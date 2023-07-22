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Son zamanlarda blok zinciri yatırım dünyasında ilgi çektiği iddia edilen yeni bir kripto token var: DigiToads (TOADS). Ekibin iddialı açıklamalarına göre kripto dünyasında şimdiye kadar görülen en iyi mekaniklerden bazılarına sahip. Yapılan açıklamalara ve iddialara göre TOADS, yatırım getirisi yüksek olabilecek bir coin ve bu sebeple SHIB ve ADA sahipleri endişeli olabilir. İddialara göre TOADS, yolun henüz başında ve hem kısa hem uzun vadede gelecek vaat ediyor.

DigiToads (TOADS)

Diğer kripto token yatırımcılarının DigiToads (TOADS) tarafından tehdit edildiklerini hissettikleri iddia ediliyor. Bunun nedeni TOADS’ın rakipsiz memecoin potansiyelini bir sonraki seviye kazanç mekaniği ve temel esaslarla birleştirmesi olabilir. Ön satışta yükselişte olduğu iddia edilen TOADS’un 0,047 dolardan satıldığı ve resmi yeni ico lansmanı sırasında bir sonraki seviyede 0,055 $’ a yükseleceği dile getiriliyor.

TOADS P2E ortamı, her sezon çok sayıda ödül için kendi benzersiz TOADS yoldaşlarınızla savaşmanıza olanak tanır ve bol miktarda fon sağlamak için işlemlerde %2 satış vergisi ile yardımcı olur. Her sezon ödül için yarışarak, TOADS yoldaşlarınızı yeni güç seviyelerine yükseltmenin ve onları ödül kazanma konusunda daha da yetenekli hale getirmenin keyfini çıkarabilirsiniz. Olağanüstü TOADS P2E ekosisteminin bir parçası olarak eğlenceli bir yol da vaat ediyorlar.

Shiba Inu (SHIB)

SHIB, fiyat hareketi ve popülerlik dışında sunacak hiçbir şeyi olmayan basit bir memecoin olarak başlamasına rağmen, bu artan ilginin arkasında kesinlikle gelişmeyi başardı. Ancak ilk kazançlar o zamandan beri bir miktar gerilemiştir. O zamandan beri SHIB, yeni yanma mekanikleri ekleyerek ve proje geliştirme için bir ekosistem olan Shibarium’u duyurarak kimlik bilgilerini geliştirdi. Bu, uzun vadeli görünümünü iyileştirmeye yardımcı olabilir.

Cardano (ADA)

Cardano, bir sonraki seviye merkezi olmayan işlem protokolü ve 3. nesil proof of stake teknolojisi sayesinde uzun zamandır altcoin piyasasındaki en iyi seçeneklerden biri olmuştur. Ancak ADA’nın son dönemdeki fiyat hareketleri durgun ve yatırımcılar başka yerlere bakmaya başladı.

Sonuç

Topladıkça, savaştıkça ve kazandıkça kazanç, eğlence ve ödüller istiyorsanız ekibin iddiasına göre TOADS iyi bir seçenek olabilir. Hız kazanmaya devam eden bir ön satış modeliyle, SHIB ve ADA sahiplerinin dikkatini çekmeye başladığı da iddia ediliyor. Ekibin açıklamasına göre SHIB’e yükseliş öncesinde yatırım yapılması ile Digitoads’a şu anda yatırım yapılması aynı anlama geliyor olabilir.

Presale – NFT – Opensea – Twitter

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.