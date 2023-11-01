  Son Dakika! Söz Faiz Kararı Sonrası Fed Başkanı Jerome Powell’da! Uzun Zaman Sonra İlk Kez Bu Kadar Önemli!

Fed Başkanı Powell çalkantılı geçen Ekim ayının ardından açıklanan faiz kararı sonrasında kendisine yöneltilen soruları yanıtlamak ve konu ile ilgili açıklamalar yapmak üzere yerini aldı.

Geleneksel piyasanın yanı sıra kripto para ile ilgilenen yatırımcılarının da yapılacak açıklamalar esnasında ve bunu takip eden süreçte piyasada yaşanabilecek yüksek hareketliliğe karşı dikkatli olmaları faydalı olacaktır. Peki gerçekleşen son Fed toplantısında Powell, tüm dünyanın ekonomisini ve kripto para dünyasını ilgilendirebilecek nelerden bahsediyor?

Powell’ın Açıklamaları

Yazının yazıldığı an itibariyle FED başkanı Jerome Powell ilk olarak ABD ekonomisini ilgilendiren açıklamalar yapıyor. Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan İsrail-Hamas savaşı ve güncel gelişmeler toplantının yönünde büyük önem sahibi olabilir.

Konuşmanın yönü ise ETF konusunda SEC ile yaşanan gerginliklerin ne gibi açıklamaları beraberinde getirebileceğinin habercisi olabilir. Yeni yapılacak açıklamalar, ETF’lerle ilgili geçilen kritik dönemde, kripto para dünyasında yatırım yapmayı düşünen yatırımcıların fikir ve yatırımlarına olan yaklaşımlarını şekillendirebilir.

Konuşmanın sadece bununla sınırlı kalacağını düşünmek ise pek de doğru olmayabilir. Powell’ın geçmişte yaptığı açıklamalar göz önünde bulundurulduğunda sadece kısa vadeli değil aynı zamanda uzun vadeli düşüncelerin de temelleri ortaya çıkabilir.

Saat 21:30’da başlayan konuşmanın piyasada yaratacağı etkiler ilerleyen dakikalarda belirtilerini göstermeye başlayacaktır. Yatırımcıların, gerçekleşebilecek yüksek piyasa hareketliliğine sahip senaryoya karşı hazırlıklı olması her zaman daha sağlıklı olacaktır. Konuşmada geçen önemli konuları bu haberde sizlerle paylaşıyor olacağız.

21:00’da yapılan açıklamaya göre Fed, faizin sabit tutulması kararını oybirliği ile aldı. Yaşanan savaşın gölgesinde Powell tarafından yapılacak açıklamanın devam eden ekonomik dengesizlik de göz önünde bulundurulduğunda ne yönde olacağı pek de net görünmüyor.

21:30 Powell konuşmaya başladı.

Sıkılaştırmanın tam etkileri henüz hissedilmedi. Ekonomi beklentilerin oldukça üzerinde büyüdü.

İşgücü piyasası sıkılığını koruyor. İstihdam artışları güçlü bir hızda ancak yılın başlarına göre daha az. Nominal ücret artışı bazı gevşeme işaretleri gösterdi. İşgücü talebi hala arzı aşıyor.

Enflasyon geçen yılın ortasından bu yana ılımlı seyrediyor. Birkaç aylık iyi enflasyon verisi yapılması gerekenlerin sadece başlangıcı.

Enflasyonun %2’ye ulaşması için önümüzde uzun bir yol var. Kısıtlayıcı politika duruşu enflasyon üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor. Yeterince kısıtlayıcı bir duruş sergilemeye kararlıyız.

Ekonomik verilerin ve işgücü talebinin yeniden canlandığını gösteren son verilere dikkat ediyoruz. Bunlar enflasyon konusunda daha fazla ilerleme kaydedilmesini riske atabilir.

Daha fazla sıkılaştırmaya ihtiyacımız olup olmadığını belirlerken, kümülatif sıkılaştırmayı, gecikmeleri ve ekonomik ve finansal gelişmeleri dikkate alacağız.

