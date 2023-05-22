Okuma Süresi: 3 Dakika

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.

Solana (SOL) ve Dogecoin (DOGE) piyasadaki en popüler kripto paralardan ikisi, ancak her ikisi de son zamanlarda işlem hacimlerinde bir düşüş gördü. Öte yandan, InQubeta’nın yapay zeka alanında bir rakip olarak ortaya çıktığı iddia ediliyor.

İçerik Rehberi InQubeta

Solana

Dogecoin

InQubeta

Portföylerini çeşitlendirmek isteyen kripto yatırımcıları, QUBE tokenlerini kullanarak yapay zeka start-up’larına kısmi yatırım yapılmasına olanak tanıyan yepyeni kitlesel fonlama platformu InQubeta’yı (QUBE) değerlendirmek isteyebilir. InQubeta kripto piyasasında yeni bir yüz, ancak gelecek vaat eden bir yatırım fırsatı olarak hızla ivme kazandığı iddia ediliyor.

İddialara göre InQubeta’nın platformu dünyada bir ilk ve yapay zeka start-up’larının fon toplaması ve topluluklarıyla etkileşim kurması için yeni bir yol sağlar. Platform kesirli yatırım imkanı sunmakta, yani herkes sahip olduğu herhangi bir miktarla yatırım yapabilir.

Yatırımcılar, özel bir ödül havuzu şeklinde ödüller sunan QUBE tokenlerini stake etmekten faydalanabilirler. Ek olarak, QUBE tokenleri deflasyonist olacak şekilde tasarlanmıştır; %5’lik bir alım satım vergisi özel ödül havuzuna ve %2’lik bir alım satım vergisi yakım cüzdanına gider.

Bu özellikler, QUBE tokenlerini yapay zeka teknolojisi start-up’larının büyüme potansiyeline inananlar için cazip bir yatırım fırsatı haline getirmeyi hedefliyor. Küresel yapay zeka pazarının 2023 yılında yarım trilyon ABD dolarına ulaşması beklenmektedir ve InQubeta, yapay zeka teknolojisine yatırım yapmanın yeni standardı olmak için son derece iyi bir konumda olabilir.

Proje ile ilgili daha detaylı bilgilere websitesinden ulaşabilirsiniz.

Solana

Ekibin iddialı açıklamalarına göre, her proje InQubeta kadar iyi durumda değil. Solana için, işlem hacmindeki düşüş kısmen ağ tarafından yaşanan son kesintiden kaynaklanıyor olabilir. Birkaç saat süren kesinti, işlemlerde büyük bir aksamaya neden olarak birçok yatırımcının coin’e olan inancını kaybetmesine neden oldu.

Aslında, iddialara göre bu durum Solana üzerinde çalışan merkezi olmayan finans protokollerini iflas riskiyle karşı karşıya bıraktığı için tüm piyasa öfkeliydi. Buna ek olarak, Solana diğer yüksek performanslı blok zinciri ağlarının artan rekabetiyle karşı karşıya kaldı ve bu da yatırımcıları coin’den uzaklaştırıyor olabilir.

Dogecoin

Memecoin tarafında, işlem hacmindeki düşüş genel piyasa duyarlılığıyla bağlantılı olabilir. Dogecoin her zaman volatilitesi ilse bilinse de, piyasadaki son gerileme yatırımcıları daha temkinli hale getirmiş ve daha oynak coinlerin alım satımında düşüşe yol açmış olabilir.

Bununla birlikte, memecoin alanında Dogecoin’den tüm ilgi odağını çalabilecek parlak yeni bir yüz de var ve PEPE adıyla anılıyor. Yatırımcılar, DOGE’nin geçmişte yaşadığı benzer bir koşuyu yakalamayı umarak muhtemelen bu kripto paraya kaymış olabilir.

Genel olarak, hem Solana hem de Dogecoin için işlem hacmindeki düşüş endişe verici olsa da ve iddialara göre InQubeta çok umut verici görünse de – kripto pazarının inanılmaz derecede değişken olduğunu ve hızla değişebileceğini unutmamak önemlidir.

Website – Linktree

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.