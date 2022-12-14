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Shiba Inu, anonim geliştirici ‘Ryoshi’nin Ağustos 2020’de icat ettiği ve Dogecoin’e rakip olarak tanıttığı bir meme para birimidir. Proje günümüzde “Dogecoin Katili” olarak da bilinir. Japonya’ya özgü av köpeği Shiba’dan ilham alınarak oluşturulan SHIB coini, Ethereum üzerine kurulu ve fiyat açısından en düşük fiyatlı coinlerden biri. Shiba Inu fiyat tahmini kripto dünyasında yakından takip ediliyor.

2020’de ilk piyasaya sürüldüğünde yatırımcılar tarafından pek ilgi görmemişti. Ancak 2021 yılında bazı pazarlama stratejileri ile yükselişe geçmeye başladı. Ne yazık ki sonrasında aynı ivmeyi koruyamadı.

Shiba Inu’yu Etkileyen Faktörler

Shiba Inu’yu etkileyen en önemli nedenlerden biri, en büyük rakibi Dogecoin olarak görülüyor. Bilindiği gibi Dogecoin’deki önemli fiyat artışından ya da düşüşlerinden sorumlu olan kişi Tesla CEO’su Elon Musk. Musk’ın tweet’leri kripto dünyasında büyük yankı buluyor. Örneğin Musk Floki Frunkpuppy adında bir Shiba Inu köpek yavrusu satın aldığında bu durum yeni bir piyasa hareketine sebep olmuştu.

Musk’ın Dogecoin’e olan ilgisi, diğer köpek temalı coinleri de zaman zaman olumlu etkilese de bu etki şu aralar SHIB için söz konusu değil. Son haftalar, Shiba Inu yatırımcıları için oldukça tatsız geçti. Çoğu analiste göre Shiba Inu’nun geleceği belirsiz duruyor.

Ekip 6 Ekim’de yeni oyunları Shiba Eternity’i piyasaya sürmüştü. Kullanıcı yorumlarından elde edilen bilgilere ve iddialara göre oyun, oynaması ücretsiz geleneksel oyunlardan (F2P) çok da farklı bir şey sunmuyor. Ayrıca oyunun Shiba Inu coin ile bağlantısının da zayıf olduğu iddia ediliyor. Yani bazılarının açıklamasına göre oyun, oyunculara stake etmek ve coin kazanmak için gerekli motivasyonu sağlayamıyor gibi görünüyor.

Dahası iddialara göre piyasa verilerine göre Shiba Inu’nun uzun vadede yatırımcısına kaybettirdiği görülüyor. Bu durum devam ederken yatırımcıların aklındaki soru, bu düşüş eğilimi ne zaman sona ereceğidir.

SHIB Tokeninin Geleceği

Dogecoin’in en büyük rakibi olan Shiba Inu yatırımcılara güven veremiyor olabilir. Elon Musk’ın karşısında toparlanamayan SHIB, DOGE ile arasındaki farkın açılmasına engel olamıyor.

İddialara göre bazı kripto analistleri Shiba Inu’nun geleceği hakkında pek iyimser değil. SHIB, topluluğun yaptığı SHIB yakımları ile toparlanmaya çalışıyor. Ancak yatırımcılar alternatif coinleri aramaya devam ediyor. Bu yazıda Shiba Inu geleceği hakkında bilgi verildi ve alternatif olabileceği iddia edilen 6 coin yazının devamında ele alınıyor.

Dash 2 Trade ( D2T) – Gelişmiş Kripto Analiz Araçları Sunan En Yeni Coinlerden Biri IMPT.io (IMPT) – Karbon Ayak İzi Azaltma Amacıyla Yola Çıkan Çevreci Coin Calvaria (RIA) – Ethereum Tabanlı Yeni Savaş Kripto Oyunu Tamadoge (TAMA) – 2022’nin En popüler Meme Coinlerinden Bir Big Eyes (BIG) – Hayırsever Amaçlarla Yola Çıkan Yeni Meme Coin Catecoin (CATE) – Kedi Temalı Meme Coin

Dash 2 Trade ( D2T) – Gelişmiş Kripto Analiz Araçları Sunan En Yeni Coinlerden Biri

Dash 2 Trade, gelişmiş kripto analiz araçlarını yatırımcılara sunan, en yeni kripto para analizi ve sosyal yatırım platformlarından biri olarak lanse ediliyor. Teknik analiz ve backtesting stratejisi (bir alım satım stratejisini geçmiş verileri kullanarak test etme) gibi klasik özelliklerin yanı sıra zincirleme analitik ve token satış öncesi analizi gibi yenilikçi özellikleri içeriyor.

Projenin en gelişmiş analiz araçlarından bazıları şu şekilde listeleniyor:

Alım/satım sinyalleri

Sosyal duyarlılık puanları ve verileri

Zincir içi analizler

Strateji oluşturucular

Ön satışlara erken erişim

Listeleme uyarıları

Proje geliştiricileri, CryptoHopper, CointelegraphPro, Santiment ve Glassnode gibi zincir üstü veri platformlarında ayrı ayrı bulunan yatırım otomasyonu API’leri ve yukarıda belirtilen teknik göstergeleri tek bir panel üzerinde toplamak için çalışıyor.