İşgücü koşulları yumuşuyor. Enflasyon düşüyor ancak hala hedefin oldukça üzerinde. Daha yüksek uzun vadeli faizlerden kaynaklanan daha sıkı finansal koşullar, daha güçlü dolar, daha düşük hisse senetleri gelecekteki faiz koşulları için önemli olabilir.

Uzun vadeli getirilerdeki artışa dikkat ediyoruz. Daha uzun vadeli yüksek faizler, bizden gelen daha yüksek politika faizlerinin bir yansıması olamaz, bu değişikliklerin de önemli olması gerekir.

Daha yüksek Fed politika faizleri beklentisinin daha yüksek uzun vadeli faizlere neden olduğu düşünülmemektedir. Gelecek toplantılara ilişkin herhangi bir karar almadık.

Ara verdikten sonra tekrar artırmanın zor olacağı düşüncesi doğru değil. Fed personeli bu toplantıda resesyonu tahminlerine dahil etmedi.

Finansal koşullar açıkça sıkılaştı. Zaman içinde bunun bir etkisi olacaktır, sadece bunun ne kadar hızlı olacağını bilmiyoruz. Sıkılaşan finansal koşulların kaç faiz artırımı anlamına geldiğini tercüme etmek zor.

Yüksek faizlerin konut piyasası ve dayanıklı tüketim malları alımları üzerindeki etkilerini görüyoruz.

Eğer sıkılaştırma yapmamız gerektiğine karar verirsek, sıkılaştırma yaparız. İşgücü piyasasına, ekonomik büyümeye ve finansal koşullara bakarız. Şu anda faiz indirimine gitmeyi hiç düşünmüyoruz.

Bir sonraki soru, politikanın ne kadar süre kısıtlayıcı tutulacağı olacak.

FOMC ekonomik etkileri açısından jeopolitik riskleri izliyor. Dışarıda çok fazla risk var. Büyük resim, işgücü piyasası ve enflasyon konusunda ilerleme kaydettiğimiz ve politikayı yeterince kısıtlayıcı hale getirmeye odaklandığımızdır.

Biz hala inanıyoruz ve meslektaşlarımız da muhtemelen daha yavaş büyüme ve işgücü piyasası koşullarında yumuşama görmemiz gerekeceğini düşünüyor.

Şimdi 2022 faiz artışlarının etkilerini görüyoruz. Büyük bir belirsizlik altında politika yapmak zorundayız, bu yıl süreci yavaşlatmamızın bir nedeni de bu, aceleye getiremeyiz.

Bu faiz artırım döngüsünde çok yol kat ettik ve döngünün sonuna yaklaştık. Politika kısıtlayıcı ve etkilerini görüyoruz. Bilanço küçültme hızını değiştirmeyi düşünmüyoruz.

QT, uzun vadeli faizlerdeki artışın içinde nispeten küçük bir rol oynuyor olabilir. Enflasyondaki ilerleme inişli çıkışlı olacak. İyi haber şu ki enflasyon konusunda ilerleme kaydediyoruz.

Fed ve Kripto Paralar

Tüm dünyanın dikkatle takip ettiği Fed kararları dünya ekonomisinin yanı sıra kripto paraları da etkilemeye devam ediyor. Geçtiğimiz yılın Mart ayından bu yana yapılan faiz artışları son iki toplantıda yerini faizin sabit tutulmasına bırakmıştı.

Bunun yanı sıra iki toplantı arasında geçen zamanda yeni XRP kararları, İsrail-Hamas savaşı ve SEC-Binance gerginliği dikkat çekti. Kripto paralar adına en önemlisi ise ETF’ler konusunda yaşanan değişiklikler oldu. Yaşanan bu süreçte oluşan ortama da bağlı olarak geleneksel yatırım araçları dolar karşısında değer kazandı.

Devam eden süreçte yaşanan huhuksal süreçler bütün olarak incelendiğinde olası bir ETF onayı yatırımcıları heveslendirmiş olabilir. Bitcoin ve altcoin’lerin fiyatında geçtiğimiz ay boyunca gözle görülür bir yükseliş yaşandı. Konuşmanın başladığı saat itibariyle Bitcoin 34,500 dolar seviyesinde işlem görmeye devam ediyor.

Haberin detayları gelmeye devam ediyor…