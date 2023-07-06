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Geçtiğimiz haftalarda bir kez daha hack şokuyla gündeme oturan kripto para ağı Multichain açıklanan son verilere göre yeninden hacklendi. Birçok yatırımcının etkilendiği olayın ayrıntıları neler?

Multichain’e Hack Şoku!

Multichain, “gerçekten işe yarayan kurumsal blockchain” sloganına sahip ve kullanıma özel kurumsal blockchain ağı geliştirme süresini %80’e kadar azaltma vaadi sunuyor. Multichain’in sınırsız varlık desteği ve blockchain özelleştirmesi sunduğu da görülüyor. Coin Sciences tarafından geliştirilen proje, 2017 yılından beri geliştiriliyor.

Yeniden hacklenen Multichain’in Fantom köprüsünün kötü niyetli şahıslar tarafından ele geçirildiği belirtiliyor. Ayrıca kripto para piyasalarına bomba gibi düşen olayda ETH, WBTC, DAI, USDC ve LINK token’larının ciddi anlamda etkilendiği açıklandı.

Kripto para birimlerinin piyasaya sürülmesinden bu yana süregelen hacklenme olaylarında yatırımcıların piyasalara olan güveni azalmasından ötürü token fiyatlarında olumsuz etkiler uyandırmıştı.

BTC Hareketleri!

Bununla birlikte tarihi verilere göre, olaydan etkilenen kripto ağının yerel token’ı varsa piyasanın en çok etkilenenlerinden olmuştur. Ayrıca bugün içerisinde yaşanan Bitcoin (BTC) yükselişi, fiyatın 31.000 dolar seviyelerine ulaşmasıyla ciddi tasfiyeler görüldü.

Geçtiğimiz aylarda kripto para piyasalarına yönelik düzenleyici çalışmaların bu tarz olayların önüne geçebileceğini ve yatırımcılar arasında oluşabilecek güven ortamıyla birlikte kripto para birimlerinde olumlu bir hava oluşturabileceği belirtiliyor.

Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri’nin açıklanan verileri ve dün Fed yetkilisi Williams’ın enflasyon verilerinden memnun olmadığı ve Fed’in ana konusunun enflasyon çalışmaları olduğunu açıklamasıyla piyasalardaki endişe seviyesi yükselmişti. Son hack olayıyla birlikte piyasalarda neler olacağını hep birlikte öğreneceğiz.