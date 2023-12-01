ScapesMania Ön Satışı 1 Milyon Dolara Ulaştı, İvme Devam Edecek Mi? 

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Sürekli gelişen kripto para piyasasında belirsizlik, yatırımcıların sürekli karşılaştığı bir durum haline gelmiş olabilir. Yerleşik coinlerin ve yeni projelerin geleceği belirsiz göründüğünden, önemli getiriler sağlayacak bir sonraki altcoin’i bulmak zor olabilir.

Bu belirsizlik ortamında, büyüme potansiyeline sahip yeni projeler kripto meraklılarına yeni bir bakış açısı ve erken davranma avantajından yararlanma şansı sunabilir. Yeni ufuklara açık olmak beklenmedik fırsatlar ve finansal ödüller getirebilir.

ScapesMania’nın gelecek vaat eden bir proje olduğu iddia ediliyor. Bu yeni oyuncu açıklamalara göre şimdiden sadece sermaye/bireysel satıştan 970.000 $’ın üzerinde para topladı ve her gün 15.000-50.000 $ arasında para toplanıyor. ScapesMania 1 milyon dolarlık para toplama dönüm noktasına yaklaşırken ekip bunu aşacağını iddia ediyor.

Kripto Oyun Sektörünün İkilemleri

Günümüzde kripto oyun piyasası açıklamalara göre iki temel zorlukla karşı karşıyadır. Birincisi, sonradan gelenler pahasına erken fayda sağlayan piramit şemalarının bolluğudur. İkincisi ise oyun projeleri ile hedef kitle arasındaki büyük uçurum: kripto meraklıları kâr peşinde koşarken, oyuncular birinci sınıf bir oyun deneyiminden başka bir şey aramıyor ve kriptoyla ilgilenmek istemiyor.

Bu sorunlara çözüm bulunamaması genellikle oyuncuların ve token sahiplerinin projelerden ayrılmasına yol açmaktadır. Ekibin açıklamasına göre ScapesMania, gündelik oyun pazarına girerek bu zorlukların üstesinden gelmek için tasarlanmıştır. Kripto oyunlarının aksine, bu sektör şu anda 376 milyar dolarlık bir değerle yükselişte ve 2027 yılına kadar 521,60 milyar dolara ulaşması bekleniyor. ScapesMania, bu büyüyen pazarda gelişen bir oyun ekosisteminde her iki kitlenin çıkarlarını uyumlu hale getirerek destekçilerin performansının ödüllerini almasını sağlıyor.

ScapesMania’nın Yenilikçi Yaklaşımı

ScapesMania, oyunlarla ilgili vizyoner ana fikriyle oyunun kurallarını değiştirmeyi hedeflediğini iddia ediyor. Ekibin açıklamasına göre bu sadece bir varlık değil, çeşitli gelir akışlarına sahip bütün bir ekosistemdir.

Web2 ve Web3 arasındaki boşluğu benzersiz bir şekilde doldurduğu iddia edilen ScapesMania, hem sıradan oyuncuların hem de kripto meraklısı kitlelerin ilgisini çekiyor olabilir. Bir oyuncu olarak, ekibin açıklamasına göre oyunun tadını çıkarmak için kriptonun gizemlerini çözmeniz gerekmeyecek. Tersine, destekçilerin bu oyun ekosisteminin sunduğu tüm avantajlardan yararlanmak için oynamasına gerek yoktur.

DAO yönetişimi sayesinde ScapesMania yalnızca sıradan oyun tutkunlarını kendine çekmekle kalmıyor, aynı zamanda Web3 meraklılarının projenin gelişimini etkilemesini ve zaferinin ödüllerini toplamasını sağlıyor. Bu alanda iddialara göre herkes tam olarak istediğini elde eder.

Token Sahipleri için Avantajlar

İddialara göre ScapesMania‘nın destekçilerin katılımını ve motivasyonunu sağlamak için sunacağı çok şey var.

ScapesMania ekibin açıklamasına göre tamamen Web3 topluluğunun söz sahibi olmasıyla ilgilidir. Sahiplerine DAO yönetişimi aracılığıyla projenin gidişatını etkileme yetkisi verir. 376 milyar dolarlık gündelik oyun sektöründe faaliyet gösteren bir ekosistemin gidişatında söz sahibi olunabileceği iddia ediliyor.

Ardından, ekibin açıklamasına göre ScapesMania token’larını edinmek bir hazine dolusu bonus kazandırır. 70’e varan aşama bonusu, %25’e varan satın alma bonusu ve %42’ye varan hak ediş bonusu olmak üzere toplamda %137’ye varan bonusun kilidini açabilirsiniz. Bunun da ötesinde, ScapesMania’yı arkadaşlarınıza tanıtarak tavsiye ödülleri kazanabilirsiniz.

Ekibin açıklamasına göre gelir akışları istikrara kavuştuğunda, geliştiricilerin bir planı var. Tokenların bir kısmını geri almaya ve yakmaya hazır olduklarını iddia ediyorlar, böylece arzı etkili bir şekilde azaltabileceklerini ve sahipler için getirileri artırabileceklerini iddia ediyorlar.

