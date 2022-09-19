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Zamanlama harika, Bitcoin yönünü yeniden yukarıya çevirdi ve dünyanın en büyük borsalarından biri müjdeyi verdi. Biraz önce yapılan duyuruya göre Coinbase borsası 3 yeni altcoin listeleyecek. Coinbase tarafından yapılan altcoin listelemeleri eğer piyasalar aşırı satış konumunda değilse ciddi rallilere zemin hazırlayabiliyor.

Coinbase Altcoin Listeleme

Coinbase borsası tarafından yapılan duyuruya göre PUNDIX, INJ ve XMON platformda listelenecek. Listeleme yarın Türkiye saatiyle 19:00’da olacak.

Daha önce yol haritasına eklenen altcoinlerden seçilen bu kripto paralar daha fazla yatırımcıya ulaşacağı için genellikle yükseliş eğiliminde oluyor. Coinbase tarafından listelenecek altcoinler konusunda sık sık yeni duyurular paylaşıyoruz. İnternet sitemizden yol haritasına yeni eklenen altcoinleri kolaylıkla takip edebilirsiniz.

Listelenecek Altcoinler

Yatırımcılar listelenecek olan 3 altcoini bugün itibariyle Ethereum ağını kullanarak transfer edebilir. Farklı ağlardan gönderilecek transferler cüzdanınıza ulaşmayacağı için gönderilen ağ kısmında dikkatli olmanız gerekiyor. Peki Coinbase tarafından listelenecek bu 3 altcoin genel olarak ne işe yarıyor?

PUNDIX

2018 yılında kripto pos cihazlarının kullanımı PUNDIX ile görmüştük. O günlerde bu oldukça iddialı bir hareketti ve kullanıcılar gelecek vadettiği için bu altcoine yoğun ilgi gösterdi. Yazı hazırlandığı sırada PUNDIX 0,54 dolardan alıcı buluyor. Listeleme duyurusunun ardından fiyatı 0,47 dolardan 0,557 dolara kadar tırmandı.

Hali hazırda Binance borsasında da işlem görüyor ve 140 milyon dolarlık piyasa değeriyle 158’inci sırada yer alıyor. İşlem hacmi ise listeleme haberiyle birlikte %345 oranında artarak 31 milyon dolara yükseldi.

INJ

Yine Binance borsasında işlem gören altcoinlerden biridir. Haberin ardından fiyatı 1,49 dolardan 0,1 dolar yükselerek 1,59 dolar tırmandı. Injective (INJ) 112 milyon dolarlık piyasa değeriyle en büyük 173’üncü kripto paradır. Maksimum arzı 100 milyon ve bunun %73’ü dolaşımdadır.

30 Nisan 2021 tarihinde 25 doları aşarak ATH seviyesine ulaşan INJ, yazı hazırlandığı sırada zirve noktasının %93 altında bulunuyor.

XMON

NFT ve metaverse alanıyla ilgilenen yatırımcılar XMON hakkında fazlasıyla bilgi sahibi ve bu altcoin fiyatıyla dikkat çekiyor. Sadece 6 platformda listelenmiş olan bu altcoin diğerlerine göre likiditeye en aç olandır. Günlük işlem hacmi sadece 1,4 milyon dolar ve duyurunun ardından fiyatı BitMart borsasında 20.500 dolardan 22.000 doların üzerine kadar çıktı.

Maksimum arzı 10.000 ve bunun sadece %14’ü dolaşımda bulunuyor. Piyasa değeri 32 milyon dolar olduğu için en büyük altcoinler listesinde 453’üncü sırada yer alıyor.