Son 15 Yılın En Büyüğü, Büyük Şirketler İflas Ederken Fed Sıkışıyor

ABD’de büyük ölçekli şirketlerin iflas başvurularında bu yıl keskin bir artış oldu. Piyasa analisti Adam Kobeissi, S&P Global Market Intelligence verilerine atıfta bulunarak, 2024 yılı başından bu yana toplam 246 büyük ABD firmasının iflas başvurusunda bulunduğunu açıkladı. Bu rakam, son 15 yılın en yüksek değeri olarak kayıtlara geçti. Geçen yıl aynı döneme göre artış yaşanırken, 2022’yle kıyaslandığında ise başvuruların iki katından fazla olduğu belirtildi.

ABD ve Rekor İflas Rakamları

Verilere göre, en fazla iflas başvurusu 41 şirketle sanayi sektöründe görülürken, onu 31 şirketle dayanıklı tüketim malları ve 17 şirketle sağlık sektörü izliyor. Özellikle dayanıklı tüketim malları sektöründeki şirketlerin, piyasa dalgalanmaları, uygulanan tarifeler ve enflasyon belirsizlikleri nedeniyle en çok etkilenenler arasında yer aldığı ifade edildi.

S&P Global’a göre dayanıklı tüketim malları sektöründeki şirketler, piyasa dalgalanmaları, tarifeler ve enflasyon belirsizliği nedeniyle en çok darbe alanlar arasında yer alıyor.

Nisan ayında yapılan iflas başvurularında da dikkat çekici bir artış yaşandı. Bu ayda, ABD’de 59 şirket iflas başvurusunda bulundu; bu sayı tarifelerin arttığı döneme karşılık geliyor. Ek olarak, ticaret savaşlarının ve gümrük tarifelerinin şirket bütçeleri üzerindeki etkisinin iflaslarda belirleyici olduğu iddia edildi.

Tüketici Güveni ve Ekonomik Görünüm

Büyük çaplı şirket iflaslarıyla birlikte, ABD’de tüketici güveninin de düşüş gösterdiği gözlemlendi. Adam Kobeissi, verilerin ABD’li tüketicilerin ekonomiye ilişkin kaygılarının arttığını ortaya koyduğunu belirtti. Son resmi raporda, Tüketici Güven Endeksi’nin 1,4 puan azalarak 52,2’ye gerilediğini gördük. Bu, endeks tarihinde en düşük ikinci seviye olarak kayıtlara geçti.

Adam Kobeissi: “ABD tüketici güveni daha da kötüye gidiyor: Endeks 52,2’ye düşerek şimdiye kadarki en düşük ikinci seviyeye ulaştı. Mevcut ekonomik koşullar endeksi de 2,2 puan gerileyerek 57,6’ya düştü. Beklentiler ise 0,8 puanlık azalmayla 45 yılın en düşük seviyesine indi.”

Aynı şekilde, mevcut ekonomik durum endeksinin 2,2 puan azalarak 57,6 seviyesine gerilediği ve bunun, kayıtlardaki en düşük ikinci değer olduğu ifade edildi. Tüketici beklentileri ise 45 yılın en düşük seviyesi olan 46,5 puana geriledi. Bu düşüşlerin, nisan sonu ile mayıs ortası arasındaki dönemde yapılan bir ankete dayanarak açıklandığı aktarıldı.

Analistlerin Gelecek Beklentileri

Analist Adam Kobeissi, 2025 yılında şirket iflaslarında daha fazla artış yaşanabileceğini tahmin ettiklerini belirtti. Ekonomik belirsizliklerin, tarifelerin ve tüketici güvenindeki gerilemenin yaygın iflas dalgasının temel etkenleri olduğu değerlendirildi. Söz konusu gelişmelerin, şirketler üzerinde finansal baskı oluşturduğu gözlemlendi.

Birçok uzmana göre, ekonomik göstergelerdeki olumsuz trend ve ticaret politikalarındaki dalgalanmalar, ABD’li büyük şirketler üzerindeki riskleri artırıyor. İleriki dönemde alınacak ekonomik ve ticari kararların, iflas eğiliminde belirleyici olması bekleniyor.

Bu sorun aynı zamanda krediye erişimin güçleşmesi ve Fed’in düşen enflasyona rağmen kredi faizlerini tepeye yakın noktada tutmasıyla da ilgili. Son 24 saatteki Fed açıklamaları dahil bu ayki yorumlarda hep Powell ve ekibinin “izleyip göreceğiz, faizleri sabit tutacağız” dediğini gördük. PCE beklentisi %2,2’ye gerilerken faizleri düşürmeyen Fed daha fazla iflas karşısında çaresiz kalarak gecikmeli faiz indirimlerini hızlandırabilir.

ABD’de büyük ölçekli şirketlerin iflas başvurularındaki yüksek oran, mevcut ekonomik ortamda belirsizliklerin devam ettiğini gösteriyor. Özellikle piyasa dalgalanmaları, ticaret politikalarındaki değişimler ve enflasyonun etkisiyle şirketlerin finansal dayanıklılığı sınanıyor. Tüketici güveninin tarihsel olarak düşük seviyelere inmesi, hem bireylerin hem de kurumların geleceğe yönelik ekonomik beklentilerini olumsuz etkileyebilir. Sektörel bazda ise sanayi, dayanıklı tüketim malları ve sağlık alanlarında iflaslar diğer alanlara göre daha belirgin oldu. Bu gelişmeler dikkate alındığında, şirketler ve yatırımcılar için risk yönetimi ve piyasa takibi ön plana çıkıyor.