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Memecoinler kripto para ekosisteminde oldukça popüler hale geldi ve hızla üst sıralara yükseldi. Bugün kripto para biriminde, memecoinler ekosistemdeki popüler kripto paraların bir kısmını oluşturuyor ve sahip oldukları ilgi çekici yardımcı programlar nedeniyle bu durumun oluşmuş olabileceği düşünülüyor.

Memecoinler ilk olarak 2013 yılında Dogecoin’in piyasaya sürülmesiyle popülerlik kazandı. O zamandan beri çok sayıda memecoin de ortaya çıktı ve sektörün ilgi çeken coinleri haline geldi. Bu eğlenceli tokenlar ekosistemde kitlesel inovasyonu başlatmış ve kriptonun diğer bölümlerini de geliştirmiş olabilir.

İddialara göre sektör sürekli devrim halindeyken, memecoinler kripto alanındaki herhangi bir yatırımcı için sahip olunması gereken önemli bir şey olabilir. Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB) ve DigiToads (TOADS) gibi memecoinler, 2023’te nasıl bir performans sergileyebilir?

DigiToads (TOADS), Ön Satışı Devam Ediyor

DigiToads (TOADS), memecoin ekosisteminde ortaya çıkan en son projelerden biri. Ekibinin iddialarına göre DigiToads sadece birkaç hafta içinde ekosistemde büyük sayılabilecek dalgalar yarattı ve şu anda da piyasada popüler olabilir. DigiToads, şu anda dördüncü aşamasında olan ön satışla yatırımcıların ilgisini daha fazla çekmeyi hedefliyor.

Ekibin iddiasına göre uzmanlar, DigiToads’u, ön satışının kazandığı başarı nedeniyle yatırım yapılacak popüler coinlerden biri olarak tanımladı. Dördüncü aşamada bu tokenlerin %90’ından fazlasının satılması ve 1,8 milyon doların üzerinde para toplanmasıyla DigiToads büyümeyi hedefliyor.

TOADS tokenı, DigiToads ağının sağladığı çeşitli hizmetleri yürütmek için kullanılan verimli olduğu iddia edilen bir token. Düzenleyici işlevlerin yanı sıra TOADS, kârlı bir yatırım ve servet yaratma seçeneği olarak iddia ediliyor.

DigiToads, ekibinin iddiasına göre yatırım yapmak için iyi kriptolardan biri olarak oyun ve NFT endüstrilerinde iz bırakmayı amaçlıyor. Bu platform, ekibin açıklamasına göre yüksek kaliteli sanat eserlerinden oluşan NFT koleksiyonuna sahip. Ekibin iddiasına göre DigiToads’un arkasında sayısız fırsat yatıyor ve yatırımcıların takip edebileceği ifade ediliyor.

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2023 Shiba Inu (SHIB) Yorumları

Kripto piyasası son zamanlarda yükselişe geçti ve Shiba Inu (SHIB) da buna dahil. Bu kripto para birimi, popüler Dogecoin’e Ethereum tabanlı bir alternatiftir. DOGE gibi, SHIB tokenleri de toplam bir katrilyon arz ile kasıtlı olarak bol miktarda olacak şekilde yaratılmıştır.

DOGE’den farklı olarak SHIB, Ethereum ağıyla uyumludur ve bu da birden fazla DApp ve ShibaSwap olarak bilinen kendi DEX’ini oluşturmasını sağlar. İddialara göre piyasadaki spekülasyonlar, bu tokenin 2023 yılında inanılmaz seviyelere çıkabileceğini söylüyor.

Dogecoin (DOGE)

Dogecoin (DOGE) 2013 yılında daha geleneksel kripto para birimlerine eğlenceli bir alternatif olarak piyasaya sürüldü. Kısa sürede dünya çapında milyonlarca yatırımcının kalbini kazanmayı başardı. Dogecoin genellikle memecoin ekosisteminin “ana gücü” olarak anılır.

Yıl 2023 ve Dogecoin hala piyasada dikkat çekiyor. Bu token on yıldır piyasada iyi bir yer edinmiştir ve DOGE sektörün önemli varlıklarından biri ve bir yatırım seçeneği olmaya devam etmektedir.

Sonuç

Kriptonun meme coin yönününün yıllar içinde kaydettiği inanılmaz büyüme övgüye değer olduğu düşünülüyor. DigiToads, ekibinin iddiasına görehaftalardır dijital dünyada dikkat çekiyor olabilir. Kullanışlı olduğu iddia edilen tokenın, ön satışı ilgi çekmeye devam ederken ekosistemi daha fazla sürprize hazırlamayı amaçlıyor. Bir NFT koleksiyonuna ve oyun araçlarına ev sahipliği yapan DigiToads’un 2023’te takip edilmesinin faydalı olabileceği ifade ediliyor.

Website – Twitter

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.