritik eşik öne çıktı

Haftalık grafikte dikkat çeken ana unsur, 200 haftalık eğrinin 2022 ortasından bu yana neredeyse yatay seyretmesi oldu. Bu yapı, XLM açısından uzun süredir güçlü bir direnç bölgesi olarak izleniyordu. Fiyat, mayıs ayında kısa süreliğine bu seviyenin üzerine çıktı ancak kalıcılık sağlayamadı.

Yaklaşık dört yıl boyunca aşılması zor bir bariyer gibi çalışan bu bölge, şimdi yeniden piyasanın odağına yerleşti. Önümüzdeki günlerde haftalık kapanışın bu eşik etrafında nasıl şekilleneceği, kısa vadeli yön açısından belirleyici olabilir.

Haftalık kapanışın $0.18244 seviyesinin belirgin biçimde altında gerçekleşmesi halinde, XLM için $0.140 bölgesine doğru yeni bir geri çekilme riski öne çıkıyor.

DTCC takvimi ile piyasa fiyatlaması ayrıştı

Fiyat hareketi ile proje takvimi arasındaki ayrışma dikkat çekiyor. DTCC’nin tokenizasyon platformunda ilk canlı testlerin 13 Temmuz 2026’da başlaması planlanıyor ve temel ağ olarak Stellar kullanılıyor. Süreçte Russell 1000 hisseleri ile ABD Hazine tahvillerinin dijital ortama taşınması hedefleniyor.

DTCC, ABD sermaye piyasalarında takas ve saklama altyapısında merkezi rol üstlenen kurumlardan biri olarak biliniyor. Bu nedenle Stellar ile bağlantılı test süreci, kurumsal kullanım senaryoları açısından yakından izleniyor.

Mini sözlük: DTCC, tam adıyla Depository Trust & Clearing Corporation, ABD’de menkul kıymet işlemlerinin takas ve mutabakat süreçlerinde görev alan büyük bir piyasa altyapı kuruluşudur. Tokenizasyon ise hisse senedi veya tahvil gibi varlıkların blokzincir üzerinde dijital temsilinin oluşturulması anlamına gelir.

Kurumsal ölçekte bu entegrasyon gündemden çıkmış değil; değişen unsur teknolojinin kullanım alanı değil, yalnızca borsadaki fiyat oldu.

Mayıs yükselişi haziranda geri verildi

Piyasadaki son hareket, söylentiyle alım ve haberle satış kalıbını andıran bir tablo ortaya koydu. Mayıstaki duyuruların ardından hızlanan yükseliş, haziran boyunca yaklaşık dört haftada geri verildi. Bu süreçte kısa vadeli yatırımcıların kar alımına yöneldiği, Bitcoin‘deki zayıflığın da risk iştahını baskıladığı görülüyor.

Böyle bir ortamda XLM üzerindeki satış baskısı artarken, daha uzun vadeli bakan yatırımcılar için farklı bir değerlendirme zemini oluşmuş durumda. Piyasa, kurumsal altyapı hazırlıkları sürerken kısa vadede fiyatı aşağı çekti.

Teknik açıdan en yakın kritik seviye $0.18244 olarak öne çıkıyor. Fiyat bu bölgenin altında kalmaya devam ederse, $0.140 yönlü yeni bir düzeltme ihtimali masada kalacak. Buna karşılık yatay ana seviyenin yeniden kazanılması halinde, son geri çekilmenin geçici bir sarsıntı olarak değerlendirilmesi mümkün olabilir.