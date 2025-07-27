Robert Kiyosaki 152 Milyar Dolarlık Bitcoin ETF’leri İçin Uyardı

Kişisel finans alanında yazdığı kitaplarla tanınan Robert Kiyosaki, son açıklamalarıyla Bitcoin $118,760.78’e yatırım yapmayı düşünen kişilere önemli bir uyarıda bulundu. Yazar; özellikle Bitcoin’e borsa yatırım fonları (ETF) aracılığıyla yatırım yapan bireyleri, doğrudan gerçek Bitcoin tutmanın, ETF üzerinden yatırım yapmaktan farklı riskler barındırdığı konusunda dikkatli olmaları için çağrıda bulundu.

ETF ve Gerçek Varlık Ayrımı

Kiyosaki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ETF vasıtasıyla alınan Bitcoin’in temelde “kağıt” bir yatırım olduğunu ve bu yapıların gerçek varlığı birebir temsil etmeyebileceğini belirtti. ETF’lerin yatırım süreçlerini basitleştirdiğini kabul eden Kiyosaki, özellikle ortalama yatırımcı için bu ürünleri önerdiğini ancak gerçek varlık ile finansal temsil arasındaki farkları anlamanın kritik olduğunun altını çizdi.

ETF’lerin altın, gümüş gibi değerli madenler ve Bitcoin için pratik birer yatırım aracı olabileceğini belirten yazar, ETF’e sahip olmayı, savunma amaçlı bir tabancanın sadece fotoğrafına sahip olmaya benzetti. Ona göre, bazı durumlarda gerçek altın, gümüş veya Bitcoin bulundurmak daha avantajlı olabiliyor. Kripto Yatırımcılarının Akın Ettiği Uygulama – Sebebi Sizi Şaşırtacak!

ETF’ler dayanak varlığı 1:1 oranda rezervlerinde tutmak zorunda ve ABD merkezli ihraççılar bunu çoğunluklar Coinbase saklama hizmetleri sayesinde yapıyor.

“Kağıda dikkat edin. ETF’ler ortalama yatırımcı için yatırımı kolaylaştırıyor, bu yüzden onları öneriyorum. Ancak altın, gümüş ve Bitcoin’in gerçekine sahip olmanın bazen daha iyi olduğunu unutmayın. Ne zaman kağıdın, ne zaman gerçeğin uygun olduğunu bilmek önemlidir. Bunu bilenler, çoğunluktan daha önde olur.” – Robert Kiyosaki

Kiyosaki, yatırımcıların gerçek varlık ile kağıt üzerinden sahip olunan varlık arasındaki farkları iyi analiz etmelerini ve hangi koşullarda hangisinin uygun olduğunu değerlendirerek yatırım yapmalarını öneriyor. Ona göre; farkı bilip buna göre pozisyon alan bireyler, ortalama yatırımcıya kıyasla daha donanımlı hale gelebiliyor.

Küresel Bitcoin ETF Piyasasında Büyüme

Kiyosaki’nin yaptığı bu açıklama, Bitcoin ETF’lerinin toplam piyasa değerinin önemli ölçüde arttığı bir dönemde geldi. Tüm Bitcoin ETF’leri bir araya geldiğinde yaklaşık 152,73 milyar dolarlık bir piyasa değerine oluşuyor. ETF hazinelerindeki toplam varlığın bu seviyelere ulaşması, yatırımcıların BTC ETF’lere ilgisinin arttığını ortaya koyuyor.

Piyasa liderliğinde, BlackRock’un iShares Bitcoin Trust’ı (IBIT) 86,11 milyar dolarlık piyasa değeriyle öne çıkıyor. Onu sırasıyla 23,14 milyar dolarla Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) ve 21,33 milyar dolarla Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) izliyor. Bu üç fon, sektörde en çok dikkat çeken ETF’ler arasında.

Kiyosaki’nin önerileri, yatırımcılara finansal ürünlerin işleyişini kavramalarını ve olası risklere karşı bilinçli adımlar atmaları konusunda yol gösterici olmayı amaçlıyor. Kripto varlıklarda yaşanan hızlı büyümeye rağmen, uzmanlar ETF’lere ve benzeri aracı ürünlere yatırım yapılırken temkinli olmayı öneriyor.

Bitcoin ve ETF’ler arasındaki ilişkiye dair son gelişmeler, yatırımcılara alternatif yollar sunduğu gibi, her seçeneğin kendine has riskleri ve avantajları olduğunu ortaya koyuyor. ETF’ler yatırımcılara daha basit ve erişilebilir çözümler sunarken, doğrudan varlık sahipliği de güvenlik ve tam kontrol avantajı sağlayabiliyor. Yatırıma karar vermeden önce risk analizinin iyi yapılması ve finansal okuryazarlığın artırılması hem yeni başlayanlar hem de deneyimli yatırımcılar için önem taşıyor.