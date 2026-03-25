Stabull Havuzlarında Düşük Likiditeyle Yüksek İşlem Hacmi Dikkat Çekiyor

Bilmeniz Gerekenler

  • Stabull protokolünde düşük sermayeyle orantısız yüksek işlem hacmi elde ediliyor.
  • Likidite sağlayıcıları swap ücretleri ve ek token teşvikleriyle doğrudan getiri fırsatı buluyor.
  • Stabull havuzlarının frekansı yüksek küçük işlemlerle düzenli komisyon biriktirdiği aktarılıyor.
Merkeziyetsiz finans (DeFi) alanında hizmet veren Stabull protokolüne ait likidite havuzlarının düşük sermayeyle yüksek işlem hacmine ulaşması, sektörde ilginç bir örnek olarak öne çıkıyor. Stabull, yalnızca stabilcoin ve gerçek varlık tabanlı ürünler listeliyor olsa da, kullanım örnekleri incelendiğinde geleneksel ölçütlerle değerlendirilen TVL (toplam kilitli değer) ve hacim arasındaki ilişkinin her zaman doğru okunmadığı görülüyor.

İçindekiler
1 Likiditenin Verimli Kullanımı ve İşlem Hacmi
2 Getiri Mekanizması ve Sürdürülebilirlik

Likiditenin Verimli Kullanımı ve İşlem Hacmi

Stabull üzerinde incelenen bir havuzda, yaklaşık 31 bin dolarlık likidite varken, 30 günlük süreçte bu havuzdan tam 4,05 milyon dolarlık işlem geçmiş durumda. Geleneksel bakış açısında yüksek TVL derin likidite ve daha fazla işlem anlamına gelirken, bu örnekte asıl önemli olanın havuzun ne kadar etkin kullanıldığı olduğu ortaya çıkıyor.

Küçük hacimli ama merkezi rotalarda bulunan havuzlar, büyük havuzlardan daha fazla işlem görebiliyor. Stabull’daki bu havuz genellikle işlemlerin son noktası olmamakla birlikte; sürekli olarak ara adım, sabit fiyatlama ve güvenilir dönüşüm aracı olarak tercih edilmiş. Her işlemde havuzun sadece küçük bir kısmı kullanılmış olsa da, bu tekrarlı işlemler toplamda yüksek hacme yol açmış.

Sistemin sunduğu swap işlemlerinden gelen ücretler de dikkat çekiyor. 4,05 milyon dolarlık toplam işlem hacminden %0,015 oranında swap ücreti alınırken, bunun %70’i likidite sağlayıcılara ödeniyor ve bu sayede havuza sermaye koyanlar doğrudan stabilcoin ile bir getiri elde ediyor.

Getiri Mekanizması ve Sürdürülebilirlik

Pek çok DeFi platformunda getirilerin kaynağı genellikle borç verme ve faiz gelirlerinden gelirken, Stabull sisteminde bu süreç farklı işliyor. Buradaki likidite sağlayıcıları aslında varlıklarını ödünç vermekten ziyade, protokolde yapılan işlemler üzerinden hizmet ücreti alıyor; sisteme sağlanan her likidite, bir bakıma geçiş ücreti kazandırıyor.

Yıllık olarak bakıldığında, benzer işlem hacminin sürmesiyle beraber, 31 bin dolar baz alınarak swap ücretlerinden %6,7 civarında yıllık getiri sağlanabiliyor. Bu getiri yalnızca yapılan işlemlerden doğarken, herhangi bir kredi riski ya da kaldıraç bulunmuyor ve ödemeler tamamen likit stabilcoin üzerinden gerçekleşiyor.

Stabull’un fiyatlandırma algoritmasında oracle verilere dayanması, havuzun dış piyasalarda olabilecek dalgalanmalara karşı fiyat istikrarını korumasını sağlıyor. Bu yönüyle protokol, otomatik işlem stratejilerinde ve tekrarlı kullanılan güzergahlarda güvenilir bir seçenek olarak öne çıkıyor.

İşlem hacminin tek bir büyük alım-satımla değil, otomasyon altyapısıyla yapılan çok sayıda küçük/yinelenen swap işleminden geldiği belirtiliyor. Bu durum, genellikle teşvik ağırlıklı ani yükselen hacim modellerinden farklı olarak, sürekli ve doğal bir komisyon akışı oluşturuyor.

Swap ücretlerine ek olarak, Stabull’da ayrıca Merkl üzerinden yürütülen likidite madenciliği programı yoluyla LP’lere STABUL token teşvikleri de sunulabiliyor. Bu ödüller swap ücretlerinden bağımsız olarak ek getiri sağlayabiliyor ve protokolün daha fazla likidite çekmesine destek oluyor.

Herhangi bir özel kampanya, büyük ortaklık ya da yoğun tanıtım çalışması olmadan dahi, Stabull havuzlarının işlem yollarındaki işlevselliği ile öne çıktığı ifade ediliyor. Bu yaklaşımda, likidite miktarından ziyade kullanım etkinliği ön plana çıkıyor.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
