Son Ayların Gözde Altcoin’inin Tepe İsminden Sürpriz Ethereum Çıkışı! Bu Kadarını Kimse Beklemiyordu!

Önde gelen altcoin SOL‘un ağı olan Solana‘nın kurucu ortağı Anatoly Yakovenko, Ethereum (ETH) ve diğer Blockchain ağları arasında bir soğuk savaş başlatma uyarısı yaptı. Yakovenko “ETH Killer” diğer bir deyişe “ETH Katili” olarak adlandırılan protokollere karşı yürütülen olumsuz kampanyaların ekosisteme zarar verdiğini söyledi.

“SOL ve ETH Birlikte Varolabilir”

Solana‘nın kurucu ortağı Yakovenko’nun görüşüne göre Ethereum’a karşı böyle bir anlatı oluşturmak ekosisteme zarar veriyor ve protokollerin birbirlerini öldürme tehdidiyle karşı karşıya olmalarına neden oluyor. Yakovenko, protokollerin birbirleriyle herhangi bir sorunları olmadan bir arada var olabileceğini belirtti. “Temelde etkili teknolojilerin örtüşen özelliklere sahip olmak ve rekabet etmek normaldir. Solana’nın başarılı olduğu ve Ethereum’un bir şekilde öldüğü bir gelecek görmüyorum.” diyen Solana’nın kurucu ortağı, Ethereum‘a karşı olumsuz dil kullanmaktan kaçınmak gerektiğinin altını çizdi.

Yakovenko ayrıca “Danksharding” adlı teknolojiye olumlu baktığını da ifade etti. Bilmeyenler için bu teknoloji, Blockchain’e daha ucuz bloklar eklemeyi sağlayan bir Ethereum rollup ölçeklendirme yöntemidir. Yakovenko, Danksharding teknolojisinin gelecekte Solana’nın verilerinin tamamını barındıracak yeterli bant genişliğine sahip olacağını öngörüyor.

Yakovenko’nun Ethereum’a yönelik açıklamaları, SOL ve en büyük altcoin ETH’nin birlikte varolabileceği ve hatta birbirleriyle örtüşebileceği gerçeğini vurguluyor olması bakımından kripto para dünyasının ilgisini çekti.

Ethereum Rekabetine Karşı Durmaya Devam Ediyor

Solana’ya yönelik büyüyen ilgiye rağmen Yakovenko, Ethereum protokolü ile sağlıksız bir rekabetin başlamasına karşı topluluk üyelerini uyararak MakerDAO konusuna değindi. Bilindiği gibi MakerDAO’un kurucu ortağı ve CEO’su Rune Christensen, protokolün NewChain’ini Ethereum’dan uzakta, Solana Blockchain’ine çatallama planlarını duyurmasının ardından, bu geçişin en iyisi olmak için gerektiğini iddia eden Solana destekçilerinden olumlu tepki almıştı.

Yakovenko bunun genel olarak açık kaynaklı bir kazanç olduğunu belirterek “Gerçekten de Solana topluluğundaki insanların bunu Ethereum’a saldırmak için bir sopaya dönüştürmemesi gerektiğini umuyorum.” dedi.

Ekim ayında bir Ethereum topluluk üyesi olan jebus.eth, Solana karşıtı bir paylaşım yapmış ve protokolü değerin nereden geldiğini veya nasıl yaratılacağını anlamayan, sadece yapmak istediği şeylerin ucuz olması gerektiğini bilen fakir ve zengin insanlar koalisyonu olarak adlandırmıştı. Yakovenko o dönemde jebus.eth’in bu paylaşımına hızlıca yanıt vermiş ve Solana ağının tamamen devletsiz bir dijital alan kurulmasının peşinde olduğunu, iletişim ve işlemlerin serbestçe akışını sağladığını ve bunun kapitalist aracıların ve devlet gözetiminin kontrolü olmadan sağladığını vurgulamıştı.