Son olarak, belirli miktarda ScapesMania tokenını kilitlemek size ödül olarak ek token kazanma hakkı verir.

Doğrulanmış Güvenlik

Kripto projelerini benimsemek söz konusu olduğunda, güvenlik tartışılmaz bir faktördür. ScapesMania’nın güvenlik konusunda da dikkat çektiği iddia ediliyor.

ScapesMania’nın akıllı sözleşmesi, ekibin açıklamasına göre üst düzey güvenlik derecelendirmesine sahip şirketler tarafından titiz bir incelemeye tabi tutulmuştur. Bu denetimler iddialara göre yalnızca projenin bütünlüğünü değil, aynı zamanda erken benimseyenlerin gönül rahatlığını da garanti eder.

ScapesMania’nın arkasında, ekibin açıklamasına göre blok zinciri endüstrisindeki bir devden prestijli bir hibe alan ödüllü bir ekip bulunuyor. Tanınmış liderlerden gelen bu onay, ekstra bir güvenilirlik ve güvence katmanı ekliyor.

ScapesMania’nın yaratıcıları herkese açık sosyal medya hesapları tutarak 60 bin takipçiden oluşan ve sayıları giderek artan bir toplulukla bağlantı kuruyor olabilir.

Yeni Zirvelere Giden Yol

ScapesMania’nın yükseleceği iddia ediliyor ve bunun bazı nedenleri olduğu ekip tarafından dile getiriliyor.

İlk olarak, iddialara göre ScapesMania 376 milyar dolarlık gelişen oyun sektöründe faaliyet gösteren iyi düşünülmüş bir girişimdir. Bu pazarın yalnızca büyümesi beklendiğinden, ScapesMania’nın potansiyelinin olduğu iddia ediliyor.

İkincisi, ekibin açıklamasına göre ScapesMania gelişmiş görünürlük ve likidite için hızlı bir yolda ilerliyor. Hâlihazırda büyük takip platformlarında listelenen ScapesMania, ekibin iddialı açıklamasına göre önemli borsalara büyük bir giriş yapmaya hazırlanıyor.

Üçüncü olarak, açıklamalara göre oyundaki bir dizi gelir kaynağı ScapesMania’yı tek odaklı projelerden ayırmaktadır. Bu ekosistem, farklı bir kitleye hitap etmekte ve birden fazla gelir akışına dayanmaktadır, bu da onu piyasa türbülansına karşı dirençli hale getiriyor olabilir.

Dördüncüsü, ScapesMania tokenleri şu anda ön satış sırasında coin başına sadece 0,003362 dolardan satılıyor. Birbirini izleyen her satış öncesi aşamada iddialara göre fiyat artmaya devam edecektir. Token başına 0,01 dolarlık listeleme fiyatı ile iddialara göre erken destekçiler, listelemeden sonra etkileyici bir x4 getiriye tanık olabilirler.

ScapesMania için Fiyat Tahmini

Yukarıda ekibin iddia ettiği gibi, ScapesMania tokenleri şu anda ön satış sırasında coin başına sadece 0,003362 $ ile satılıyor. İddialara göre listeleme sonrası fiyat 0,01 $’a ulaşacak ve %400’lük önemli bir getiri sağlayacak.

Önemli fiyat noktası olan 0,01 $’ın ardından, iddialara göre hem kripto topluluğundan hem de ticaret uzmanlarından gelen her güvenilir tahmin, ScapesMania Token’larının gelecekte 1,00 $’a ulaşmasınınolduğunu gösteriyor.

ScapesMania Yatırımı

İddialara göre yatırımcılar ve analistler ScapesMania’nın büyüme potansiyeline güveniyor. Bunun nedenleri ise şu şekilde sıralanıyor:

Potansiyel Kazançlar: Ekibe göre halka arz sonrası fiyat 0,01 $ olarak belirlendiğinde, erken yatırımcılar x5 getiri elde edebilir.

Likidite: Açıklamalara göre ScapesMania, görünürlüğünü ve likiditesini artırarak büyük borsalara girmeye hazırlanıyor.

Sahipler için Avantajlar: İddialara göre destekçiler DAO yönetişimine katılabilir, stake ve vesting ödülleri kazanabilir ve token geri alım ve yakma mekanizmalarından faydalanabilir.

Early Bird Avantajı

Mevcut ön satış aşamasında, iddialara göre ScapesMania tokenlarını düşük bir fiyata alabilir ve %70’lik büyük bir indirimden yararlanabilirsiniz. Kripto paranın değerinin listelendikten sonra yükselmesi beklendiğinden, satış öncesi erken benimseyenler potansiyel olarak etkileyici yatırım getirilerinin kilidini açabilir.

Büyük bir indirimin yanı sıra, iddialara göre anlaşmayı ilginç kılan özel bir teklif olan aşama, satın alma ve hak etme bonusları kazanabilirsiniz. Bunun da ötesinde, erken destekçiler token geri alım ve yakma etkinlikleri, stake etme fırsatları ve DAO’ya katılım gibi heyecan verici özelliklere erişerek maceranızı daha da ödüllendirici hale getirir.

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Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.