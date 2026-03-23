Sam Bankman-Fried’in Adına Gönderilen Mektuplarda Sahtecilik Şüphesi Gündeme Geldi

FTX’in kurucusu Sam Bankman-Fried adına gönderildiği iddia edilen bir mektubun aslen farklı bir yerden kargolandığı, federal savcıların mahkemeye sunduğu yeni belgelerle ortaya çıktı. Uzmanlar, bu gelişmenin Bankman-Fried’in devam eden yargı sürecini daha da karışık hale getirdiğini belirtiyor.

Mektubun Gönderiminde Dikkat Çekici Detaylar

Söz konusu mektup, 16 Mart’ta mahkemeye sunulmuştu ancak gönderim kaynağının San Pedro’daki Federal Correctional Institution Terminal Island cezaevi olmadığı, Palo Alto veya Menlo Park’tan FedEx aracılığıyla gönderildiği belirlendi. Ayrıca cezaevinin türü yanlış belirtilmiş ve ıslak imza yerine bilgisayarda yazılmış bir işaret kullanılmış. Cezaevlerinde mahkumların FedEx gibi özel kargo şirketleriyle posta gönderme hakkı bulunmuyor. Bu detaylar, mektubun gerçekten Bankman-Fried tarafından gönderilip gönderilmediğiyle ilgili soru işaretleri doğurdu.

Amerikalı girişimci ve eski FTX CEO’su Sam Bankman-Fried, 25 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Finans dünyasında kısa sürede büyük başarı yakalayan FTX’in ani çöküşü, kripto para piyasasında dengeleri değiştirmişti. Bankman-Fried, şu anda yeni bir yargılama yapılması için mücadele ediyor.

Savcılıktan Güvenilirlik Tartışması

Federal savcılar, gönderenin kimliği ve gönderim şekliyle ilgili tutarsızlıklar nedeniyle, mektubun kaynağının güvenilirliğini sorgulamaya başladı. Bankman-Fried veya çevresinin doğrudan belgede sahtecilik yaptığı yönünde bir suçlama getirilmedi. Ancak yetkililer, bu tür belgelerin mahkemeye sunulması sırasında dikkatli davranılması gerektiğine işaret etti.

Prosecutorlar, bu durumun, Bankman-Fried’in yeni yargılama talebiyle ilgili sunulan delillerin değerlendirilmesi aşamasında önem taşıyabileceğini belirtti. Bankman-Fried, daha önce defalarca hakkaniyetli bir yargılama yapılmadığını savunmuş ve davanın sonucunu etkileyeceğini düşündüğü yeni delillere işaret etmişti.

FTX iflas sürecinin ardından müşteri varlıklarının büyük oranda geri kazanıldığını dile getiren Bankman-Fried, mahkemede savunmasını buna dayandırıyor. Ancak temyiz sürecinde görevli hâkimler, davadaki ana tartışma noktasının, fonların daha sonra geri ödenmesinden ziyade o dönemde fonların nasıl yönetildiği ve sunulduğu olduğunu vurgulamıştı.

Federal savcılığın mahkemeye sunduğu belgelerde, “Tüm bu farklılıklar bir araya geldiğinde, mektubun gerçekten Bankman-Fried tarafından gönderilmiş olabileceğine dair makul şüphe doğuyor” ifadesine yer verildi.

Bankman-Fried’in savunma ekibinden ise konuya dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Önümüzdeki günlerde mahkemenin, mektubun gerçekliği hakkındaki değerlendirmesi belirleyici olacak.