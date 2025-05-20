Ripple ve Coinbase Satın Almak İçin Harekete Geçti! Hedefte Bu Altcoin Var

Ripple $2.35‘ın Circle’ı satın almak için 5 milyar dolardan 20 milyar dolara tırmandığı ileri sürülen teklif trafiği, kripto para sahnesini adeta salladı. Halka arz dosyasını New York Borsası’na teslim eden Circle’ın, tüm kapıları kapatmadığı; aksine Ripple ve Coinbase gibi büyük oyuncularla pazarlığın nabzını yokladığı belirtiliyor. Masada USDC’nin 60 milyar dolarlık ekosistemi bulunurken, Tether’in hâkimiyeti ve Ripple’ın RLUSD’si bu güç savaşının fonunu oluşturuyor. Resmî beyanlar “şirket satılık değil” dese de kulislerdeki yoğun temaslar, ödeme altyapısının haritasını yeniden çizmeye hazırlanıyor.

Circle Satışı Ripple’ın Gücünü Ne Kadar Artırabilir?

İddialara göre ilk teklifini 5 milyar dolarla yapan Ripple, Circle yönetiminden ret yanıtı alınca rakamı 20 milyar dolara çıkarmayı değerlendirdi. Sızan bilgilere bakılırsa Circle, USDC’nin büyüklüğü ile orantılı bir değerleme talep ediyor ve 20 milyar dolar bandı bile “aşağı yönlü” bulunuyor. Ripple cephesi ise satın almanın yalnızca sabit kripto para portföyünü büyütmekten öte bir anlam taşıdığını düşünüyor: USDC altyapısını XRP Ledger’a entegre ederek küresel ödemelerde XRP’yi köprü para olarak konumlandırmak. Geçtiğimiz nisan ayında prime-brokerage şirketi Hidden Road’u 1,25 milyar dolara bünyesine katan Ripple’ın iştahı, stratejik alımlarla ödeme zincirini sıkılaştırma hedefini açıkça gösteriyor. Finans çevreleri, Circle anlaşmasının gerçekleşmesi halinde Ripple’ın regülasyon masasındaki müzakere gücünün de katlanacağı görüşünde birleşiyor.

Circle yönetimi ise şimdilik “uzun vadeli hedefimiz halka arz” mesajını yineliyor. Buna rağmen şirketin ihraç ettiği USDC’nin piyasa payını korumak, rakip Tether’le arasındaki farkı kapatmak ve son dönemde dalgalanan itibar puanını güçlendirmek için yeni sermaye girişine sıcak baktığı ifade ediliyor. Satış senaryosunda Ripple’ın piyasadaki 312 milyon dolarlık RLUSD hacmini birkaç kat yukarı çekmesi ve kurumsal ödeme trafiğinde ikinci büyük sabit kripto para sağlayıcısı hâline gelmesi bekleniyor. Analistler, “Bu büyüklükte bir birleşme, stablecoin arena­sında teraziyi kalıcı biçimde Ripple lehine eğebilir” yorumunu yapıyor.

Coinbase Seçeneği Rekabeti Farklı Bir Yöne Taşıyabilir

Fortune kaynaklı raporlar, Circle’ın halka arza çıkmadan önce “Coinbase lehine satış” fikrine kapıyı açık bıraktığını ileri sürüyor. Geçmişte Centre Consortium’u beraber kuran iki şirket, 2023’te yolları ayırmış; yönetim USDC’nin tüm iplerini Circle’a devretmişti. Ancak Coinbase hâlâ Circle’da sermaye payına sahip ve ABD pazarındaki regülasyon ilişkileriyle öne çıkıyor. Bu nedenle Circle yönetiminin “en sorunsuz entegrasyon” için Coinbase’i potansiyel alıcı listesinde yukarıda tuttuğu konuşuluyor. Böyle bir senaryoda USDC’nin borsanın kart programlarıyla doğrudan entegre edilmesi, perakende kullanımını hızla genişletebilir.

Öte yandan Coinbase’in, stablecoin ihracını tamamen kendi çatısı altına taşımasının ABD regülasyon otoriteleri önünde ek sorumluluklar getireceği de vurgulanıyor. SEC ile uzun süredir gerilim yaşayan borsanın, Circle’ı satın alarak bu alanda “tam bankacılık lisansı” benzeri bir denetim setine tabi kalması bekleniyor. Yine de Coinbase yönetimi, “ABD piyasasında tüccarın günlük hayatına değen kripto para kullanımını hızlandırmak için değerli fedakârlık” yaklaşımını benimsiyor. Piyasa izleyicileri, Coinbase’in elini taşın altına koyması hâlinde USDC’nin işlem hacminin, EMT kart ve ödeme ağları sayesinde iki yıl içinde ikiye katlanabileceğini öngörüyor.

Ripple’ın satın alma iddiası Circle’ın IPO gündemiyle yarışıyor; Coinbase kozunun masada kalması, son sözü daha da belirsizleştiriyor. USDC’nin geleceği, stablecoin rekabetinin yönünü ve küresel ödeme haritasını doğrudan etkileyecek.