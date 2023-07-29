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Kripto piyasası yoğun rekabete, finansal fırtınalara ve heyecan verici geri dönüşlere yabancı değil. Son zamanlarda, böyle bir fırtınanın merkezindeki şirket, SEC’e karşı kazandığı zafer kripto arenasında yenilenen iyimserliği ateşleyen Ripple Labs oldu. Sonuç olarak, spot ışıkları gelecek vaat eden diğer farklı projelere çevrilmiş olabilir: Polkadot (DOT), Chainlink (LINK) ve InQubeta (QUBE). Her biri farklı alanlarda kendi yollarını çizen bu üç altcoin, iddialara göre Ripple’ın son zaferinin ardından yatırımcıların dikkatini çekti.

Ripple’ın Zaferi: Kripto için Bir Zafer

Ripple Labs tarafından geliştirilen kripto para birimi Ripple, geçtiğimiz günlerde ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından açılan bir davadan galip çıktı. SEC, Ripple Labs’ı XRP satarak kayıtsız bir menkul kıymet teklifi yapmakla suçlamış, bu da yaygın bir belirsizliğe ve XRP’nin fiyatında bir düşüşe neden olmuştu. Ancak mahkemenin Ripple’ın lehine karar vermesiyle birlikte token fiyatı önemli bir artış gösterdi ve daha geniş kripto piyasasına olan ilgi ve güveni tazeledi.

Yenilenen İlgi: Polkadot, Chainlink ve InQubeta

Ripple’ın SEC’e karşı kazandığı zafer dalgalar yaratırken, dalgalanma etkisi (kelime oyunu amaçlanmamıştır) piyasaya nüfuz ederek diğer kriptolara olan ilginin artmasına neden oldu. İddialara göre üç proje öne çıkıyor: Polkadot, Chainlink ve yapay zeka yatırım platformu InQubeta.

Polkadot, blok zinciri endüstrisi için ölçeklenebilir ve birlikte çalışabilir bir altyapı sağlayarak farklı blok zincirleri arasında her türlü veri veya varlığın aktarılmasını kolaylaştıran çok zincirli bir platformdur. Öte yandan Chainlink, gerçek dünya verilerini blok zincirindeki akıllı sözleşmelere bağlayarak harici sistemlerle etkileşime girmelerini sağlayan merkezi olmayan bir oracle ağıdır.

Son olarak yapay zeka start-up’larına yatırımı demokratikleştirmek için blok zinciri teknolojisini kullanan yeni bir platform olan InQubeta’dan bahsediliyor. InQubeta, QUBE token’ından yararlanarak yatırımcıların kısmi yatırım yoluyla yapay zeka start-up’larının büyümesine katılmalarına olanak tanıyor ve daha erişilebilir ve adil bir yatırım ekosistemi yaratmayı hedeflediklerini iddia ediyor.

InQubeta (QUBE)

InQubeta platformu ekibin açıklamasına göre benzersiz bir teklif sunuyor: Yapay zeka start-up yatırım dünyasını herkes için erişilebilir kılmak. InQubeta’nın benzersiz bir vergilendirme ve ödül sistemine sahip deflasyonist bir token olan yerel QUBE token’ı bu amaca yönelik bir araç. InQubeta NFT pazarı aracılığıyla yatırımcılar, yapay zeka start-up’larına kısmi yatırımlara katılmak, potansiyel ödüller elde etmek ve yapay zeka teknolojisinin büyümesine katkıda bulunmak için QUBE tokenlerini kullanabilirler.

Ekibin açıklamasına göre InQubeta’nın ileri görüşlü yaklaşımı ve QUBE’nin sağlam faydası, platformun 2 milyon dolara yakın para toplamasıyla başarılı bir ön satışa yol açtı. Ripple’ın yasal zaferini çevreleyen heyecan yayıldıkça, iddialara göre InQubeta (QUBE) giderek daha fazla büyük potansiyele sahip bir yatırım fırsatı olarak görülüyor.

Sonuç

Ripple’ın dönüm noktası niteliğindeki zaferinin tozu dumanı çökerken, daha geniş kripto piyasası üzerindeki etkisi yadsınamaz. Bu başarı yalnızca Ripple’ı yeniden diriltmekle kalmadı, iddialara göre aynı zamanda Polkadot, Chainlink ve InQubeta gibi gelecek vaat eden oyuncuları da keskin bir odak noktasına getirdi. Bu yeni keşfedilen iyimserliğin ortasında, iddialara göre InQubeta’nın büyüme hikayesi öne çıkıyor ve yatırım ortamında neyin mümkün olduğunu yeniden tanımlıyor.

Presale – Linktree

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.