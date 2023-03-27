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Sırada O Mu Var? Binance Yeni Çıkacak Coinler! Binance Altcoin Listeleme!

Sosyal medyadaki spekülasyondan sıyrılın ve Binance borsasının listelemelerdeki en katı kuralının öğrenin.
12:32
27 Mart 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasalarında hacim bakımından en büyük borsa uzun süredir Binance ve büyük fırsatlar sunuyor. Devasa kullanıcı kitlesine hitap eden Binance hem launchpad hem yeni altcoin listelemeleriyle ciddi fiyat dalgalanmalarına neden oluyor. Son ID Token örneğinde launchpad’e katılan kullanıcıların ciddi kazançlar elde ettiğini gördük.

Binance Yeni Çıkacak Coinler

Binance borsasında sık aralıklarla olmasa da launchpad’ler yapılıyor. Erken dönemde Binance tarafından yatırım yapılan projeler ilk token ihraçlarını dev borsa üzerinden gerçekleştiriyor. BNB tutan kullanıcılara ilgili projeden eşit oranda alım imkanı veren borsa ciddi kazanç fırsatı sunuyor. Örneğin Space (ID) ihracında 0,025 dolar ödeme yapan yatırımcılar 0,5 doların üzerinde fiyattan satış imkanına sahip oldu.

Binance launchpad’leri çok sık gördüğümüz şeyler değil bundan dolayı ilgi hep fazla oluyor ve bu ilgi kazanç getiriyor. Binance borsasında yeni çıkacak Coin’leri launchpad duyurularından takip edebilirsiniz. Ayrıca biz de bu duyuruları son dakika olarak paylaşıyoruz.

Binance Altcoin Listeleme

Sosyal medyada sık sık denk geliyor olmalısınız. Binance borsasında listelenecek sıradaki altcoini tahmin eden sosyal medya kullanıcılarının tek dayanakları hayal güçleridir. Listelemeleri sadece Binance duyurur ve bu kural yeni listelenecek projelerin kabul etmesinin zorunlu olduğu bir detaydır. Borsada listelenecek bir altcoin projesi bile bunu Binance borsasından önce duyuramaz. Peki bunu yaparsa ne olur? Binance daha önce de açıkladığı üzere listelemeyi iptal eder. Bu konuda son derece katı olan Binance sosyal medyada listelenecek dedikodusu çıkan altcoinlerin çoğu zaman kara listeleye alındığını açık açık söyledi. Bununla birlikte kendisine listeleme için ulaşan ve spam yapan toplulukların da yatırım yaptıkları projeyi kara listeleye soktukları bilgisini verdi.

Fakat yine de listelenmesi önceden tahmin edilebilecek projeler olabilir. Örneğin Arbitrum büyük bir layer2 çözümü ve airdrop yapacağını duyurduğunda herkes Binance borsasının da ARB Tokeni listeleyeceğinden emindi. Yarın OpenSea, MetaMask veya farklı popüler platformlar token çıkaracak olursa Binance bunları da büyük ihtimalle listeleyecektir.

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