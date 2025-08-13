Ripple Kilit Açılışlarıyla İlgili Yanlış Bilinenler, Balinalar Bunun Farkında

Geçtiğimiz hafta Ripple $3.15’ın gerçekleştirdiği otomatik 3,28 milyar dolarlık XRP token serbest bırakma işlemi, piyasalarda satış baskısı oluşabileceğine dair endişelere yol açtı. Ancak analistler ve piyasa gözlemcileri, bu kaygıların temelsiz olduğuna dikkati çekiyor. Serbest bırakılan XRP’lerin çoğunluğu kısa süre sonra tekrar escrow hesabına iade edildi.

Ripple Escrow Sisteminin İşleyişi

Ripple, son yıllarda XRP arzını stabilize etmek için otomatik escrow mekanizmasını kullanıyor. Şirketin ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile yürüttüğü davalarda kısmi kayıplara rağmen, bazı önemli taleplerinin SEC tarafından kabul edildiği biliniyor. Bu gelişmelerin ardından kısa süreli bir fiyat artışı görülse de, piyasadaki ana gündem Ripple’ın büyük miktarda XRP’yi serbest bırakması oldu.

Ripple’ın bu işlemi, piyasa katılımcıları arasında XRP fiyatı üzerinde kalıcı bir baskı olabileceği şeklinde algılandı. Ancak uzmanlar, bu tür işlemlerin genellikle otomatik olarak ve belirlenen takvim uyarınca gerçekleştiğini belirtti. Avukat ve kripto para analisti Bill Morgan, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, Ripple CEO’su Brad Garlinghouse’un escrow modelinin getirdiği faydalara yıllar önce değindiğini hatırlattı.

Garlinghouse, sekiz yıl önce escrow sisteminin arz öngörülebilirliği ve güvenilir XRP piyasaları sağladığını açıklamıştı. Bugün hâlâ katılmayanlar olsa da, XRP’nin escrow’dan serbest bırakılmasının fiyat üzerinde olumsuz etkisi olmadığına dair birçok örnek mevcut.

XRP’de Fiyat Baskısı ve Yatırımcı Stratejileri

Ripple CEO’sunun yıllar önce desteklediği escrow sistemi, şirket için öngörülebilir bir arz ve istikrarlı bir piyasa hedefliyor. Bu yaklaşım, SEC’in de geçmişte olumlu gördüğü bir yöntem olarak biliniyor. Şirketin elinde tuttuğu tokenları kilit altında saklaması, yaşanabilecek dalgalanmalara karşı arz tarafında ek bir garanti işlevi görüyor.

Ripple’ın iyi bir konumdayken bu sistemi terk etmesi piyasa uzmanlarınca mantıklı değil. Benzer escrow serbest bırakma işlemlerinin daha önce de programa uygun şekilde otomatik olarak gerçekleştiği, bu nedenle son gelişmenin olağan dışı bir durum yaratmadığı vurgulanıyor. Ayrıca serbest bırakılan XRP’lerin çoğu tekrar escrow’a döndü. Yani kilit açılışı kaynaklı ani düşüşler aslında XRP Coin için anlamsız.

Kısa vadede bazı yatırımcılar, Ripple’ın ciddi bir satış yapacağı söylentilerinden etkilenerek panik satışlarına yöneldi. Ancak aktarılanlara göre, büyük yatırımcılar (whale) bu süreçte yüklü miktarda XRP toplamaya devam etti. Analist Ali Martinez, sosyal medya paylaşımında “48 saat içinde balinalar 900 milyon XRP topladı” bilgisini kamuoyuyla paylaştı.

Sonuç olarak, Ripple’ın escrow mekanizması çoğunlukla planlandığı gibi çalışmaya devam ediyor. Serbest bırakılan XRP’nin piyasaya kalıcı bir olumsuz etkisi olmadığı ve büyük yatırımcıların pozisyonlarını artırdığı görülüyor. Kripto piyasasında alınan kararların söylentilerle değil, somut bilgilere ve analizlere dayanması gerektiği bir kez daha anlaşıldı.