Dünyanın en büyük varlık yöneticisi olarak hizmet veren şirketi kripto para şoku yaşadı. Bakın bu olayın altından hangi şirket çıktı?

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Dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi olarak faaliyet gösteren Blackrock şirketinin kurucusu ve aynı zamanda da CEO’su olan Larry Fink önemli bir açıklamada bulundu. Fink, FTX çöküşüyle 24 milyon dolarlık kayıp yaşadıklarını açıkladı.

Büyük Şok Yaşandı

Varlık yöneticisi Blackrock, iflas eden kripto borsası FTX’teki yatırımlarla ilişkili büyük isimlerden biri. BlackRock’ın başkanı ve CEO’su Larry Fink, Sam Bankman-Fried’ın kripto imparatorluğunun çöküşüne ilişkin bazı ilginç yorumlarda bulundu. Blackrock’un Kasım ayının başlarında iflas başvurusunda bulunan FTX’te 24 milyon dolarlık bir yatırımı olduğunu söyledi. Kripto borsası, kullanıcı fonlarının Sam Bankman-Fried’a ait diğer şirketlere yönlendirildiği iddiasıyla bağlantılı olarak önemli bir likidite sıkışıklığıyla karşı karşıya kalmıştı.

Larry Fink şu açıklamayı yaptı:

FTX başarısız oldu çünkü kendi token’ını yarattı.

FTX’in çöküşünden kendi token’ını yaratmasını sorumlu tuttu. Blackrock CEO’sunun New York Times Dealbook konferansında yaptığı bu yorumlar, varlık yöneticisi dünyanın en büyük şirketi olduğu için büyük önem taşıyor. Ağustos ayının başlarında şirket bir spot Bitcoin özel tröstü başlattı. O dönemde Blackrock, kripto entegrasyonu için bazı kurumsal müşterilerden önemli ilgi gördüğünü söyledi.

SBF Hapse Girecek mi?

FTX iflas işlemlerini yürütürken, devam eden soruşturmalar kullanıcı fonlarının yanlış kullanılıp kullanılmadığına odaklanıyor. Bu arada, kripto topluluğunun bir bölümü, SBF’nin dolandırıcılık yaptığı iddia edildikten sonra nasıl serbestçe dolaştığını merak ediyor.

Birçok yatırımcı SBF’nin ne zaman tutuklanacağını merak ediyor. ABD Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu (SEC), FTX US kullanıcılarından kullanıcı fonlarının potansiyel saptırılmasını araştırıyor.

Bu arada, FTX Japonya kullanıcıları paralarını Ocak 2023’e kadar geri alma şansına sahipler. Bloomberg’in haberine göre, FTX Japonya fonların geri çekilmesi için bir taslak plan hazırladı. Plan, varlıkların FTX’in sahip olduğu likit platform aracılığıyla iade edilmesini içeriyor. Son yapılan araştırmaya göre, FTX’in Japon kuruluşunun 94,5 milyon dolarlık kripto para birimi varlığı ve 46 milyon dolarlık fiat parası bulunuyor.