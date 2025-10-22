BINANCE COIN (BNB)

Son Dakika: BNB Coin İçin İkinci ABD Müjdesi Geldi

Özet

  • Robinhood BNB'yi listeliyor.
  • BNB Coin fiyatı son duyurudan etkilenmedi.
  • 1 hafta önce de Coinbase BNB'yi listeleme yol haritasına eklemişti. ABD merkezli kripto platformlarının Binance ilgisinin sebebi olmalı. (ETF onayı?)
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
İçeriği yapay zeka ile özetle

7 gün önce Coinbase borsası BNB Coin’i listeleme yol haritasına eklemişti ve bugün başka bir ABD devi harekete geçti. Kripto paralarda genel piyasa hissiyatı pek destekleyici değil. BTC 108 bin doları korumakta zorlanıyor ve 106.700 dolarda yeni dip gördük. Peki son müjde kimden geldi?

BNB Coin Son Dakika

Binance borsasının arkasında olduğu BNB Coin hali hazırda piyasa değerine göre en büyük altcoinlerden. Son düşüşten önce yeni tüm zamanların rekor seviyesine ulaştı ve Aster sebebiyle ciddi hype yaşadı. Hayal olarak görülen 4 haneli fiyatlara ulaştıktan sonra 1.300 doları aşması etkileyiciydi.

Şimdiyse Robinhood gözde altcoin BNB Coin’i listeleyeceğini duyurdu. Hisse senetleri ve kripto paralar için en fazla kullanılan uygulamalardan olan Robinhood bir süredir kripto para işlemlerine izin veriyor. 2021 yılındaki GameStop olayından bildiğimiz şirketin BNB için destek eklemesi son derece pozitif.

1.050 dolarda destek bulan BNB Coin şimdilik düşüşü noktalamış olsa da Robinhood müjdesi pek yararlı olmadı. Ancak orta ve uzun vadede hem Coinbase hem Robinhood ABD merkezli platformlar olduğu için Binance ve BNB açısından güzel adımlar attı. Bu adımların meyvelerini BNB yatırımcıları yükseliş döneminde toplayabilir.

Yıllar önce yeni teknolojilere, şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm. 2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
Bitcoin ve Kripto Paralarda Nefesler Tutuldu: XRP, ETH, SOL’de Bugün Saat 15.30’a Dikkat
Donald Trump’ın Changpeng Zhao’yu Affetmesiyle İlgili Olay İddia: Servet Transferi Yapılıyor
Satoshi Dönemi Bitcoin Madencisi 14 Yıl Sonra İlk Kez BTC Taşıdı
XRP İçin Son Zamanlardaki En Ciddi Sinyal Yandı: Yüzde 3 Azaldı
