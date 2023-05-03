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Düzenleyici kurumların dünyanın en büyük kripto para borsası Binance’in ABD dolarına sabitlenmiş stablecoin’ini mercek altına almasından bu yana Binance USD‘nin (BUSD) aktivitesi büyük ölçüde düştü.

Son 2 Yılın En Düşük Seviyesine Geriledi

Her iki ölçütü de 7 günlük hareketli ortalama kullanarak takip eden kripto veri platformu Glassnode, BUSD gönderen ve alan cüzdan adreslerinin sayısının son 2 yılın en düşük seviyesine gerilediğini bildirdi.

Binance ve finansal hizmetler sağlayıcısı Paxos iş birliğindeki bir ortak proje olan BUSD’nin aktivitesindeki düşüş, Paxos’un Şubat ayında ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’ndan (SEC) bir Wells bildirimi almasının ardından geldi. ABD’li düzenleyici kurum, BUSD’yi kayıtsız menkul kıymet olarak nitelendirdi. Binance CEO’su Changpeng Zhao, Wells bildiriminin ardından kripto para borsasının Endüstri Kurtarma Fonu’nda kalan yaklaşık 1 milyar dolar değerindeki BUSD’yi Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ve Binance Coin‘e (BNB) dönüştüreceğini açıkladı.

Kripto para borsası ayrıca, STEPN (GMT), NEAR Protocol (NEAR) ve Avalanche (AVAX) gibi altcoin’ler için BUSD işlem çiftlerini de kaldırmaya başladı.

BUSD Kan Kaybederken USDT Yükseliyor

CoinMarketCap’in verilerine göre bir zamanlar 23 milyar doların üzerinde piyasa değeri bulunan BUSD’nin piyasa değeri 6 milyar dolara kadar düşmüş durumda. BUSD kan kaybederken Tether‘in USDT’sinin piyasa değeri ise 82 milyar dolar aştı. Circle tarafından ihraç edilen ikinci en büyük stablecoin USDC’nin piyasa değeri ise 50 milyar doların üzerine kadar çıktı.

BUSD kan kaybederken kripto para piyasasındaki açık ara en baskın ABD dolarına sabitlenmiş stablecoin olan USDT piyasa üzerindeki hakimiyetini arttırdı. Özellikle Ethereum ağı üzerindeki stablecoin arzına bakıldığında USDT’nin 36 milyarın üzerinde token arzına, USDC‘nin yaklaşık 29 milyar token arzına sahip olduğu görülüyor. Ethereum ağı üzerindeki BUSD arzı ise 6 milyarın biraz üstünde.

Bazılarına göre USDT arzı her zaman Bitcoin fiyatının ya da bir bütün olarak kripto para piyasasının yükseleceği dönemlerde artarak bir öncü gösterge oldu. The Block’ta araştırma direktörlüğü yapan Simon Cousaert, geçen ay konuya ilişkin yaptığı bir değerlendirmede, “Genel olarak Tether, daha yüksek talep gördüğünde ve beklentiler arttığında yeni USDT ihraç eder. Bu, sisteme yeni para girişi olduğunu gösterir ve bu para genellikle BTC, ETH ve diğer kripto paraları satın almak için kullanılır.” ifadelerini kullanmıştı.