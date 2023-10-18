  Senatör Warren ve 104 Destekçisi Kripto Para Mektubunu İmzaladı

Kripto paralara karşı düşmanca yaklaşımıyla tanınan Warren şimdi sıcak gündemi bahane ederek harekete geçiyor. Kripto karşıtı Senatör siyasilerin İsrail’e verdiği güçlü desteği kriptoya karşı yeni bir cephe açmak için kullanmaya karar verdi. Kriptonun suçluları desteklemek için kullanılan bir araç olduğunu vurgulayan Senatör beklediği desteği buldu.

ABD Kripto Para Mektubu

Senatör Elizabeth Warren ile 28 Senatör ve 76 Temsilciler Meclisi üyesi mektubu imzaladı. Kriptonun terörün finansmanı konusundaki rolünü ele alan mektup ağırlıklı olarak Demokratlardan destek buldu. Warren kriptoya karşı son derece karşıt bir duruşa sahip ve ona göre dünyadaki tüm uyuşturucu, kaçak silahlar, terör eylemlerinde kullanılan patlayıcılar dolar yerine Bitcoin ile alınıyor. Kara para aklayan devlet dolar yerine Bitcoin kullanıyor ve ISIS, YPG gibi terör örgütleri elini hiç dolara sürmüyor.

Mektup 17 Ekim tarihinde Hazine Müsteşarlığı Terörizm ve Mali İstihbarat Müsteşarı Brian Nelson ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan’a hitaben kaleme alındı. Hamas ve Filistin İslami Cihad’ın Ağustos 2021 ile Haziran 2023 arasında 130 milyon doların üzerinde kripto bağış topladığını yazan siyasiler konuyla ilgili popüler bir haberden alıntı yapıyor.

“Hamas’ın İsrailli sivillere yönelik ölümcül saldırısının, grubun ‘terör finansmanı alanındaki en sofistike kripto kullanıcılarından biri’ haline geldiği bir dönemde gerçekleşmesi, kriptonun ABD ve müttefiklerimiz için oluşturduğu ulusal güvenlik tehdidini netleştiriyor. Kongre kripto para aklama ve yasadışı finans risklerini azaltmak için tasarlanmış yasa tekliflerini değerlendirirken, yasadışı kripto faaliyetlerini anlamlı bir şekilde azaltmak için hızlı ve kategorik olarak harekete geçmenizi istiyoruz.”

Kripto Paralar ve Terör

Muhataplara 9 soru yönelten imzacılar Başkan Joe Biden yönetiminin terörizmi finanse edenler hakkında sahip olduğu bilgileri, terörizmi finanse etmek için kripto kullanımı konusunda neler yapıldığını ve yönetimin başka hangi kaynaklara ihtiyacı olduğunu sordu.

Warren başta da söylediğimiz gibi kriptonun baş düşmanları arasında yer alıyor. Aralık ayında Dijital Varlık Kara Para Aklamayı Önleme Yasası‘nı tanıttı ve bugün savaş ortamında kendince doğru adımlar atarak arkasındaki desteği büyütmek için çabalıyor.

Hamas ve İslami Cihad’ı terörist grup olarak tanımlayan Amerika, sivilleri öldüren ve daha dün hastane bombalayarak 800 insanı katleden İsrail’i görmezden geliyor. Tarih ve siyaset bir yana dünyanın iki yüzlülüğünü son olayla bir kez daha görmüş olduk.

Bebekleri öldüren Hamas ise teröristtir. Ancak hastane bombalayan, bebekleri öldüren İsrail roketleriyse bu sadece hatadan (hatta daha ileri gidenlerin tabiriyle intikamdan) ibarettir. Terörün finansmanı ve uyuşturucu ticaretinde birkaç yüz milyon dolarlık kripto kullanıldıysa kripto kötüdür. Ancak dünyada yüz milyarlarca dolarlık suç yeşil bir kağıtla finanse ediliyorsa, binlerce ton uyuşturucu üzerinde George Washington’ın resmi olan bir kağıtla satılıyorsa bu sadece suçlunun suçudur doların bir kabahati yoktur.