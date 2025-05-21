SEC’ten Altcoin Piyasasına Bir Fren Daha! XRP, Solana ve Dogecoin İçin Erteleme Kararı Çıktı

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), kripto para tabanlı borsa yatırım fonlarına yönelik tutumunu sürdürüyor. Kurum, XRP, Solana ve Dogecoin $0.227086 odaklı spot ETF başvurularını ileri bir tarihe erteledi. Bloomberg’in kıdemli ETF analisti James Seyffart, kararların 2025’in sonlarına kadar uzayabileceğini belirtti. Bu süreçte vadeli işlem piyasalarındaki gelişmelerin, spot ETF onaylarını önemli ölçüde etkileyebileceği düşünülüyor.

SEC Kararı Geciktirdi, Gerekçe “Daha Fazla İnceleme”

SEC, 21 Mayıs’ta yayımladığı açıklamada, 21Shares ve Grayscale’in XRP ve Dogecoin ETF başvurularıyla birlikte VanEck, Bitwise, 21Shares ve Canary Capital’in Solana ETF taleplerini değerlendirme sürecine kamuoyu görüşlerini de dahil edeceğini bildirdi. Bu durum, başvuruların beklenenden daha geç sonuçlanacağına işaret ediyor. Komisyon, söz konusu kripto paraların izleneceği fonların dolandırıcılık ve piyasa manipülasyonu risklerini taşıyıp taşımadığını netleştirmeden bir adım atmak istemiyor.

SEC’in temkinli yaklaşımı yeni değil. Kurum, daha önce de spot Bitcoin $106,616.75 ETF’leri konusunda aynı türden bir süreci işleterek uzun bir değerlendirme döneminden sonra onay vermişti. Şimdi ise XRP, Solana ve Dogecoin gibi yoğun talep gören kripto paralarda da benzer bir yol izleniyor. Bu kripto paralar, yüksek hacimli işlem görmelerine rağmen SEC’in standartlarının dışında kalan bazı teknik detaylar nedeniyle beklemeye alındı. Özellikle yatırımcı korumasına yönelik vurgular, komisyonun karar alma sürecinde merkezi rol oynuyor.

Vadeli İşlem Piyasaları Onay Sürecini Tetikleyebilir

Chicago Ticaret Borsası (CME), geçtiğimiz günlerde XRP Vadeli İşlem ve Mikro XRP Vadeli İşlem sözleşmelerini resmen başlattı. Bu gelişme, kripto para yatırımcılarına alternatif yatırım yolları sunarken, vadeli işlemlerin piyasadaki yasal dayanak gücünü artırdığına işaret ediyor. 2023 yılında Grayscale’in Bitcoin ETF başvurusuyla ilgili yaşanan mahkeme sürecinde de benzer bir etki gözlemlenmiş, vadeli işlem piyasalarının varlığı spot ETF onayının önünü açmıştı.

Vadeli işlemler, düzenleyici kurumlar açısından güvenli ve izlenebilir bir altyapı oluşturuyor. Bu da spot ETF’lerin değerlendirilmesinde önemli bir kriter haline geliyor. XRP örneğinde olduğu gibi, türev piyasalarda hacim oluşturan kripto paralar, spot yatırım ürünlerine dönüşme yolunda daha güçlü bir zemin oluşturuyor. Ayrıca türev ürünler, yatırımcıların risk yönetimi yapabilmesine de imkân tanıyarak piyasa şeffaflığını destekliyor.

Süreç yalnızca teknik değerlendirmelerle değil, aynı zamanda kamuoyu görüşleri ve piyasa oyuncularının talepleriyle de şekilleniyor. SEC’in mevcut yaklaşımı, acele kararlar yerine detaylı ve çok boyutlu bir analiz anlayışını benimsediğini gösteriyor. Bu yaklaşım, önümüzdeki dönemde yeni ETF başvurularında da benzer bir denetim sürecinin yaşanacağını ortaya koyuyor.