Ekibin iddialarına göre bu panel hayata geçtiği zaman yatırımcılar, ister başlangıç seviyesinde ister deneyimli olsun, teknik açıdan oldukça geniş kapsamlı bir donanıma sahip olabilecek. Yani Dash 2 Trade yatırımcılara daha bilinçli kararlar vermeleri konusunda yardımcı olacak bir dizi araç sağlayacak.

Platformun native tokeni D2T, kripto sinyalleri platformuna ve diğer özelliklere erişmek için gerekli. Diğer bir deyişle D2T, teknik inceleme yapabilme ve yatırımcıların alım ve satım sinyalleri almalarını sağlıyor. Ayrıca starter ve premium abonelikleri mevcut olan platforma katılabilmek için de D2T satın almak gerekiyor. Böylece kullanıcılar piyasa eğilimlerine ve varlık fiyatlarına dair en güncel bilgilere daha erken ulaşabiliyor.

Proje ön satış sayfasında yer alan bilgilere göre ön satışın ikinci aşamasına geçildi. İkinci aşamada kripto projesinin erken dönem yatırımcıları 1 D2T token satın almak için 0,05 dolar ödeyecek. 70 milyon adet D2T token bulunan bu dilimde, proje geliştiricileri toplamda 3 milyon 500 bin dolar fon toplamayı hedefliyor.

IMPT.io (IMPT) – Karbon Ayak İzi Azaltma Amacıyla Yola Çıkan Çevreci Coin

Kripto madenciliği ve işlem onayı çevre aktivistleri tarafından oldukça eleştirilen bir konu. Coin madenciliği, çok fazla elektrik tüketimi gerektirdiği için çevreye yüksek miktarda karbondioksit salınmasına sebep oluyor. Uzmanlar bu durumun küresel ısınmaya olumsuz etki ettiği konusunda hem fikir.

Ancak, bazı kripto analistlerine göre IMPT, çevre konusunda önemli bir gelişmeye imza atıyor olabilir. Bu ‘yeşil altcoin’ iklim değişikliğini ele almak için blok zinciri teknolojisinden yararlanıyor. Platform, blok zincirlerinin daha yeşil bir dünya yaratma doğrultusunda kullanılacağını da göstermeyi hedefliyor. Bununla birlikte kripto piyasasıyla ilgili çevre karşıtı argümanları değiştirmeyi umuyor.

Çevreci altcoin IMPT, blok zinciri teknolojisi kullanılarak oluşturulmuş bir çevresel sürdürülebilirlik girişimi olan projedir. Kullanıcılar tokeni hizmet tokeni (utility token) olarak kullanabiliyor. IMPT ile yatırımcılar çevre konusunda daha daha duyarlı hale gelirken aynı zamanda kazanç da elde edebilir.

IMPT.io, bireylerin ve kuruluşların karbon kredisi satın almalarını ve dünya çapında çevresel sürdürülebilirlik projelerini finanse etmelerini mümkün kılıyor. Ek olarak platform, Amazon, Netflix ve Microsoft gibi büyük isimler de dahil olmak üzere 25.000’den fazla şirketten oluşan bir iş ortaklığı ağına sahip.

IMPT’nin ön satışı şu an gerçekleşiyor ve yatırımcılar arasında oldukça popüler olmaya başladı. IMPT, 3 hafta içinde 8 milyon dolar topladı ve Kasım ayı sonlarında, ön satışının ilk aşamasının bitiminden önce 10,8 milyon dolarlık hedefine ulaşması bekleniyor.

Ekibin açıklamalarına göre projenin güvenlik denetimi Hacken tarafından yapıldı. Ayrıca ekip, proje güvenliği ve dolandırıcılığa karşı Coinsniper tarafından tamamen doğrulandı. IMPT, halihazırda birçok makalede gelecek vadeden coinlerinden biri olarak iddia ediliyor.

Calvaria (RIA) – Ethereum Tabanlı Yeni Savaş Kripto Oyunu

Oyna-Kazan (P2E) oyun modelinin hayranları için yaratılan Calvaria, Ethereum blok zinciri üzerine kurulu. Calvaria’da oyuncular sanal ortamda kart satın alabilir ve onları takas edebilir. Bu yönüyle diğer Oyna-Kazan (P2E) kart oyunlarıyla benzerlik taşıyor. Kartlar, belirli karakterleri temsil eden, değiştirilemez tokenler (NFT’ler) olarak karşınıza çıkıyor. Oyuncular bir yandan savaşlara hazırlanırken bir yandan yeni kartlar kazanabiliyor ve onları geliştirebiliyor. Ayrıca, ücretsiz versiyonu da bulunan oyunu çevrimiçi bir şekilde oynayan farklı gruplar, kendi görsel stillerini karakter türlerine yansıtabiliyor.

