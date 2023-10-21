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  •   Son Dakika! Altcoin’in Fiyatı Dakikalar İçerisinde Yüzde 17 Yükseldi! İlk 20’de Bulunan Altcoin’de Neler Oluyor?

Son Dakika! Altcoin’in Fiyatı Dakikalar İçerisinde Yüzde 17 Yükseldi! İlk 20’de Bulunan Altcoin’de Neler Oluyor?

Özet

  • Bitcoin fiyatı 30.000 dolar seviyesinin altında güçlü bir duruş sergiliyor.
  • Chainlink fiyatı dakikalar içerisinde yüzde 17 yükseldi.
  • Solana fiyatı son 3 günde 23 dolardan 29 dolara yükseldi.
  • Piyasaya etkisi: Pozitif
19:00
21 Ekim 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker

Önce İsrail-Hamas çatışmasıyla sarsılan kripto para piyasasında ortaya çıkan ETF haberinin ardından Bitcoin fiyatı 30.000 doların üzerine çıkmıştı. Bunun ardından haberin yalanlanmasıyla birlikte fiyat düşüşü de gerçekleşmişti. Cuma günü Piyasada genel bir yükseliş daha gerçekleşmiş ve Bitcoin fiyatı 30.300 dolar seviyesinin üzerine yükselmişti.

İçerik Rehberi

LINK Coin Fiyat Yükselişi

Geçtiğimiz dakikalarda Chainlink (LINK) fiyatı işlem gördüğü 7.6 dolar seviyesinden %17.5 oranında yükselerek 8.88 dolar seviyesine geldi. Sebebi bilinmeyen bu olayı neyin tetiklediği ise yatırımcılar arasında cevap aramaya devam ediyor. Bazı yatırımcıların yaptığı açıklamalara göre bu durum Bitcoin’in 30.000 dolar direncinin altındaki güçlü duruşuyla ilişkilendiriliyor.

Geçtiğimiz günlerde benzer bir duruma ev sahipliği yapan Solana (SOL)  son 3 günde 23 dolar seviyesinden 29 dolar seviyelerine yükselmiş ve yatırımcısını memnun etmişti. Tüm bunların yanı sıra Chainlink (LINK) için bir sonraki direnç seviyesi ise 9.4 dolarda bulunuyor.

İsrail-Hamas çatışması ve yalan ETF haberleriyle sarsılan kripto para dünyasına rağmen Bitcoin’in fiyatında net bir düşüş yaşanmaması ve yaşanan düşüşün de hızlı bir biçimde toparlanması yatırımcılara umut vermiş görünüyor.

Bitcoin’in güçlü duruşunun geçmişte diğer altcoin’lere yansıdığı ve dönemsel olarak bir sebebe bağlı olmadan fiyat yükselişlerini tetiklediği görülmüştü. LINK özelinde yaşanan bu durumun onlardan bir tanesi mi olduğu yoksa bir sebebinin olup olmadığı ise ilerleyen dakikalarda netlik kazanacakmış gibi görünüyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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