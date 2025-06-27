RIPPLE (XRP)

Ripple Durmuyor: XRP Ledger 35 Eşiğini Geçti

Özet

  • Ripple, XRPL’ye Wormhole entegrasyonu sağladı ve çoklu Blockchain desteği genişledi.
  • XRPL varlıkları, Ethereum ve Solana gibi ağlarla çapraz işlem yapabiliyor.
  • Yenilenen altyapı, geliştiricilere daha fazla entegrasyon ve esneklik sunuyor.
İlayda Peker
İlayda Peker

Ripple $2.17, Wormhole protokolünü XRP Ledger (XRPL) ana ağına ve Ethereum $2,448.19 Virtual Machine (EVM) yan Blockchain‘ine entegre etti. Güncelleme, XRPL’de çıkarılan XRP, IOU’lar ve Çok Amaçlı Tokenlar dâhil tüm varlıkların Ethereum, Solana ve Avalanche $17.44 gibi 35’ten fazla Blockchain’de özgürce hareket etmesini sağlıyor. Ağlar arası mesajlaşma, varlık transferi ve token ihracının tek çatı altında sadeleşmesi, geliştiriciler ile finansal kurumların beklediği çoklu Blockchain altyapısını erişilebilir kılıyor. Ripple, artan birlikte çalışabilirlik sayesinde çapraz ağ tabanlı merkeziyetsiz finans ve tokenizasyon çözümlerinin hızlanacağını vurguluyor.

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Wormhole ile Blockchain’ler Arası Etkileşim Hızla GüçleniyorKurumsal Talebe Yanıt Veren Yeni XRPL Yenilikleri

Wormhole ile Blockchain’ler Arası Etkileşim Hızla Güçleniyor

2020’den bu yana aktif olan Wormhole, 60 milyar ABD Dolarını aşan hacimde Blockchain’ler arası işlem yönetti ve bir milyardan fazla mesaj ileterek güvenilirliğini kanıtladı. XRPL entegrasyonu sonrasında aynı altyapı, Ledger varlıklarını başka Blockchain’lere taşırken kaynak Blockchain’deki statülerini koruyacak; geliştiriciler ek köprü katmanları oluşturmadan doğrudan akıllı sözleşme çağrılarıyla işlem başlatabilecek.

Ripple’ın Baş Teknoloji Sorumlusu ve XRPL eş kurucusu David Schwartz, varlıkların “neredeyse sürtünmesiz” biçimde taşınmasının finans kurumlarına uyum gereksinimlerinden ödün vermeden likiditeye erişim sağladığını belirtiyor. Tokenların kimliğini koruması, menkul kıymetleştirme ve gerçek varlık destekli kripto para ihracı gibi alanlarda riski azaltıyor; kurumlar modüler akıllı sözleşmelerle ağlar arasında değer aktarabilecek.

Kurumsal Talebe Yanıt Veren Yeni XRPL Yenilikleri

Haziran ayında XRPL, Circle’ın ABD dolarına dayalı stabil kripto parasını ekosisteme katarken, Ondo Finance de Amerikan devlet borcu tabanlı ürününü Ledger üzerinde desteklemeye başladı. Wormhole köprüsü, bu varlıkların geniş çapta kullanılabilmesi için gereken Blockchain’ler arası likiditeyi tek tuşla sunacak. Ripple’ın 2025’in ikinci çeyreğinde faaliyete geçirmeyi planladığı EVM yan Blockchain, Solidity tabanlı akıllı sözleşmelerin XRPL varlıklarıyla doğrudan etkileşim kurmasına olanak tanıyacak.

BlackRock, Apollo ve Securitize gibi devlerin Wormhole altyapısını kullanıyor olması, kurumsal tarafın çapraz ağ standartlarına duyduğu ilgiyi gösteriyor. Ripple yöneticileri, gerçek anlamda kitlesel benimsemenin yalnızca tek bir Blockchain’de değil, bütün ağlarda ortak bir altyapı ile mümkün olacağını vurguluyor. XRPL’nin modüler mimarisi, Axelar gibi önceki köprülerle edinilen deneyimi genişleterek protokoller arasında tamamlayıcılık sağlıyor.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Mezunu, Kitap sever.
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