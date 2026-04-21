Kayıt Banner
Güvenlik

Sıcak Gelişme: 8 milyar dolarlık varlık etkilenebilir yeni kripto para 0-day zafiyeti

Bilmeniz Gerekenler

  • Cosmos konsensüs katmanında (CometBFT) 0day zafiyet tespit edildiği iddia ediliyor.
  • Cosmos ekosistemindeki düğümlerin blok senkronizasyon aşamasında kilitlenmesine neden olabilecek bu açık maddi kayba neden olacak türden değil.
  • ATOM Coin fiyatı ciddi bir düşüş yaşamadı.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Sıfırıncı gün açıkları kritik keşiflerdir ve internet siteleri, uygulamalar, protokollerin ele geçirilmesine kapı açabilir. Geçtiğimiz günlerde Drift ve Kelp DAO saldırılarını yaşadık, şimdiyse gündemde Cosmos ekosistemi var.

Cosmos (ATOM) açığı

Zafiyet p6rkdoye0n tarafından duyuruldu ve 8 milyar doların üzerinde varlığı koruyan Cosmos ekosistemindeki düğümlerin blok senkronizasyon aşamasında donmasına neden olabilecek türden bir açık. CVSS 7.1 (Yüksek) ciddiyet derecesine sahip bir sorun olsa da doğrudan varlıkları tehlikeye attığı söylenemez. Yani Drift veya Kelp DAO olayından farklı bir şeyden bahsediyoruz. Buradaki zafiyet sistemin çalışmasını sekteye uğratabilecek türden.

Açığı tespit eden siber güvenlik uzmanı ciddiye alınmadığı için bunu duyurmaya karar verdiğini yazdı.

“Ekosistemin güvenliği için Koordineli Güvenlik Açığı Açıklama (CVD) prosedürünü takip etmek için her türlü çabayı gösterdim; ancak, onların iş birliği yapmaması ve sorumsuz kararları nedeniyle, açıklamaya devam etmeye karar verdim.

Bu eylem, sağlayıcının nihai kararı doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Ortaya çıkan tüm güvenlik riskleri tamamen sağlayıcının sorumluluğundadır ve bu nedenle, bu başlıkta hem sağlayıcının sorumsuz tutumunu hem de ayrıntılı güvenlik açığı bilgilerini açıklayacağım.

Açıklanan güvenlik açığı için bir yama yayınlanana kadar, Cosmos ekosistemindeki doğrulayıcı operatörlerinin mümkün olduğunca düğümlerini yeniden başlatmaktan kaçınmaları şiddetle tavsiye edilir. Bu güvenlik açığı, blok senkronizasyon aşamasında tetiklenir.

Halihazırda konsensüs modunda olan düğümler normal şekilde çalışmaya devam edebilir; ancak, yeniden başlatılırlarsa ve blok senkronizasyon sürecine girerlerse, kötü niyetli bir eşe maruz kalmak bir kilitlenmeye yol açabilir ve bu da düğümün ağa yeniden katılmasını imkansız hale getirebilir.”

HackerOne aracılığıyla daha ciddi bir güvenlik açığını da bildirdiğini söyleyen siber güvenlik uzmanı bunun da ciddiye alınmadığını açıkladı.

İlk rapor 22 Şubat tarihinde gönderildi ve ertesi gün Cosmos ekibi saldırının uygulanabilir olmadığını açıkladı. İkinci rapor 4 Mart tarihinde gönderildi ve spam olarak işaretlendi. 1 aydan uzun süredir farklı şekillerde zafiyet konusunda uyarılarını yineleyen ancak ciddiye alınmayan p6rkdoye0n saldırı kodunu şimdilik paylaşmayacağını söylüyor. Cosmos (ATOM) fiyatı 1,77 dolara gerilese de şimdilik hızlı bir düşüş yaşamıyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

TAGGED: , , ,
Bu Haberi Paylaş
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Kripto Para
Avalanche (AVAX)
Ekonomi Kripto Para Hukuku
Kripto-Yapay Zeka
Kripto Para
Lost your password?