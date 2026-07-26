SHIB’de yakım oranı %5.223 arttı, fiyat %27 yükseldi

Shiba Inu ekosisteminde son 24 saatte dikkat çekici iki gelişme öne çıktı. SHIB fiyatı gün içinde sert yükselirken, token yakım oranı da olağan dışı bir sıçrama gösterdi. SHIBBurn verilerine göre son 24 saatte 401.219.021 SHIB kalıcı olarak dolaşımdan çıkarıldı ve günlük yakım oranı %5.223,98 arttı.

Yakım verilerinde sert sıçrama görüldü

Haftalık tablo da bu hareketle birlikte belirgin biçimde değişti. Son yedi günde toplam 457.511.537 SHIB yakıldı. Bunun 401 milyondan fazlasının yalnızca son 24 saatte gerçekleşmesi, haftalık yakım hacminin neredeyse tamamının tek günde oluştuğunu gösterdi.

Süreç kısa vadede yavaşlamış da görünmedi. Son bir saat içinde gerçekleşen tek bir işlemle 34.738.227 SHIB daha yakım adresine gönderildi. SHIBBurn, Shiba Inu ekosistemindeki yakım işlemlerini izleyen bir veri platformu olarak biliniyor.

Son 24 saatte 401.219.021 SHIB dolaşımdan çıkarılırken, günlük yakım oranı %5.223,98 seviyesine ulaştı.

Fiyat ve işlem hacmi aynı dönemde yükseldi

Borsalardaki fiyat hareketi de aynı dönemde hız kazandı. SHIB günlük bazda %27,14 yükseldi. Gün içindeki en yüksek noktada artış oranı %36’ya kadar çıktı. Ardından fiyat 0.00000540 dolarda dengelendi.

İşlem hacmi 700 milyon dolara ulaşırken, piyasa değeri 3.179.718.980 dolar seviyesine çıktı. Bu yükselişle birlikte SHIB, CoinMarketCap sıralamasında yeniden yaklaşık 25’inci basamağa taşındı.

Gösterge Değer 24 saatlik yakım 401.219.021 SHIB 7 günlük yakım 457.511.537 SHIB Günlük fiyat değişimi %27,14 Gün içi zirve artışı %36 Fiyat 0.00000540 dolar

Fiyat hareketinde asıl etken işlem yoğunluğu oldu

Buna karşın yakılan token miktarının, SHIB fiyatını tek başına bu ölçekte yukarı taşıyabilecek büyüklükte olmadığı görülüyor. Dolaşımdaki toplam arz 589.159.143.761.521 SHIB seviyesinde bulunuyor. Bu nedenle son yakım verisi, toplam arz içinde oldukça sınırlı bir paya karşılık geliyor.

Daha belirleyici unsurun spot piyasadaki yoğun işlem aktivitesi olduğu değerlendiriliyor. Artan ilgi hem hacmi yükseltti hem de yakım işlemlerine eşlik eden transferleri hızlandırdı. Yine de %5.223’lük günlük artış, yatırımcı psikolojisi üzerinde güçlü bir etki yarattı.

Yakılan yüz milyonlarca token, toplam arzın büyüklüğü düşünüldüğünde fiyatı tek başına taşıyabilecek ölçekte görünmüyor; piyasanın odağı daha çok spot taraftaki alım iştahında toplanıyor.

Piyasa yeni alımları izliyor

Kısa vadede piyasanın odağı, spot borsalardaki fiyat davranışının sürüp sürmeyeceğine çevrildi. Yeni alımların ivmeyi koruması halinde yükselişin devamı izlenebilir. Buna karşılık kar satışlarının güç kazanması durumunda fiyatın yeniden 0.0000040 dolar bandının alt kademelerine çekilme ihtimali de gündemde kalıyor.