  Solana, XRP, ADA Yatırımcılarının Aksine Bu Altcoin’leri Alanlar Güne Güzel Başladı!

Kripto paralar bugün itibariyle negatif bir seyir izlemeye devam ediyor. Geride bıraktığımız hafta küresel finans piyasası açısından önemli olayların yaşandığı bir hafta oldu ve mevcut ABD enflasyon seviyesinde düşüşün başladığını gösterdi.

Enflasyonun görece düşmüş olmasına rağmen yatırımcılar arasında oluşan olumlu hava temkinli davranışın sonunu getiremedi. Bunun yanı sıra BlackRock tarafından SEC’e yapılan Spot Ethereum ETF başvurusunun ardından piyasada bir gerileme ivmesi görüldü.

Bitcoin ve Altcoin’lerde Son Durum

Bitcoin fiyatı yazım saati itibariyle %0,54 düşüşle 36.427 dolar seviyesinde işlem görüyordu. Son 24 saatteki işlem hacmi ise %18,94 düşüşle 20,76 milyar dolara geriledi.

Bitcoin fiyatında yaşanılan son düşüş geçtiğimiz dönemde elde edilen kazançların büyük bir kısmının kaybolmasına sebep oldu. Ancak yine de son 30 günde yaklaşık %28’lik artış yaşandı.

Altcoin’lerin kralı konumunda bulunan Ethereum fiyatı, genel piyasadaki düşüş momentumundan bağımsız hareket etmedi ve yazım sırasında %1,97’lik düşüşle 1.945,61 dolardan işlem gördü. Yakından takip edilen XRP‘nin fiyatı da %2,32’lik düşüşle 0,6062 dolardan işlem gördü.

Günlerce yükselişin başını çeken Solana fiyatı düşüşe devam etti. Fiyat, %2,30’luk kayıpla 57,34 dolara kadar geriledi. Öte yandan piyasanın önemli katılımcılarından olan Cardano fiyatı %3,25’lik değer kaybıyla 0,3624 dolara düştü.

Piyasanın önde gelen 3 memecoin’i incelenecek olursa 18 Kasım’da 2 tanesinde kazançlar kaydettiği belirtilebilir. Listenin başında yer alan Dogecoin dün başlayan fiyat hareketini devam ettirdi ve %4,38 artışla 0,08507 dolara yükseldi. Aynı dönemde hacmi de %16,3 artışla 2,01 milyar dolar oldu.

En yakın takipçisi Shiba Inu fiyatı yazım saati itibariyle %1,37 oranında yükseldi ve 0,000008735 dolar oldu. Son olarak Pepe Coin fiyatında düşüş yaşandı. %3,42’lik düşüş fiyatın 0,000001131 dolara gerilemesine sebep oldu.

Günün En İyi Altcoinleri

Celestia (TIA) günün en çok kazananlarında listenin başında yer aldı ve güçlü rakiplerine meydan okurcasına yükselişini sürdürüyor. Bu yükseliş, fiyatındaki son artışın da gösterdiği üzere yatırımcıların da dikkatinden kaçmadı. Celestia fiyatı yazım saati itibariyle %10,76’lık artışla 6,84 dolar oldu.

Mantle coin, düşüşün yaşandığı cumartesi günü itibariyle piyasaya meydan okuyan bir diğer altcoin oldu. Mantle fiyatı bugün %2,91’lik artışla 0,5212 dolardan işlem gördü. Mantle’ı dikkat çekici yapan bir diğer unsur ise fiyatının son 30 gün içinde %65’in üzerinde artış göstermesi oldu.

Son olarak borsa token’larının başında yer alan KuCoin Token fiyatı Cumartesi günü %2,86’lık yükseliş gerçekleştirdi ve 6,31 dolardan işlem görüyordu.