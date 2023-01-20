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Bulgaristan’daki ofisinin basılmasından bir hafta sonra kripto para kredi şirketi Nexo, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) toplam 45 milyon dolar ödeyerek anlaşmaya vardı. SEC, Nexo’yu kripto para kredi ürünü Earn Interest Product’ı (EIP) üzerinden ABD’li yatırımcılara kayıt dışı menkul kıymet satışı yapmakla suçluyordu.

Ceza Yaptırımına Neden Olan EIP Ürünü

Kripto para kredi şirketi Nexo, 22.5 milyon dolar ceza ödemeyi ve kayıt dışı menkul kıymet satışını durdurmayı kabul etti. Nexo, ayrıca düzenleyiciler tarafından benzer suçlamaların önüne geçmek için 22.5 milyon dolar daha ödemeyi kabul etti.

SEC’e göre, kripto para kredi şirketi ürünü EIP’yi 2020’nin Haziran ayı civarında sunmaya başladı. Söz konusu ürün, ABD merkezli kripto para yatırımcılarının faiz ödeme sözü karşılığında kripto paralarını Nexo’ya ihale etmelerine izin verdi. Kararda ayrıca, Nexo’nun EIP’yi kripto para mevduatlarına faiz kazandıran bir ürün olarak pazarladığı belirtiliyor. Kripto para kredi şirketi ardından, yatırımcıların kripto paralarını farklı şekillerde kullanarak takdir yetkisini kullandı. Bu şekilde Nexo, EIP yatırımcılarına faiz ödemelerini finanse etmenin yanı sıra kendi işi için de gelir sağlamış oldu

“Nexo’nun EIP’si Bir Menkul Kıymettir”

SEC, EIP ürününün Nexo tarafından bu şekilde kullanılmasının bir menkul kıymet satışı olduğunu belirtti. ABD’li düzenleyici, Nexo’nun EIP ürünü ve bu ürünü üzerinden yaptığı satışlar için herhangi bir kayıt yaptırmadığının altını çizdi. Gelişme üzerine konuşan SEC Başkanı Gary Gensler şunları söyledi:

Nexo’yu bireysel kripto para kredi ürününü halka sunmadan önce kaydettirmemekle ve yatırımcıları korumak için tasarlanan temel açıklama gerekliliklerini atlamakla suçladık. Zaman içinde test edilmiş kamu politikalarımıza uymak bir seçim değildir. Kripto para şirketlerinin bu kurallara uymadığı durumlarda, onları sorumlu tutmak için gerçekleri ve yasaları takip etmeye devam edeceğiz. Bu durumda, diğer eylemlerin yanı sıra, Nexo tüm ABD’li yatırımcılar için kayıtsız kredi ürününü durduracak.

Nexo, SEC’in kararına itiraz etmeden para cezasını ödeyerek anlaşmayı kabul etti. Kripto para kredi şirketi, geçtiğimiz ay EIP ürününü derhal durdurma kararı aldığını ve ABD pazarından çıktığını duyurmuştu.