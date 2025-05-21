Solana ve BASE İçin Trilyonlarca Dolarlık Öneri SEC’e Ulaştı

Robinhood, ABD Sermaye Piyasası Kurulu’na (SEC) sunduğu 42 sayfalık bir teklifle, gerçek dünya varlıklarının (RWA) dijitalleştirilmesi ve bu varlıkların on-chain hisse senedi işlemlerinde kullanılmasına ilişkin düzenleyici netlik talep etti. Bu girişimin, ABD sermaye piyasalarını modernize etmeye yönelik olduğu ifade edildi. Söz konusu teklifte, tokenlaştırılmış varlıkların düzenlemelere uygun şekilde ihracı, saklanması ve ticareti için kapsamlı bir çerçeve yer alıyor.

RWA ve Kripto

Forbes’in haberine göre, Robinhood tarafından SEC Kripto Görev Gücü’ne sunulan başvuruda tokenlaştırılmış varlık standartlarının federal lisansa tabi olması, müşteri tanıma (KYC) ve kara para aklamayla mücadele (AML) süreçlerinin entegre edilmesi ile token bazlı menkul kıymetler için uyarlanmış Form S-1‘in kullanılması gerektiği önerildi.

Quantum Economics’in kurucusu Mati Greenspan, “Bu öneri, ABD’de düzenlenen bir aracı kurumun ilk defa, trilyonlarca dolarlık varlığı blockchain‘e taşımak için uygulanabilir bir yol ortaya koyduğuna işaret ediyor. Eğer SEC bunu kabul ederse, dünya genelinde tokenizasyonun geleneksel finans dünyasındaki yerini meşrulaştıran bir sinyal olabilir.”

Robinhood’un önerisine göre, kurulması planlanan Gerçek Dünya Varlık Borsası’nın Solana ve Base ağları üzerinde çalışması öngörülüyor. Bu teknoloji altyapısıyla, hisse senetlerinin dijital ortamda, güvenli ve hızlı şekilde işlem görebilmesi hedefleniyor.

Kripto Paralarda Yükseliş

Şirketin önerisinde, mevcut menkul kıymet yasalarının ruhuna sadık kalınarak, finansal şeffaflığın artırılması ve piyasalardaki verimliliğin yükseltilmesi amaçlanıyor. Tokenizasyonun benimsenmesi durumunda, ABD borsaları ve şirketlerinin küresel pazardaki konumunun güçlenebileceği öngörülüyor.

Robinhood CEO’su Vlad Tenev ise, geçen ay yaptığı açıklamada dijital varlıkların token olarak sunulmasının ABD hisse senedi piyasasının küresel üstünlüğünü güvence altına alabileceğini dile getirdi. Ayrıca, stablecoinlerin de uluslararası yatırımcılar arasında ABD dolarına olan talebi artırabileceği belirtildi.

Robinhood CEO’su Vlad Tenev, “Menkul kıymetlerin tokenlaştırılması, şirketlere ortak olmanıza olanak sağlıyor. Stablecoinler ise hükümetler alternatif arayışına girdikçe, yurtdışındaki bireyler arasında talebi artırabilir. Stablecoinlere dair düzenlemeler ABD dolarının etkinliğini artırırken, tokenleşmiş menkul kıymet düzenlemeleri ABD şirketlerinin küresel pazardaki etkinliğini artırabilir.”

SEC’in teklif üzerindeki değerlendirme süreci devam ediyor ve şu ana kadar resmi bir yanıt verilmiş değil. Regülasyonlarla ilgili bu tür girişimlerin, özellikle ABD sermaye piyasalarındaki dijitalleşme çabalarını hızlandırabileceği öngörülüyor.

19 Mayıs günü SEC Üyesi Hester’in RWA alanındaki esneklik taleplerini buraya taşımıştık. Şimdi de Robinhood tam da bunun üstüne süreci başlatacak adımı atıyor.

Bu tür girişimlerin hayata geçirilmesi, finansal piyasalarda şeffaflık ve likiditeyi artırmaya, maliyetlerde azalma sağlamaya katkı sunabilir. Ayrıca, daha geniş yatırımcı kitlesinin dijital varlıklara erişimini de mümkün kılabilir. Ancak, nihai kararın SEC tarafından verilecek resmi açıklamayla netleşmesi bekleniyor.