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  •   Şimdi Açıklandı! Sonunda Bu Altcoin Listeleniyor! Fiyat Uçtu!

Şimdi Açıklandı! Sonunda Bu Altcoin Listeleniyor! Fiyat Uçtu!

Özet

  • Coinbase borsası OSMO Coin listeleyecek.
  • OSMO yükselişi geçici olabilir.
18:59
24 Mayıs 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Yol haritasına eklendiğinde son dakika olarak duyurmuştuk çok zaman geçmeden resmen listeleniyor. Coinbase borsası müjdeyi verdi. 2021 yılı son çeyreğinden itibaren altcoin listeleme süreçlerini iyileştiren borsa kriptonun Amazon’u olmak için hızlı listelemelerine devam ediyor.

Altcoin Listeleme Son Dakika

Coinbase borsası OSMO Coin’i listeleyecek. Yakın zamanda Coinbase borsası OSMO Coin’i yol haritasına eklemişti. Bu tarz popüler altcoinlerin yol haritasına eklendikten kısa süre sonra borsada listelendiğini gördük. O yüzden son duyuru pek şaşırtıcı değildi. ABD’nin en büyük borsası ayı piyasaları devam ederken hızla yeni altcoinleri listelemeye devam ediyor.

Coinbase CEO’su Brian tarafından yapılan açıklamalar listelemelerin devam edeceği yönünde. Halka açık bir şirket olan Coinbase bu listelemeleri olası menkul kıymet davalarından kaçınmak için titizlikle yapıyor. Ancak SEC Başkanının tutumu tüm altcoinlerin menkul kıymet olduğu yönünde.

OSMO Coin Yorum

Yazı hazırlandığı sırada OSMO Coin 0,60 dolardan alıcı buluyor. Altcoinlerin çoğu %5’i aşan kayıplarla yüzleşirken listeleme haberi popüler kripto paranın kayıplarını sildi. Kısa vadede yükselişin devamı için 0,61 dolar üstünde kapanışlara ihtiyaç var. 27 Nisan tarihindeki 0,82 dolarlık fiyat bugüne kadar aralıksız düştü. Birçok altcoin son 30 günde OSMO Coin ile benzer bir kaderi yaşadı.

Olası yükseliş senaryosunda 0,61 dolar üstü kapanışlar 0,58 dolar seviyesinin dip olarak işaretlenmesini sağlayacak. Ardından 28 Nisan hedefine doğru daha güçlü bir ralli başlayabilir. Ancak hali hazırda Binance borsasında da işlem gören OSMO Coin’in likiditeye erişim noktasında bir sıkıntısı yok. Bu da haberin etkisiyle gelen yükselişin geçici olabileceği fikrini akıllara getiriyor. Binance borsasında olmayan altcoinlerin Coinbase duyurusuyla daha parabolik yükselişler yaşadığını geçmişte tecrübe etmiştik.

Son yükselişte kar satışları yapan yatırımcılar yeni açılan dört saatlik mumu kırmızıya boyadı. Satışlar baskın, Bitcoin fiyatındaki olumsuzluk nedeniyle yatırımcılar risk almak istemiyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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