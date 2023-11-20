Solana Yatırımcıları Satış Öncesi Döneminde Yeni Meme Coin’e Mi Akın Ediyor? 

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Kripto dünyası hareketli ve Solana da Temmuz 2023’ten bu yana %200’lük etkileyici bir fiyat artışına tanıklık ederek bu hareketliliğin tam merkezinde yer alıyor. Bonk token ve Solana Vakfı’nın Ignition hackathon’u gibi son lansmanlar, Solana’nın ekosistemine daha fazla göz ve cüzdan çekerek işleri renklendirdi.

Tüm bu faaliyetler Solana’nın fiyatını 6 Kasım 2023’te 63,57 $ ile 14 ayın en yüksek seviyesine çıkardı. Bununla birlikte, o zamandan beri yazım sırasında 60,31 $ ‘a hafif bir düşüş gördü ve iddialara göre yeni bir meme coin – NuggetRush (NUGX) – Solana’nın bilgili yatırımcılarının dikkatini çekmiş olabilir.

NuggetRush (NUGX)

Ekibin açıklamasına göre NuggetRush (NUGX) sadece bloktaki başka bir kripto para değil; tamamen yeni bir oyun. Ethereum blok zinciri üzerine inşa edilen, oyun, kripto ve iyilik yapmayı bir arada harmanlayan bu kazan-kazan oyununun bir parçası. Ve sadece eğlence için olmadığı bu coinin gerçek bir amacı olduğu iddia ediliyor. Proje ile oyun oynayabileceğiniz, kripto kazanabileceğiniz ve topluluklara yardım edebileceğiniz iddia ediliyor.

Ön satışın da ilgi gördüğü iddia ediliyor. NUGX’in her birinin 0,012 USDT’ye gittiği ve 35 milyondan fazla token’ın satıldığı 2. Turdan bahsediliyor. Bu 400 bin doların üzerinde bir rakam olarak lanse ediliyor. İddialara göre bu başarı sadece şans değil; çünkü insanlar NuggetRush’ın masaya getirdiklerinde gerçek bir değer görüyorlar.

NuggetRush sadece başka bir kripto para değil; bütün bir ortam olduğu da açıklamalar arasında. Oyun oynamayı, gerçek insanlara yardım etmeyi ve kriptoyu bir araya getiriyor. Ekibe göre burada sadece bir oyun oynamıyorsunuz; gerçek dünyada insanlara yardım eden bir şeyin parçasısınız. Bu yüzden sadece oyuncular değil, bir fark yaratmak isteyenler de bu oyunu seviyor olabilir.

Oyunun dijital altın peşinde koştuğunuz ve başarıya giden yolda strateji geliştirdiğiniz sanal bir dünyaya adım atmak gibi olduğu iddia ediliyor. Mesele sadece eğlenmek değil; GameFi macerasının bu karışımının bir parçası olmak ve altın ve nakit gibi gerçek dünya güzelliklerini kazanmak. Bu tür bir oyundan kazanma düzeni, hem oyuncular hem de yatırım yapmak için altcoinleri arayan yatırımcılar için ilgi çekici olduğu iddia ediliyor.

NuggetRush etrafındaki topluluk havası da oldukça güçlü. Her şey oyunda söz sahibi olan bir ekibin parçası olmakla ilgili. Bu kontrolde olma ve oyunda pay sahibi olma hissi kripto dünyasında büyük bir olay olarak nitelendiriliyor.

Token ekonomisinde ekibin açıklamasına göre alım satım vergileri yok, SolidProof tarafından bir kez daha gözden geçirilmiş bir akıllı sözleşme ve lansman sonrası her şeyi topluluk odaklı hale getirme sözü olduğu da iddia ediliyor.

Solana (SOL)

Solana bir süredir en iyi altcoinler arasında favori. Ancak ağ, birkaç yatırımcının endişelenmesine neden olan bazı istikrar sorunları yaşadı.

Öncelikle, ağ ara sıra ortaya çıkan kesintiler ve aksaklıklarla biraz titrekti. Bu, onu kullanan insanlar için gerçek bir baş ağrısı oldu ve bazı insanların Solana’ya işlerin sorunsuz yürümesini sağlamak için gerçekten güvenip güvenemeyeceklerini merak etmelerine neden oldu.

Bir de güvenlik meselesi var. İddialara göre Solana da savunmasında delikler açan siber saldırılardan nasibini aldı. Bu hamlelerle milyonlarca kripto çalındı ki bu büyük bir olay olabilir. Bu, iddialara göre ön kapınızı kilitlemeden bırakmak gibi bir şey ve kripto dünyasında hoş bir şey değil.

İddialara göre Solana, birkaç üyenin sözünün geçtiği bir kulüp gibi. Bu da kötü aktörlerin, gücü daha fazla etrafa yayan blok zincirlerine kıyasla işleri karıştırmaya çalışmasını kolaylaştırıyor olabilir.

Bu durum, kripto paralarının daha yaygın ve güvenli olmasını isteyen kişiler için biraz sıkıntılı bir nokta.

Sonuç

Kripto dünyası, masaya yeni ve faydalı bir şeyler getirmeye kendini gerçekten adamış projeleri arıyor olabilir. NuggetRush (NUGX) iddialara göre tam da bunu yapıyor ve Solana ile oynayanlar da dahil olmak üzere herkesin dikkatini çekiyor.

İster yeni başlayanlar için kripto para birimi ticareti arayan bir acemi olun, ister yatırım yapmak için altcoinleri arayan deneyimli bir profesyonel olun, NuggetRush’ın değerlendirilebilceği iddia ediliyor.

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Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.