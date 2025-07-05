Satoshi Nakamoto’nun XRP Sahipliği İddiası Kripto Topluluğunu İkiye Böldü

Kripto para dünyasında Satoshi Nakamoto’nun gerçek kimliği ve varlıkları uzun süredir tartışma konusu olmayı sürdürüyor. Bu tartışmaların son halkası, 2023 yılında yapılan bir mahkeme ifadesinin paylaşılmasıyla yeniden gündem oldu. Bir kripto meraklısı, Ripple $2.27 CTO’sunun beyanını içeren ifadeyi kamuoyuna sundu ve bu gelişme, Nakamoto’nun Ripple’ın kripto varlığı XRP’ye sahip olduğu iddialarını tekrar alevlendirdi.

Mahkeme İfadesinde Yeni Detaylar

2023 yılındaki bir mahkeme ifadesi, Ripple’ın Teknolojiden Sorumlu Yöneticisi (CTO) tarafından verildi. Söz konusu ifadede, Nakamoto’nun XRP varlığına sahip olduğu yönünde belirgin bir işaret yer almıyor. Sadece bu ihtimalin ne ölçüde gerçekçi olabileceği tartışılıyor. Kripto topluluğunda bazı kişiler, bu ifadeyi Nakamoto’nun XRP bulundurmuş olabileceğinin bir işareti olarak yorumlarken, bazıları ise bu iddianın gerçekliğinden şüphe ediyor.

Ripple CTO’sunun açıklamalarına göre, Nakamoto’nun XRP sahibi olduğuna dair herhangi bir kanıt bulunmamaktadır. Bu değerlendirme, özellikle Nakamoto’nun Bitcoin $108,045.48’in gelişimine odaklandığı dönemde XRP’nin piyasada yeni bir varlık olmasıyla da ilişkilendiriliyor.

Toplulukta Farklı Tepkiler

İddiayı gündeme getiren paylaşımın ardından kripto topluluğu ikiye bölündü. Bir kısım, Nakamoto’nun XRP almış olma ihtimalinin olduğunu savunurken, diğerleri ise teknik ve tarihsel gerekçelere dayanarak bunu pek olası bulmuyor. Toplulukta bazı görüşler, Nakamoto’nun XRP alması için makul teknik veya ticari bir neden bulunmadığını öne sürüyor.

Ripple CTO’su: “Satoshi Nakamoto’nun XRP sahibi olduğuna dair elimizde hiçbir belirti yok.”

Yapılan tartışmalarda XRP’nin ilk çıkış tarihinin, Nakamoto’nun aktif olduğu dönem ile çakışmadığı vurgulanıyor. Bu nedenle, Nakamoto’nun XRP transferi yaptığına ya da varlık satın aldığına ilişkin muhtemel kanıt eksikliği dile getiriliyor.

Spekülasyonlar ve Gerçekler

Kripto topluluğunda zaman zaman Nakamoto’nun farklı varlıklar üzerinde etkisi ve ilgisi olduğu yönünde benzer spekülasyonlar gündeme geliyor. Fakat bu tür iddiaların çoğu, sınırlı kanıtlara dayanıyor. Geçmişte Nakamoto’nun özellikle Bitcoin’e odaklandığına dair çok sayıda beyan yer alıyor.

Ripple CTO’sunun beyanı da bu görüşü destekler nitelikte. Açıklamada, Satoshi Nakamoto’nun Bitcoin dışındaki kripto varlıklarla ilgisine dair somut herhangi bir veri olmadığı tekrar ediliyor. Kripto para topluluğunda ise bu konuda oluşan görüş ayrılığı devam ediyor.

Kripto sektörü için Nakamoto’nun varlık dağılımı ve diğer kripto varlıklarla olası ilişkileri önemli bir tartışma konusu olmaya devam ediyor. Fakat mevcut bilgiler ışığında, Nakamoto’nun XRP sahipliği iddiası güçlü kanıtlarla desteklenemiyor.

Nakamoto’nun XRP’ye sahip olduğu iddiası, kripto dünyasında yeni bir spekülasyon başlatmış bulunuyor. Sektördeki uzmanlar ve paydaşlar, bu tür iddiaların değerlendirilmesinde somut kanıtlara ihtiyaç duyulduğunu belirtiyor. Baştan sona tarafsız kaynaklara ve teknik verilere dayanan açıklamalar, iddianın geçerliliği konusunda hala ikna edici bulunmuyor. Nakamoto’nun kripto piyasası üzerindeki etkisi ve efsanesi ise konuşulmaya devam ediyor.