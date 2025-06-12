SEC Başkanı ve Önemli DeFi Açıklamaları, Gensler İyi Ki Gitti!

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) yeni başkanı Paul Atkins, kripto varlıkların kendi varlığında saklanmasına olumlu yaklaştığını açıkladı. Atkins, kısa süre önce başkanlık görevine atanmasının ardından, bu hafta Komisyon’un Kripto Görev Gücü tarafından düzenlenen Merkeziyetsiz Finans Yuvarlak Masa Toplantısı’nda konuştu. Atkins, konuşmasında kripto cüzdanlarda kendi varlığında saklama imkanının blockchain teknolojisinin temel bir özelliği olduğunu vurguladı.

DeFi Açıklamaları

Atkins, kendi kripto varlığının merkezi olmayan cüzdanda saklama hakkının, ABD’de özel mülkiyetin korunmasının önemli bir parçası olarak görüldüğünü belirtti. Kendi başına kripto cüzdan kullanımı sayesinde bireylerin, aracı kuruluşlara gerek kalmadan işlemlerini gerçekleştirebildiğini ve bunun inovasyonun önünü açtığını ifade etti. Atkins, özellikle aracılar nedeniyle ortaya çıkan gereksiz işlem maliyetlerinin azaltılması ve “staking” ile diğer on-chain faaliyetlerde katılımcıların zarar görmemesi gerektiğini de söyledi.

Yeni SEC Başkanı, önceki başkan döneminde getirilen düzenlemelerin, kripto cüzdan teknolojisinin gelişimini zorlaştırdığını da öne sürdü. Atkins’e göre, bu tür teknolojilerin geliştiricileri, yazılım kodu yayınladıkları için aracı kurum faaliyetleriyle suçlanmamalı.

Gensler İyi Ki Gitti!

Atkins’in açıklamaları, özellikle bir önceki SEC Başkanı olan Gary Gensler’in yaklaşımıyla büyük zıtlık gösteriyor. Gensler döneminde SEC, kripto varlık sektöründe faaliyet gösteren birçok büyük firmaya karşı ciddi yaptırımlar uygulamıştı. Bu süreçte Binance, Kraken, Coinbase, Ripple $2.23, Uniswap Labs ve Consensys gibi şirketler hakkında önemli davalar açıldı ve tartışmalı süreçler yaşandı. Ancak, Gensler’in Ocak ayında görevden ayrılmasından sonra bu davaların tümü kapatıldı veya kapatılmasına karar verildi.

Atkins, önceki yaklaşımın inovasyonu engellediğine dair endişelerini dile getirdi. Yazılım geliştiricileri üzerinde gereksiz cezai uygulamaların sektöre olumsuz etkileri olduğu yönündeki söylemler hem sektör temsilcileri hem de bazı hukukçular tarafından da zaman zaman gündeme getirildi. Ve artık sektörü anlayan bir SEC Başkanı var. Gensler iyi ki gitti.

Başkan Atkins’in Görüşleri

Yuvarlak masa toplantısında konuşan SEC Başkanı Paul Atkins şunları söyledi;

Kişinin özel mülkiyetini kendi varlığında saklama hakkı, internet ortamına geçildiğinde de yok olmamalıdır. Piyasa katılımcılarına, gereksiz aracılık maliyetlerinden korunacak ve on-chain işlemleri daha serbest gerçekleştirecek şekilde, kripto varlıklarını kendi varlığında elinde bulundurmaları açısından daha fazla esneklik sağlanmasından yanayım.

Atkins, blockchain ve merkeziyetsiz finans teknolojilerinin, kullanıcıların doğrudan işlemler yapmasına izin vermesinin, finansal sistemin şeffaflaşmasına ve daha düşük maliyetlerle çalışmasına katkı sağladığını da belirtti. Geliştiricilerin, yazılım kodundan ötürü federal menkul kıymetler yasalarına tabi tutulmasının adil olmadığını vurguladı.

Atkins ayrıca, otomasyon teknolojilerinde olduğu gibi, yazılım geliştiricilerinin son kullanıcıların eylemlerinden sorumlu tutulmasının mantıksız olduğuna değindi.

ABD finansal düzenleyici otoritelerinde, dijital varlıkların regülasyonu ve bireysel mülkiyet haklarının korunması gündemde kalmaya devam ediyor. Atkins’in açıklamalarının kripto ekosisteminde bir paradigma değişikliğinin işareti olabileceği düşünülüyor. Kendi varlığında saklama hakkının daha esnek bir şekilde desteklenmesi yönündeki eğilimin, önümüzdeki dönemde yeni düzenlemelerin şekillenmesine de etkisi olması bekleniyor.