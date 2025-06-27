Saatler Sonra 15 Milyar Dolarlık Hareket Olacak, Kripto Paralar Yönünü Bu Olaylar Belirleyecek

Kripto para piyasaları bugün nispeten sakin ve BTC yatay hareket ediyor. ABD piyasalarının açık olduğu saatlerde Bitcoin $107,254.55 fiyatı dar bir bant içinde işlem gördü. Bitcoin yazı hazırlandığı sırada 107.500 dolar civarında işlem görürken, bu rakam son 24 saatte yüzde 0,2’lik hafif bir değer kaybına işaret ediyor.

Büyük Bitcoin Opsiyon Kapanışı

Analistler, özellikle Cuma günü gerçekleşecek olan büyük opsiyon vade kapanışının piyasalardaki mevcut durgunluğa etkide bulunduğu görüşünde. Deribit’den Jean-David Péquignot, bu opsiyon kapanışının yılın en büyüklerinden biri olduğunu belirtti. Bitcoin opsiyon yükümlülüklerinin toplamının 40 milyar dolara ulaştığı, bu tutarın yüzde 38’inin ise Cuma günü sona ereceği ifade ediliyor.

Jean-David Péquignot: “Bu Cuma, Deribit’te yılın en büyük opsiyon kapanışlarından biri yaşanacak. Açık opsiyon büyüklüğü 40 milyar dolar ve bu tutarın yüzde 38’i sona erecek.”

Teknik göstergelere göre, Cuma günü için maksimum acı fiyatının 102.000 dolar olduğu bildiriliyor. Maksimum acı fiyatı, hem alım hem de satım opsiyonu (put/call) sahiplerinin minimum kazanç elde edeceği seviye olarak öne çıkıyor. Bu seviyede, put/call oranı 0,73 olarak belirtiliyor.

Bitcoin’in ima edilen volatilitesi ise son dönemde önemli oranda azaldı. Deribit DVOL endeksine göre, piyasadaki volatilite nisan ayındaki yüzde 50 düzeyinden yüzde 38’e geriledi. Analistlere göre, bu gerilemepiyasanın Bitcoin’i makro düzeyde bir riskten korunma varlığı olarak değerlendirmeye başlamasına işaret edebilir.

Öte yandan, kısa vadede pozisyon alımlarında belirgin bir yön gözlenmiyor. Put ve call seçenekleri arasındaki ağırlık dağılımı, katılımcıların henüz net bir fiyat hareketi beklentisi oluşturmadıklarını gösteriyor. Pek çok yatırımcı, Bitcoin’in 105.000 dolar seviyesini kritik bir destek olarak görüyor.

Jean-David Péquignot: “Bitcoin’in 105.000 dolar seviyesinin önemli olduğu, teknik verilerin bu desteğin kırılması durumunda temkinli olunması gerektiğini öne sürdüğü düşünülüyor. Vadeli işlemlerde düşük açık pozisyon ve düşük volatilite, Cuma günkü vade öncesinde sert fiyat hareketlerinin beklenmediğine işaret ediyor.”

Kripto Hisseleri

Bu opsiyonlar genelde kurumsal ve profesyonel yatırımcılar tarafından kullanılıyor. Bu yatırımcıların hangi yöne meyilli olduğunu görmek için portföy çeşitlendirmesi yaptıkları kripto para hisse senetlerine bakabiliriz.

Kripto para ile ilişkili bazı şirketlerin hisse fiyatlarında ise dikkat çekici hareketlenmeler yaşandı. Core Scientific hisseleri, şirketin olası bir satın alma haberi sonrası yüzde 33’ten fazla artış gösterdi. Bu gelişme, Wall Street Journal’da çıkan bir haberde, şirketin yapay zeka firması CoreWeave ile görüşmeler yürüttüğüne yönelik iddialar üzerine tetiklendi.

Circle, Coinbase, Riot Platforms ve Hut 8 gibi diğer kripto şirketlerinin hisselerinde ise yüzde 5 ile 7 arasında değer artışları görüldü. Buna karşılık, Strategy şirketinin hisseleri yüzde 1’in altında bir oranda geriledi. Bu gelişmeler, Amerikan borsalarında ilgili kripto hisselerinin işlem dinamiklerinin değişken olduğunu gösteriyor.

Piyasa genelinde opsiyon vadesi yaklaştıkça katılımcıların daha temkinli davrandıkları ve fiyatların belirgin şekilde dalgalanmadığı gözlemleniyor. Aynı zamanda, Bitcoin’in kısa vadede belirleyici bir fiyat hareketi sergilemediği, yatırımcı ilgisinin ise vade sonrası döneme odaklandığını söyleyebiliriz.

Piyasalardaki fiyat hareketlerinin opsiyon vadesi sonrası nasıl şekilleneceği ise, volatilite seviyeleri ve teknik göstergeler doğrultusunda izlenmeye devam edecek. Kripto para piyasalarının dinamik yapısı nedeniyle, gelişmelerin kısa sürede değişebileceği öngörülüyor.

Kripto para piyasasında yaklaşan opsiyon vadesi, fiyatlarda dalgalanmayı sınırladığı ve yatırımcı tutumlarını etkilediği için dikkate değer bulunuyor. Yatırımcıların, volatilite azalışı ve düşük açık pozisyonlarla birlikte, kısa vadede kayda değer bir fiyat hareketi beklemediği anlaşılıyor. Bitcoin’de teknik olarak 105.000 dolar seviyesi izlenirken, kripto ile ilişkili şirket hisselerinde özellikle haber akışına bağlı olarak hareketlilik sürüyor. Piyasadaki yön tayini ise, vade sonrası gerçekleşecek fiyatlarla netleşebilir. Bu koşullar altında, yatırımcıların piyasa takibini sürdürmeleri ve değişimleri yakından izlemeleri öneriliyor.