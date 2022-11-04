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SEC Kaçıyor Mu? Ripple ve SEC Davası Uzayacak Mı? Son Gelişmeler!

Elde edilen son gelişmelere göre yaklaşık olarak 2 yıldır devam eden SEC ve Ripple arasındaki dava süreci daha da uzayabilir.
11:10
4 Kasım 2022
İlayda Peker Yazar: İlayda Peker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Ripple aleyhindeki SEC davasında artık sanığın davasını güçlendiren 12 amici curiae var, ancak SEC “Daha fazla zamana ihtiyacımız var.” açıklamasını yapıyor ve ertelemeyi planlıyor.

Dava Daha da Uzayacak Mı?

San Francisco merkezli fintech firması Ripple ile Amerika Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) arasındaki uzun süredir devam eden davada bir gelişme daha yaşandı. Artık sonucun açıklanması gerektiği yönündeki yorumlara ve Ripple için artan desteğe rağmen, SEC davayı uzatmak istediğini dile getirdi.

SEC’e karşı mücadele verdiği davada Ripple Labs’ın destekçileri artmaya devam ediyor. 75.000’den fazla destekçi ve 12 kuruluş, bir amicus curiae kısa dosyasıyla Ripple’a destek sözü verdi. Bu durum, mahkemenin davaya doğrudan dahil olmayan kişilerden veya kuruluşlardan uygun bilgi veya uzmanlık almasına yardımcı olabilir. Son zamanlarda, Wyoming merkezli merkezi olmayan özerk bir kuruluş olan VeriDAO, Ripple’ın avukatlarının özet yargı hareketini desteklemek için bir amicus brifingi gönderdi.

Ancak tüm baskılara rağmen henüz SEC dava sürecini sonlandırmaya hazır gibi görünmüyor. Ünlü avukat James K Filan, 4 Kasım tweet’inde bu gelişme hakkında bilgiler paylaştı. Burada SEC, tüm tarafların cevap özetlerini 30 Kasım 2022’ye kadar dosyalama süresinin uzatılması için bir önerge sundu ve ayrıca artırılmış sayfa sınırına sahip özetler için bir son tarih talep etti.

Yeni zaman çizelgelerine göre SEC, hakim Analisa Torres’ten 11 Kasım 2022’ye kadar ek amicus dosyalarının açılmasını talep etti ve bu talep reddedilmedi. Buna ek olarak uzman isimler SEC’in daha önce de süreci uzattığını ve sondan kaçtığını ifade ediyor.

XRP Fiyatı

Dava sürecinin sonlanması ile birlikte XRP fiyatında yukarı yönlü bir hamle gelebileceği düşünülüyor. Çünkü pek çok uzman isim davanın XRP lehine sonuçlanacağını düşünüyor ancak bu noktada yatırımcıların henüz kesin bir durum olmadığını göz ardı etmemesi gerekiyor.

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