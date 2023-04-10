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Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.

DeFi kriptoları son zamanlarda ilgi görüyor ve yatırımcıların dikkatini çekiyor olabilir. Bu sebeple analistler DeFi coin’lerini her yatırımcının değerlendirmesi gerektiğini düşünüyor gibi görünüyor. Kripto piyasası arttıkça ve daha fazla DeFi kripto tanıtıldıkça, onları gözlemlemek gerekir ve böylece yatırımcıların hangisinin daha iyi olduğuna kara verebileceği iddia ediliyor.

ICO listesinin başında yer alan kripto para birimleri en iyi kriptolar olarak iddia ediliyor. Bunlar, yatırımcılara gelecekte yüksek getiriler sunabileceği düşünülen kriptolar olarak nitelendiriliyor. DigiToads (TOADS), kripto endüstrisinde parlak bir geleceğe sahip olacağı iddia edilen yeni bir acemi meme kripto para birimi olarak tanımlanıyor. Ripple ve Stellar’ın ise dış güçlerin etkisine dayanmaya çalıştığı iddia ediliyor.

Bu makalede, Ripple ve Stellar’ın dış faktörlerden etkilenme potansiyeline ve başlangıç döneminde olan DigiToads’un nasıl meme paralarının geleceği haline gelme ihtimali olduğu analiz ediyor.

DigiToads’un (TOADS) yatırımcıları daha fazla ödül kazanabilir mi?

DigiToads (TOADS) kripto alanında yeni bir meme parası ancak ekibinin iddiasına göre çok daha önce sistemde olan birçok tokeni geride bıraktı. Protokol, blok zinciri hakkında bilgi veren çeşitli kullanıcı dostu oyunlarıyla blok zinciri hakkında öğrenmeyi ilginç ve eğlenceli hale getirmeyi hedefliyor. Kullanıcıların alan hakkında daha fazla şey öğrendikçe kazanmalarına izin verileceği ifade ediliyor.

Açıklamalara göre TOADS, meme coin ile oyna-kazan sektörünü birleştiriyor. P2E’nin ne kadar hızlı takip edildiğini gören kullanıcılar, geçişi deneyimlemek için platformdan da yararlanabilirler.

Ekibin iddiasına göre DigiToads’un büyüme yörüngesi ile yatırımcılar uzun bir ilerici yolculuk içindeler. Bu yeni şirketin ileride büyüme yaşayacağı da iddialar arasında yer alıyor. İddialara göre ilk ön satış sırasında TOADS satın alan yatırımcılar, fiyat arttıkça cömertçe hasat ediyorlar. Ekibe göre DigiToads, yatırımcılar için iyi kripto yatırımı olabilir ve yatırımcıları için parlak bir gelecek sunabilir.

Stellar (XLM) finans kurumunu geliştirmek için blok zinciri kullanıyor.

Stellar (XLM), Stellar Development Foundation tarafından kurulan merkezi olmayan bir kripto protokolüdür. Merkezi bankacılık kurumunun operasyonlarını kolaylaştırmaya yardımcı olmak için inşa edilmiştir. Blockchain kullanımı ile finans sektörü yükseltilebilir.

Stellar (XLM), gelişmiş işlevlere sahip merkezi bir bankacılık kurumunun işlevlerini verimli bir şekilde yerine getirebilen bir defter ağı işletmektedir. XLM ile, sahipler hızlı bir şekilde sorunsuz işlem yapabilir ve kullanıcılara daha ucuz bir sistemde sınır ötesi ödeme yapma şansı verir. Stellar iyi durumda olsa da, dış çevresinden gelen etkiyi sürdürmesi halinde iyi ICO kriptoları arasında yer alma potansiyeline sahiptir.

DigiToads ile ilgili daha detaylı bilgi edinmek ve ön satışa katılmak için websitesini ziyaret edebilirsiniz.

Ripple (XRP) uluslararası işlemleri daha hızlı yapma eğiliminde.

Ripple (XRP), dijital ödemeleri kullanıcılar için daha hızlı ve daha güvenli hale getiren kripto tabanlı bir DeFi protokolüdür. XRP modeli, uluslararası işlem sistemini kullanılabilir hale getirmede SWIFT’e benzer olacak şekilde inşa edildi, ancak şimdi daha hızlı ve daha ucuz.

Ripple’ın (XRP) birincil odak noktası, kripto alanında dijital ödemeler yapmak için lider platform olmaktır. İşlemleri gerçekleştirmek için iki uluslararası para birimini birbirine bağlayan aracı olarak hareket etmeyi amaçlamaktadır. XRP, kripto kullanıcıları arasında ünlü olma konusunda ilerleme kaydetmiş olsa da, daha iyi olabilir. Ripple’ın başarısı, en iyi DeFi kripto projesi olma hedefine ulaşamamasına neden olan dış piyasa faktörleri tarafından sürekli olarak değiştiriliyor olabilir.

Birçok DeFi kriptonun piyasaya sürülmesi, en iyi ICO projelerine bakmayı satın alınacak en iyi kriptoyu belirlemek için hayati hale getiriyor olabilir. Stellar ve Ripple gibi kripto para birimleri iyi performans gösteriyor ancak dış piyasa faktörleriyle mücadele ediyor olabilir. Ancak ekibinin iddiasına göre DigiToads, sahibinin portföyünü yoğunlaştırabileceğini göstererek onu parlak bir geleceğe sahip yeni başlayan kripto haline getirmeyi amaçlıyor.

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Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.