RIA, oyunun birincil ve native tokeni. Bahis, ödüller ve daha fazla işlem için oyun içi kullanılıyor. Şu an ön satışta olan bu yeni dijital varlık RIA, birçok farklı kripto para birimiyle, kredi ve banka kartlarıyla satın alınabiliyor.

Tüm bu özellikleriyle birlikte piyasaya hızlı bir giriş yaptığı iddia edilen Calvaria’nın ekibin iddialarına göre yılın en iyi kripto para ön satışlarından biri olması bekleniyor.

Tamadoge (TAMA) – 2022’nin En Popüler Meme Coinlerinden Biri

Tamadoge, meme coinler dünyasına oldukça hızlı ve iddialı giren projelerden biri olarak lanse ediliyor. Projenin en büyük hedeflerinden biri Metaverse ve Oyna-Kazan (P2E) kavramlarını birleştirmek. Kripto para, ön satışında 1,8 milyon dolardan fazla para toplamayı başardı.

Oyunda oyuncular Tamadoge evcil hayvanlarıyla ilgilenmeleri karşılığında ödül kazanıyor. Ayrıca oyunda, oyuncuların evcil hayvanlarını beslemeleri ve hatta onlara kozmetik bakım yapmaları için gerekli her türlü ürün sağlanıyor. Her bir evcil hayvan aynı zamanda bir NFT’dir. Oyuncular petlerinin gelişimine göre puan kazanıyor ve onları birbiriyle yarıştırabiliyor. Üst sıralarda yer alan oyuncular en büyük ödülleri kazanıyor. Ödüller TAMA tokenleriyle ödeniyor ancak fiat para ile de değiştirilebiliyor.

Ekibin iddialarına göre Tamadoge ile ilgili bir diğer önemli nokta ise deflasyonist yapıda olması. Doge ekosisteminin en son üyesi Tamadoge’un maksimum 2 milyar token arzı bulunuyor. Bu özellik Tamadoge’yi, dolaşımdaki arzı en az olan kripto para birimlerinden biri haline getiriyor. Tamadoge sistemi her bir alım-satım işleminde, işleme konu olan miktarın % 5’ini otomatik olarak yakıyor. Bu yakılma sonucu tokenin 2 milyar arzı sürekli olarak azalıyor. Projenin hedefi TAMA’ya olan talebin yükselmesi ama arzın daha düşük kalması.

TAMA an itibariyla OKX ve BitMart gibi kripto borsalarında listelendi. Ek olarak, Tamadoge Telegram grubundan, ekibin işlem hacmine göre dünyanın en büyük kripto para borsası Binance’de listelenmek için başvuruda bulunduğu açıklandı.

Big Eyes (BIG) – Hayırsever Amaçlarla Yola Çıkan Yeni Meme Coin

Big Eyes coin, dünya çapında çeşitli yardım kuruluşlarına bağışta bulunarak dünyayı iyileştirme amacıyla yola çıkmış, kripto pazarına giren ve başarılı olduğu iddia edilen meme coinlerinden biri.

Ethereum tabanlı olan BIG’in DeFi, NFT ve Metaverse dahil olmak üzere çeşitli alanlarda kripto hizmetleri sunmak hedeflerinden bazılarıdır.

Proje, 2023’te üçüncü çeyreğe kadar hayır amaçlı çabalara 6 milyon dolar yatırım yapmayı hedefliyor. Big Eyes Coin ön satış döneminde dünya çapında mahsur kalmış çocukları destekleyen ACT International’a, evcil hayvanlar ve savaş gazileri arasındaki bağı güçlendirerek onlara destek olmaya çalışan Pets for Vets’e bağışta bulundu.

Ekibin açıklamalarına göre deniz hayvanları ve yaşam alanlarıyla ilgilenen hayır kurumlarına bağış yapma planları da bulunuyor. Big Eyes Coin ekosistemi, tokenlerinin yüzde 5’ini dünya okyanuslarını ve su kütlelerini koruma amacına tahsis edecek bir Visible Charity Cüzdanı geliştirmek için çalışıyor. Kedi maskotu ve hayır işlerine olan bağlılığı ile kripto severlerin dikkatini çektiği iddia edilen BIG coini, şu ana kadar ön satışta 9 milyon dolar topladı.

Catecoin (CATE) – Kedi Temalı Meme Coin

Catecoin, Defi Meme platformu ve kripto takipçilerinin yakından takip ettiği iddia edilen yeni bir coin. Binance Smart Chain (BSC) tabanlı coin BEP-20 protokolüne sahip.

Platformda içerik oluşturucular meme oluşturup diğer kullanıcılarla paylaşabiliyor. Kullanıcılar, içerik oluşturuculara CATE tokenleriyle ödeme yapmayı seçebiliyor.

Bununla birlikte platform, kullanıcıların memelerini NFT’lere dönüştürmelerine de izin veriyor. Ancak kullanıcılar meme’lerini yayınlamaya uygun olmak için en az 5 milyon CATE tokenine sahip olmalı. CATE satın almak isterseniz PancakeSwap, HotBit ve Bilaxy gibi popüler borsalar üzerinden satın alabilirsiniz.

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.