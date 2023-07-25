Kral kripto para birimi önemli destek seviyelerini kaybettikçe yatırımcıların endişelerini artırmaya devam ediyor. Bitcoin fiyatı yazı hazırlandığı sırada yaklaşık 29.000 dolardan alıcı buluyor ve piyasada belirsizlik hakim. Peki alanında uzman kripto para yorumcularının beklentileri neler?

Bitcoin (BTC) Uzman Yorumları

Bitcoin fiyatı bir ayın en düşük seviyesine geriledi ve traderlar daha fazla düşüş beklediği için açığa satış pozisyonlarını artırıyor. Kısa bir toparlanmaya rağmen, piyasa katılımcıları en büyük kripto para biriminin kayıplarının en kötüsünü gördüğüne ikna olmamış durumda. Peki kripto para yorumcularının güncel tahminleri ne yönde?

Crypto Ed Bitcoin Tahmini

Ünlü trader için Bitcoin’in 21 Haziran’dan bu yana en düşük seviyesine inmesi tamamen beklenen bir durumdu. Önceki analizinde de buna benzer bir hareketin yaşanabileceğini söylemişti. Şimdiyse Bitcoin fiyatının dolar karşısında kaybının devam etmesini bekliyor. Ona göre 28.500 dolara bir düşüş göreceğiz ardından fiyat 29.400 dolara sıçrayacak.

Crypto Ed son piyasa yorumunda 27.800 dolara kadar düşük fiyatları kapsayan ek bir hedef bölgesi de açıklamıştı. Ancak bu denli büyük kayıplara pek ihtimal vermediğini de söyledi.

Crypto Chase Güncel Bitcoin Yorumu

İkinci analiste göre Bitcoin fiyatının muhtemelen 27.000 dolara düştüğünü göreceğiz. Chase, Temmuz ayının başlarında BTC/USD aşağı yönlü hareket ederken spekülatörlerin 29.200, 28.500 ve 28.000 dolar gibi önemli fiyat noktalarında teklif vermeleri gerektiğini öngörmüştü.

Temmuz 24’te yaptığı bir güncellemede, olayların muhtemel gidişatının bu olduğunu savundu.

“Bunlar hala çoğunlukla benim düşüncelerim. Güçlü R/R fırsatları geride kaldığından ve stratejilerime göre iyi girişler sunulmadığından şu anda açığa satış yapamıyorum. Bununla birlikte, yem zaten giga ayıya dönüşüyor, yine de güçlü bir sıçrama için 27.000 dolarları teklif etmeyi ve bizi nereye götürdüğünü görmeyi planlıyorum.”

Keith Alan BTC Fiyat Tahmini

Material Indicators’ın kurucu ortağı Keith Alan, 24 Temmuz’da “Bitcoin, tarihsel öneme sahip kilit bir bölgede desteği test ediyor” diye durumu özetledi.