Son Dakika: BNB Coin İçin İkinci ABD Müjdesi Geldi

7 gün önce Coinbase borsası BNB Coin’i listeleme yol haritasına eklemişti ve bugün başka bir ABD devi harekete geçti. Kripto paralarda genel piyasa hissiyatı pek destekleyici değil. BTC 108 bin doları korumakta zorlanıyor ve 106.700 dolarda yeni dip gördük. Peki son müjde kimden geldi?

BNB Coin Son Dakika

Binance borsasının arkasında olduğu BNB Coin hali hazırda piyasa değerine göre en büyük altcoinlerden. Son düşüşten önce yeni tüm zamanların rekor seviyesine ulaştı ve Aster sebebiyle ciddi hype yaşadı. Hayal olarak görülen 4 haneli fiyatlara ulaştıktan sonra 1.300 doları aşması etkileyiciydi.

Şimdiyse Robinhood gözde altcoin BNB Coin’i listeleyeceğini duyurdu. Hisse senetleri ve kripto paralar için en fazla kullanılan uygulamalardan olan Robinhood bir süredir kripto para işlemlerine izin veriyor. 2021 yılındaki GameStop olayından bildiğimiz şirketin BNB için destek eklemesi son derece pozitif.

1.050 dolarda destek bulan BNB Coin şimdilik düşüşü noktalamış olsa da Robinhood müjdesi pek yararlı olmadı. Ancak orta ve uzun vadede hem Coinbase hem Robinhood ABD merkezli platformlar olduğu için Binance ve BNB açısından güzel adımlar attı. Bu adımların meyvelerini BNB yatırımcıları yükseliş döneminde toplayabilir.