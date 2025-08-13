Kripto Para

Scottie Pippen Rüyasında Nakamoto’nun Ona Fiyat Hedefleri Verdiğini Söylüyor

  • Scottie Pippen, kripto para paylaşımlarını azaltma kararı aldı.
  • Rüyalarında Satoshi Nakamoto’dan aldığı öngörüleriyle gündeme gelmişti.
  • Bazı tahminleri tutsa da NBA oyuncusu alay konusu olmak istemiyor olabilir.
İlayda Peker
İlayda Peker

Altı kez NBA şampiyonu olan Scottie Pippen, son dönemde kripto para ile ilgili kamuoyuna yaptığı açıklamalardan geri adım atacağını belirtti. Özellikle Bitcoin $118,514.48 hakkındaki dikkat çekici tahminleriyle bilinen Pippen’ın, bu kararının ardında, kamuoyunda oluşan ilginin ve tartışmaların önemli rol oynadığı gözlemleniyor.

Rüyasında Bitcoin Fiyatını Görüyor

Pippen, geçmişte Bitcoin kurucusu olarak bilinen Satoshi Nakamoto’nun, 1993’ten bu yana rüyalarında kendisine göründüğünü ve bu rüyalardan fiyat tahminleri aldığını iddia etti. Pippen, bu öngörüleri zaman zaman sosyal medya üzerinden paylaştı ve bazı tahminlerinin gerçekleştiği de kamuoyunda yer aldı.

Eylül 2024’te, ABD seçim gününde Bitcoin’in 84.650 dolar olacağını tahmin etmişti. Bu tahmin, öngörülen tarihten yaklaşık iki hafta sonra gerçekleşmişti. Aralık 2024 için yaptığı başka bir tahmin de gündem olmuş, kripto para yatırımcıları arasında tartışmalar yaratmıştı.

Scottie Pippen’ın öngörüleri, kripto para topluluğu içinde ilgiyle takip edildi. Pippen’ın tahminlerinin gerçek olup olmadığı devam eden bir tartışma konusu olurken; bazı önemli isimler de bu konuda farklı görüşler belirtti.

MicroStrategy Yönetim Kurulu Başkanı Michael Saylor, “Scottie’ye imreniyorum.”

Bu açıklama, kripto dünyasında Pippen’ın tahminlerine duyulan ilgiyi gösteren örneklerden biri oldu.

Açıklamaların Azaltılması Kararı

Pippen, son açıklamasında artık rüyalarında gördüğünü iddia ettiği Satoshi Nakamoto ile ilgili kamusal paylaşımlarını azaltacağını, hatta sonlandıracağını duyurdu. Bu kararın, sosyal medya ve basında ortaya çıkan yankılardan kaynaklanıp kaynaklanmadığı ise tam olarak netlik kazanmadı.

Bazı uzmanlara göre, Scottie Pippen’ın kamuoyuna dönük açıklamalarını sınırlaması, kripto para piyasasında spekülasyonları azaltmaya yönelik bir adım. Bu gelişme, özellikle sosyal medyada geniş yankı buldu.

Pippen’ın kripto para piyasası, özellikle de Bitcoin ile ilgili yaptığı öngörüler, geçmişte benzer şekilde gündeme gelen spor ve sanat dünyasından isimlerin dijital para piyasasına olan ilgisini de yeniden gündeme taşıdı.

Gelecekte Pippen’ın finansal piyasalarda veya kripto varlıklar konusunda yeni açıklamalar yapıp yapmayacağı ise belirsizliğini koruyor. Yatırımcılar ve sektör temsilcileri, bu tür açıklamaların piyasalarda ne gibi etkiler yaratabileceğini yakından izlemeyi sürdürüyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

İlayda Peker
By İlayda Peker
