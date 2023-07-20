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  •   Son Dakika: Kripto Paralar Neden Düşüyor? Bitcoin Yeniden 30.000 Dolar Altında!

Son Dakika: Kripto Paralar Neden Düşüyor? Bitcoin Yeniden 30.000 Dolar Altında!

Özet

  • Bitcoin fiyatı aniden 29.700 doların altına indi.
  • Kripto para yatırımcıları spekülatif ortamda anlık satışa geçti.
  • FedNow düşüşün bahanesi olmuş gibi görünüyor.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
17:56
20 Temmuz 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Kral kripto para birimi yeniden 30.000 doların altına indi ve 2 tane 15 dakikalık mumda kazanımlarını sildi. Yazı hazırlandığı sırada 29.850 dolardan alıcı bulan fiyat son dakika duyurusundan olumsuz etkilenmişe benziyor. Peki bu olay düşüşün gerekçesi miydi? İlk bakışta sadece bahanesi gibi görünüyor.

FedNow Nedir?

Birkaç dakika önce son dakika olarak duyurduğumuz FedNow uzun süredir beklenen bir gelişmeydi. FedNow fikri, fon transferlerinin gerçekleştirilmesindeki gecikmeyi ortadan kaldırmak amacıyla 2019 yılında ortaya atıldı. Bu, Birleşik Krallık, Hindistan, Brezilya ve Avrupa Birliği gibi ülkelerin bir süredir benzer sistemleri faaliyete geçirmesinin ardından geldi. Ülkemizde de bildiğiniz üzere Fast ile hızlı, anlık ödemeler uzun süredir yapılabiliyor.

Yeni hizmet özel ödeme sistemleriyle mücadele edecek. Ancak bazı Amerikalılar Fed’in tam teşekküllü bir CBDC’yi devreye sokmasından önce FedNow’un bir gözetim aracı olarak kullanılmasından endişe ediyor. Özellikle, CBDC denemeleri sıklıkla çeşitli ülkelerdeki anlık ödeme seçeneklerini takip etmişti.

Düşüşe gerekçe olarak gösterilebilecek tek şey şu anda FedNow ve duyurunun ardından fiyatın erimeye başladığını gördük.

Kripto Paralar Neden Düşüyor?

Kripto toplulukları arasında, dijital doların finansal özgürlüğü nasıl azaltacağı ve vatandaşların mahremiyetini nasıl ihlal edeceği konusunda halihazırda devam eden büyük bir tartışma var. Saat 17:51 itibariyle Bitcoin fiyatı 29.631 dolara düştü ve kritik eşik şimdilik kaybedilmiş oldu.

FedNow direkt olarak kripto paraları etkileyecek bir sistem değil. Dünyanın dört bir yanında aktif alternatifleri zaten var. Bu yüzden eğer başka bir gerekçesi yoksa son düşüşü spekülatif görebiliriz. Öte yandan ödemelerde kripto paraların yaygın olarak kullanılmadığı bir ortamda dijital dolar veya FedNow fiyata bu kadar olumsuz etki etmemeli.

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