Solana (SOL) Ağına Finans Devlerinden Destek, ACRED Yolda

Apollo tarafından yönetilen büyük bir özel kredi fonu, tokenleştirildikten sonra Solana’nın merkeziyetsiz finans (DeFi) ekosistemine taşınacak. Bu adım, geleneksel finansal araçların blockchain tabanlı sistemlerle entegre edilmesine yönelik çabaların hız kazandığına işaret ediyor. Kamino Finance tarafından organize edilen girişimde, Securitize ve Steakhouse Financial da katkı sağlıyor.

Solana Haberleri

Apollo’nun Diversified Credit Securitize Fund’ (ACRED) tokenı, Solana üzerinde on-chain ödünç alma ve kaldıraç işlemleri için erişilebilir ilk örnek olmayı hedefliyor. ACRED tokenının piyasaya sürülmesi için güvenlik denetimi sürüyor. Ocak ayında piyasaya sunulan token, Securitize’in düzenlenmiş token çerçevesi altında yatırımcılara Apollo’nun özel kredi stratejilerine erişim imkanı sağlıyor.

Ayrıca ACRED, Securitize’in yeni nesil sToken standardını kullanan Solana’daki ilk varlık olma özelliğini taşıyor. Şirket, gelecekte başka varlıkların da bu standardı kullanacağını belirtti. Bu gelişme, Solana ağında gerçek dünya varlıklarının tokenizasyonunda bir dönüm noktası olarak görülüyor.

Gerçek dünya varlıkları olarak bilinen fonlar, tahviller ve gayrimenkul gibi geleneksel finansal ürünler, blockchain teknolojisiyle bir araya getirilerek yatırım süreçlerinde şeffaflık ve erişim kolaylığı sağlamayı amaçlıyor. Bu varlıklar, merkeziyetsiz finans protokollerinde teminat olarak kullanılıyor ve otomatik yatırım stratejilerine dahil olabiliyor.

Reid Simon, Securitize DeFi ve kredi çözümleri Başkanı: “Tokenizasyonun gerçek değeri, bu varlıkların DeFi’ye entegre edilmesiyle ortaya çıkıyor ve yeni ürünler ile stratejiler etrafında geliştiriliyor.”

Solana ağı DeFi piyasasında büyüme gösterse de, gerçek dünya varlıklarının entegrasyonu noktasında şu ana kadar Ethereum $2,544.43‘ın gölgesinde kaldı. RWAxyz verilerine göre, Solana’da bulunan gerçek dünya varlıklarının toplam değeri 330 milyon dolar civarında, bu miktar ağın yaklaşık 9 milyar dolarlık DeFi pazarına kıyasla oldukça düşük.

Kurumsal İlgi ve Yeni Kullanım Alanları

ACRED tokenının Solana ekosistemine girişi, kurumların ve varlık ihracılarının Artan ilgisini gözler önüne seriyor. Bu potansiyel, sektörde önemli bir değişime işaret ediyor. Kamino’nun kurucu ortağı Marius Ciubotariu, gelinen noktada bu tür varlıkların blockchain’e taşınmasının yanı sıra gerçek kullanım alanlarının da oluşturulabildiğini vurguluyor.

Marius Ciubotariu, Kamino kurucu ortağı: “Solana son yıllarda kullanıcı tarafında büyük bir büyüme yaşadı. Ancak perde arkasında kurumlar ve varlık ihracılarından da yoğun bir ilgi görüyoruz. Sektör nihayet bu varlıkları blockchain’e taşıyıp anlamlı kullanım alanları sunabiliyor.”

Kamino’nun Multiply ürünü ile kullanıcılar ACRED tokenını getiri stratejileri için kullanabilecek. Bu stratejiler, varlıkların otomatik olarak tekrar yatırılarak kullanıcıların maruziyetini arttırmasını sağlarken, teminat ve borç seviyeleri Solana tabanlı akıllı sözleşmelerle yönetilecek. Bu yöntem, Polygon ağında kısa süre önce Gauntlet tarafından tanıtılan yaklaşıma benzetiliyor.

adcv, Steakhouse Financial kurucu ortağı: “Off-chain kredi varlıklarının birleştirilebilir şekilde kullanılması, Solana DeFi’nin uzun vadeli büyümesini hızlandırabilir.”

Apollo devasa bir şirket ve Securitize dünyanın en büyük varlık yöneticisi BlackRock ile bağlantılı. Yani Solana için son gelişme oldukça motive edici.

Gerçek dünya varlıklarının tokenleştirilerek Solana üzerindeki DeFi uygulamalarında kullanılması, bireysel ve kurumsal yatırımcıların daha çeşitli finansal ürünlere ulaşmasını sağlayabilir. Piyasa oyuncularının bu alana yönelmesi, gelecekte Solana’nın gerçek dünya varlıkları açısından da önemli bir ağ haline gelmesine zemin hazırlayabilir. Kullanıcılar, bu gelişme sayesinde geleneksel varlıkları teminat olarak kullanabilmenin yanı sıra, çeşitli otomatik finansal stratejilere de erişim olanağı bulabilirler.