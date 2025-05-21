Sevilen Altcoin’de Alpenglow Güncellemesi Heyecanı! Fiyata Etki Edebilir mi?

Solana Blockchain‘inin altyapısı, Anza adlı şirket tarafından önerilen Alpenglow güncellemesiyle önemli bir değişime hazırlanıyor. Bu güncellemenin temel amacı, Solana’nın konsensüs protokolünü yenileyerek işlem doğrulama hızını artırmak ve blok onay sürelerini ciddi şekilde kısaltmak. Anza’nın geliştirdiği bu modelde, “Votor” adı verilen yeni bir oylama mekanizması ile “Rotor” adlı veri yayılım sistemi öne çıkıyor.

Alpenglow ile Daha Hızlı Blok Onayları

Alpenglow güncellemesi, Solana’nın mevcut çekirdek protokollerinden TowerBFT ve Proof-of-History yerine Votor ve Rotor sistemlerini getiriyor. Votor, blokların hızlı bir şekilde onaylanmasını sağlayan yenilikçi bir oylama yapısı sunarken; Rotor ise veri dağıtımında daha etkin bir yol öneriyor. Bu iki bileşen sayesinde blokların yaklaşık 150 milisaniyede onaylanması hedefleniyor. Bu hız, geleneksel internet altyapısının seviyelerine yakın olduğu belirtiliyor.

Anza araştırma ekibinden Roger Wattenhofer, Alpenglow’nun sadece yeni bir konsensüs protokolü olmadığını, Solana’nın çekirdeğindeki en büyük değişiklik olacağını belirtti:

Alpenglow, küresel bir yüksek performanslı proof-of-stake blokzinciri için özel olarak tasarlanmış bir konsensüs protokolüdür. Alpenglow’un piyasaya sürülmesinin Solana için bir dönüm noktası olacağına inanıyoruz. Alpenglow, sadece yeni bir konsensüs protokolü değil, Solana’nın ana protokolünde bugüne kadar yapılan en büyük değişikliktir.

Ağ Kopmaları Sorunu Devam Ediyor

Alpenglow ile vaat edilen performans artışının yanında, güncellemenin Solana’nın sık sık yaşanan ağ kesintisi problemini tek başına çözmesi beklenmiyor. Protokolün teknik dokümanında da ifade edildiği üzere, ağ hâlâ tek bir ana doğrulayıcı istemcisine bağımlı şekilde çalışıyor. Şu anda “Agave” adındaki istemcide oluşabilecek herhangi bir hata ya da açık, tüm ağın durmasına yol açabiliyor.

Farklı bir doğrulayıcı istemcisi olan “Firedancer”in geliştirilme süreci sürüyor ve bu istemcinin yıl içinde ana ağa entegre edilmesi öngörülüyor. Ancak, bu istemci tamamen entegre olmadan ağın yapısal zafiyetinin devam edeceği belirtiliyor.

Piyasalar ve Rakip Ağlar Karşısında Son Durum

Solana’daki bu teknik gelişmeler, Ethereum $2,544.43 ağında yapılan yakın zamanlı güncellemeleri de akıllara getirdi. Ethereum, geçtiğimiz haftalarda Pectra adını taşıyan büyük bir güncellemeyi hayata geçirmiş ve bu sayede 11 yeni iyileştirme önerisini uygulamıştı. Bu gelişme, Ethereum fiyatında yukarı yönlü bir ivme yaratırken Solana’nın fiyatı, Alpenglow açıklamasına rağmen, istikrarlı bir seviye yakalamakta zorlanıyor.

Kripto para piyasalarında, benzer teknolojik yenilikler genellikle yatırımcı güvenini ve piyasa fiyatlarını etkiliyor. Ancak güncellemelerin teknik faydası kadar, altyapıda devam eden problemlere çözüm getirilip getirilmediği de yatırımcılar için önemli bir faktör olmaya devam ediyor.

Alpenglow’un getirdiği bu yeni sistem ile Solana’nın işlem hızı önemli ölçüde yükselme potansiyeli taşıyor. Özellikle saniyeler içinde gerçekleşen işlemler, merkeziyetsiz uygulamalar ve finansal hizmetler açısından önemli bir avantaj olarak görülüyor. Buna karşın ağ üzerindeki yapısal risklerin önümüzdeki süreçte giderilmesi gerektiği de vurgulanıyor.

Solana ile Ethereum gibi diğer blokzincir ağları arasındaki gelişmişlik yarışı son yıllarda giderek artıyor. Her iki ağ da kullanıcılarına daha hızlı, güvenli ve ölçeklenebilir çözümler sunmaya odaklanırken; hem teknik hem de ekonomik başarılar için altyapı geliştirmeleri öne çıkıyor.

Alpenglow güncellemesi, Solana’nın teknik kapasitesini geliştirme vaadi taşısa da, ağın temel güvenilirliği ve merkeziyetsizliği açısından mevcut eksiklikler çözülmeden kalıcı bir ilerleme sağlanamayabileceğine işaret ediyor. Okuyucular, Solana’nın hız hedeflerinin yanında, güvenlik ve çoklu doğrulayıcı altyapısına geçişin de takip edilmesinin önemli olduğunu bilmelidir.