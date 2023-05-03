Hemen
Başla!
Hemen  Başla!


  • CoinTürk
  •   Son 2 Yılın En Düşük Seviyesine Geriledi! Binance’in Altcoin’i Resmen Çakıldı!

Son 2 Yılın En Düşük Seviyesine Geriledi! Binance’in Altcoin’i Resmen Çakıldı!

Düzenleyici kurumların dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'in ABD dolarına sabitlenmiş stablecoin'ini mercek altına almasından bu yana Binance USD'nin (BUSD) aktivitesi büyük ölçüde düştü.
11:32
3 Mayıs 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Düzenleyici kurumların dünyanın en büyük kripto para borsası Binance’in ABD dolarına sabitlenmiş stablecoin’ini mercek altına almasından bu yana Binance USD‘nin (BUSD) aktivitesi büyük ölçüde düştü.

Son 2 Yılın En Düşük Seviyesine Geriledi

Her iki ölçütü de 7 günlük hareketli ortalama kullanarak takip eden kripto veri platformu Glassnode, BUSD gönderen ve alan cüzdan adreslerinin sayısının son 2 yılın en düşük seviyesine gerilediğini bildirdi.

Binance ve finansal hizmetler sağlayıcısı Paxos iş birliğindeki bir ortak proje olan BUSD’nin aktivitesindeki düşüş, Paxos’un Şubat ayında ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’ndan (SEC) bir Wells bildirimi almasının ardından geldi. ABD’li düzenleyici kurum, BUSD’yi kayıtsız menkul kıymet olarak nitelendirdi. Binance CEO’su Changpeng Zhao, Wells bildiriminin ardından kripto para borsasının Endüstri Kurtarma Fonu’nda kalan yaklaşık 1 milyar dolar değerindeki BUSD’yi Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ve Binance Coin‘e (BNB) dönüştüreceğini açıkladı.

Kripto para borsası ayrıca, STEPN (GMT), NEAR Protocol (NEAR) ve Avalanche (AVAX) gibi altcoin’ler için BUSD işlem çiftlerini de kaldırmaya başladı.

BUSD Kan Kaybederken USDT Yükseliyor

CoinMarketCap’in verilerine göre bir zamanlar 23 milyar doların üzerinde piyasa değeri bulunan BUSD’nin piyasa değeri 6 milyar dolara kadar düşmüş durumda. BUSD kan kaybederken Tether‘in USDT’sinin piyasa değeri ise 82 milyar dolar aştı. Circle tarafından ihraç edilen ikinci en büyük stablecoin USDC’nin piyasa değeri ise 50 milyar doların üzerine kadar çıktı.

BUSD kan kaybederken kripto para piyasasındaki açık ara en baskın ABD dolarına sabitlenmiş stablecoin olan USDT piyasa üzerindeki hakimiyetini arttırdı. Özellikle Ethereum ağı üzerindeki stablecoin arzına bakıldığında USDT’nin 36 milyarın üzerinde token arzına, USDC‘nin yaklaşık 29 milyar token arzına sahip olduğu görülüyor. Ethereum ağı üzerindeki BUSD arzı ise 6 milyarın biraz üstünde.

Bazılarına göre USDT arzı her zaman Bitcoin fiyatının ya da bir bütün olarak kripto para piyasasının yükseleceği dönemlerde artarak bir öncü gösterge oldu. The Block’ta araştırma direktörlüğü yapan Simon Cousaert, geçen ay konuya ilişkin yaptığı bir değerlendirmede, “Genel olarak Tether, daha yüksek talep gördüğünde ve beklentiler arttığında yeni USDT ihraç eder. Bu, sisteme yeni para girişi olduğunu gösterir ve bu para genellikle BTC, ETH ve diğer kripto paraları satın almak için kullanılır.” ifadelerini kullanmıştı.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
BTC Günlük Kapanış Saati! Bitcoin ve Kripto Paralarda Açılış Kapanış Saatleri
BTC Günlük Kapanış Saati! Bitcoin ve Kripto Paralarda Açılış Kapanış Saatleri
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
İlgili Yazılar
Crypto Com CEO’sundan Yatırımcılara Uyarı Niteliğinde Demeçler: “Bankacılık Krizinin Etkileri Devam Edecek”
Crypto Com CEO’sundan Yatırımcılara Uyarı Niteliğinde Demeçler: “Bankacılık Krizinin Etkileri Devam Edecek”
Lizbon, Berlin ve Paris! İşte Avrupa’nın Yükselen Kripto Merkezleri!
Lizbon, Berlin ve Paris! İşte Avrupa’nın Yükselen Kripto Merkezleri!
SUI Listelendi! SUI Satış Fiyatı Ne Olmalı?
SUI Listelendi! SUI Satış Fiyatı Ne Olmalı?
Bu 5 Altcoin, Mayıs Ayına Damga Vurabilir!
Bu 5 Altcoin, Mayıs Ayına Damga Vurabilir!
Yeni Trend Bu Altcoin’ler! Bitcoin’e Yeni Rekorlar Getirecekler!
Yeni Trend Bu Altcoin’ler! Bitcoin’e Yeni Rekorlar Getirecekler!
Piyasaya Güncel Bakış: Bitcoin ve Altcoin’lerde Son Durum!
Piyasaya Güncel Bakış: Bitcoin ve Altcoin’lerde Son Durum!
AVAX Zaferi Fiyat Müjdesini Beraberinde Getirdi Mi? İşte Grafiklerle Altcoin’de Son Durum!
AVAX Zaferi Fiyat Müjdesini Beraberinde Getirdi Mi? İşte Grafiklerle Altcoin’de Son Durum!
Türklerin Favori Altcoin’i İçin Heyecanlandıran Ortalık! Kurucusu Paylaştı!
Türklerin Favori Altcoin’i İçin Heyecanlandıran Ortalık! Kurucusu Paylaştı!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023