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SON DAKİKA: ABD’nin Binance Soruşturmasında Çarpıcı Gelişme!

Varlığı bilinen ancak gizemini koruyan ABD'nin Binance soruşturmasında çarpıcı bir gelişme yaşandı.
15:21
1 Eylül 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

Reuters’ın haberine göre, ABD’li federal savcıların 2020’nin Aralık ayında Binance‘dan çalışanların borsanın kurucusu ve CEO’su Changpeng Zhao‘yla olan iletişim kayıtlarının yanı sıra, kripto para borsasının kara para aklama denetimleri hakkındaki kayıtları gönüllü bir şekilde iletmesini talep ettiği ortaya çıktı. Geçmişte açıklanmayan bu talebin, Binance’ın ABD Mali Suç Yasaları’na uyumluluğuna ilişkin ABD Adalet Bakanlığı’nın açtığı ve devam eden soruşturmasının bir parçası olduğu belirtildi.

Soruşturmada Çarpıcı Gelişme

ABD Adalet Bakanlığı‘nın Kara Para Aklama Departmanı, Binance’den kripto para borsasının yasa dışı işlemleri tespit etmede ve ABD’de yapılan işe alımlar da dahil olmak üzere kurucusu ve CEO’su Zhao, 12 yöneticisi ve ortağından gönüllü olarak bilgi sağlamasını talep etti. Ayrıca, “belgelerin imha edilmesi, değiştirilmesi veya Binance’in dosyalarından kaldırılması” veya “ABD’den çıkarılması” talimatını da içeren herhangi bir şirket kaydının da arandığı ortaya çıktı.

Reuters’a konuşan ve soruşturmaya yakın dört kaynak, daha önce açıklanmayan ve Aralık 2020 tarihli talebin ABD Adalet Bakanlığı’nın Binance’in ABD Mali Suç Yasaları’na uyumluluğuna ilişkin açtığı ve devam eden soruşturmanın bir parçası olduğunu söyledi.

Reuters’ın ulaştığı bilgilere göre, ABD’li federal savcılar, 2017’den beri üretilen ve şirketin yönetimini, yapısını, finansmanını, kara para aklama ve yaptırımlara uyumu ve ABD’deki faaliyetlerini de kapsayan 29 ayrı talepte bulundu.

Kaynaklara göre, ABD’li makamlar Binance’in Banka Gizliliği Yasası’nı ihlal edip etmediğini de araştırıyor. Yasa, kripto para borsalarının ABD Hazine Bakanlığı’na kaydolmasını ve ABD’de “önemli” işler yürütüyorlarsa kara para aklama ile mücadele gereksinimlerine uymasını şart koşuyor. ABD finans sistemini yasadışı finansmandan korumak için çıkarılan yasanın ihlal edilmesi durumunda 10 yıla kadar hapis cezası söz konusu.

Reuters, kripto para sektörünün en önde gelen aktörlerinden Binance’ın ve Zhao’nun ABD Adalet Bakanlığı’nın Kara Para Aklama Departmanı‘ndan gelen talebe nasıl ve ne yönde yanıt verdiğinin ise bilinmediğini aktardı.

Binance Cephesinden Açıklama

Reuters’in soruşturmaya ilişkin yönelttiği sorulara yanıt veren Binance’ın Baş İletişim Sorumlusu Patrick Hillmann, “Dünyanın dört bir yanındaki düzenleyiciler, sektörümüzü daha iyi anlamak için her büyük kripto para borsasına ulaşıyor. Bu, herhangi bir düzenlemeye tabi kuruluş için standart bir süreç ve biz yönelttikleri sorulara yanıt verebilmek için düzenleyicilerle düzenli olarak çalışıyoruz.” dedi.

Hillmann, Binance’in düzenleyiciler ve kolluk kuvvetleri de dahil olmak üzere 500’den fazla çalışanı ile “sektör lideri bir küresel güvenlik ve uyum ekibine” sahip olduğunu da ekledi. Öte yandan Hillmann, ABD Adalet Bakanlığı’nın departmanının talebine Binance’ın nasıl bir yanıt verdiğine ilişkin herhangi bir sağlamadı.

Talep, ABD’nin Binance soruşturmasının kapsamını ortaya koyuyor.

Söz konusu soruşturmanın varlığı ilk olarak geçen yıl Bloomberg tarafından bildirilmiş, ancak şimdiye kadar soruşturmaya ilişkin yeterince bilgi edinilememişti. O dönem haberin ardından Bloomberg’e konuşan bir Binance sözcüsü, “Yasal yükümlülüklerimizi çok ciddiye alıyoruz ve düzenleyiciler ve kanun uygulayıcılarla işbirliği içinde çalışıyoruz.” açıklamasında bulunmuştu.

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