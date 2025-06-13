Ripple-SEC Davasında Son Perde! Tarihi Uzlaşma Beklentisi

Ripple $2.23 ve ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) arasındaki uzun süredir devam eden davada, tarafların sunduğu ortak talebin, davaya bakan Hakim Analisa Torres tarafından büyük olasılıkla onaylanacağı öngörülüyor. Davayı yakından takip eden avukat Bill Morgan, Hakim Torres’in bazı maddelere ilişkin kendi tereddütleri olsa da bu talebi kabul edeceğini düşündüğünü açıkladı. Bu onay, davanın daha hızlı ve anlaşmalı bir çözüme kavuşmasını sağlayabilir. Ortak talebin tam içeriği kamuoyuna açıklanmadı.

Ripple ve SEC’ten Ortak Talep

Ripple ve SEC, kendi aralarında vardıkları bir anlaşmaya dayanarak mahkemeye ortak bir talep sundular. Bu talebin hangi spesifik noktalarda uzlaştıklarını detaylı şekilde ortaya koyduğu henüz bilinmemekle birlikte, süreçte önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Tarafların bu hamlesi, yıllardır süren hukuk mücadelesini uzlaşma yoluyla sonlandırma çabası olarak yorumlanıyor.

Bill Morgan, mahkemenin bu ortak talebi kabul etmesi halinde, davanın nihai bir çözüme önemli ölçüde yaklaşabileceğini vurguladı. Morgan’ın bu değerlendirmesi, davanın daha fazla uzamasından endişe duyan taraflar ve sektör gözlemcileri için olumlu bir beklenti oluşturuyor. Hakimin yakın zamanda bu konuda karar vermesi bekleniyor.

Piyasa Beklentileri

Hakim Torres’in olumlu karar vermesi durumunda, Ripple ve SEC arasındaki bu kritik dava yeni bir aşamaya girecek. Bu gelişme, davanın nihai sonuca ulaşmasına önemli bir katkı sağlayabilir. Hukuk çevreleri, mahkemelerin genellikle tarafların uzlaştığı bu tür taleplere sıcak baktığına dikkat çekiyor.

Sektör paydaşları, ortak talebin sunulmasını ve muhtemel onayını, sektördeki belirsizlikleri azaltmaya yönelik pozitif bir adım olarak görüyor. Tarafların anlaşmaya dayalı çözüm arayışı, yatırımcılar ve kripto para piyasası üzerindeki olası etkiler açısından da yakından takip ediliyor. Bu davanın sonucunun, benzer kripto para davalarında emsal teşkil etme potansiyeli bulunuyor.