“Satoshi Dönemi”ne Ait 8 Milyar Dolar Değerinde Bitcoin Tekrar Hareket Etti

Bitcoin $108,045.48 ağının erken dönemlerinde, 2009-2011 yılları arasında ortaya çıkan ve “Satoshi dönemi” olarak adlandırılan süreçte elde edilen varlıklara ait iki cüzdandan toplamda 20.000 BTC transfer edildi. Söz konusu transferler, bugüne kadar bu döneme ait gerçekleşmiş en büyük hareketler arasında yer aldı. Söz konusu cüzdanlar, güncel piyasa değerine göre her biri 1.1 milyar dolardan fazla değere ulaşırken, bu varlıkların yaklaşık 14 yıl boyunca hiç hareket etmediği belirtildi.

Transferin Ayrıntıları

Uzun süre uykuda kalan iki cüzdan, geçen hafta Cuma günü erken saatlerde, yeni oluşturulan adreslere 10.000’er BTC aktardı. Bu cüzdanların, 3 Nisan 2011 tarihinde, Bitcoin’in birim fiyatı 78 cent olduğu dönemde ilgili varlıkları elde ettiği aktarıldı. Aktarılan toplam miktarın günümüz değeri 2.2 milyar doların üzerindeyken, transferin geçmişte gerçekleştirilen benzer büyüklükteki işlemlere kıyasla rekor kırdığı ifade edildi.

Bu Bitcoin’lerin orijinal kaynağı, 2011 yılında 23.377,83 BTC’yi üç ayrı cüzdana aktaran “1HqXB…gDwcK” adlı cüzdandı. Buraya aktarılan varlıkların büyük bölümü, son transferlere konu olan iki adreste tutuldu; diğer üçüncü cüzdan ise elindeki 3.377 BTC’yi 2011’de harcamıştı.

Zincir Üzerindeki Hareketler ve Analizler

Cuma gecesi itibarıyla, on-chain analiz firması Arkham, altı farklı cüzdanın kısa aralıklarla toplamda 10.000’den fazla BTC’yi hareket ettirdiğini ve güncel fiyatlarla bu varlıkların toplam değerinin 8.6 milyar doların üzerine çıktığını rapor etti. Arkham tarafından yapılan incelemelerde, bu cüzdanların tamamının aynı kişi ya da varlık tarafından kontrol edildiği öne sürüldü. Ancak, cumartesi sabahı Asya saatlerinde itibaren herhangi bir birey ya da şirket, söz konusu cüzdanların sahibi olduğunu resmi olarak açıklamadı.

Arkham: “Mevcut veriler, taşınan BTC’lerin tek bir varlığa ait olduğunu gösteriyor. Ancak cüzdanların sahibi kimliği belirsizliğini koruyor.”

Taşınan Bitcoin’lerin yeni, daha düşük işlem ücretine sahip çağdaş adres biçimleriyle oluşturulmuş cüzdanlara gönderildiği bildirildi. Transferin tamamlanmasının ardından yeni cüzdanlardan herhangi bir başka hareket saptanmadı. Böylece aktarılan miktarın kısa vadede tekrar taşınması ya da üçüncü şahıslarla paylaşılması söz konusu olmadı.

Erken Dönem Bitcoin’lerinin Önemi

Taşınan bu kripto varlıkların “Satoshi dönemi”nde elde edilmesi, bunları mevcut piyasada en nadir ve dikkatle takip edilen BTC türleri haline getiriyor. Çünkü bu dönem, Bitcoin’in kimliği hâlâ gizemini koruyan yaratıcısı Satoshi Nakamoto’nun aktif olduğu zamanları kapsıyor. Erken dönem cüzdanlarda bulunan varlıkların hareketi, piyasada özellikle büyük yatırımcılar ve traderlar tarafından potansiyel piyasa eğilimlerini gözlemlemek amacıyla izleniyor.

Genellikle bu türden büyük miktarlı transferlerin piyasada satılma ihtimali, mevcut yatırımcılar ve analistler için bir sinyal olabilir. Dolayısıyla transfer edilen miktarın büyüklüğü, kripto para volatilitesine ve piyasa psikolojisine etkide bulunabiliyor. Ancak, bu varlıkların şu ana kadar yalnızca yeni cüzdanlara taşındığı ve satışa sunulmadığı gözlemlendi.

Bu süreçte, cüzdanları kontrol eden kişi ya da kuruluşun kimliğiyle ilgili herhangi bir kesin bilgi güncellenmedi. Ayrıca transferlerin arka planına dair herhangi bir açıklama veya resmi açıklama gelmedi. Söz konusu hareketlenmenin, geçmiş yıllarda faaliyet göstermemiş büyük miktardaki BTC’lere yönelik ilginin artmasına sebep olabileceği öngörülüyor.

Cüzdanların tek bir sahip tarafından kontrol edilip edilmediği ve ilerleyen dönemdeki olası hareketlerin kripto para piyasasını nasıl etkileyeceği, izlenmeye devam ediliyor. Bu türden eski cüzdan hareketleri, piyasada özellikle güvenlik, gizlilik ve büyük ölçekli yatırım eğilimlerini tartışmaya açtı. Olası gelişmelerin, sektör genelinde etkili olabileceği düşünülüyor.

Kripto para tarihinde nadir görülen bu tür BTC transferleri, özellikle “Satoshi dönemi” varlıklarının takip edilmesi açısından büyük önem taşıyor. Bu dönemdeki cüzdanlardan yapılan büyük hacimli transferler, geçmişten günümüze olan değer artışını ve erken dönem yatırımcılarının pozisyonlarındaki değişimleri göstermesiyle birlikte dikkat çekiyor. Piyasa katılımcıları için, bu tür hareketlerin dikkatli takibi, potansiyel fiyat hareketleri ve güvenlik konularında yol gösterici olabilir.