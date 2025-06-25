Ripple CTO’su 14 Yılın Ardından Sessizliğini Bozdu: Önemli İpuçları Geldi

Ripple $2.17‘ın baş teknoloji sorumlusu (CTO) David Schwartz, kripto para camiasında dikkat çeken bir açıklama yaptı. Schwartz, on dört yılın ardından sessizliğini bozan XRP Ledger’ın gizemli kurucularından Arthur Britto’nun kimliğine dair bazı ipuçları paylaştı. Yakın zamanda Britto’nun sosyal medya platformu X’te yaptığı belirsiz paylaşımlar, toplulukta merak uyandırırken, onu popüler ‘X.23’ adlı XRP cüzdanı ile ilişkilendiren kullanıcı yorumlarına yol açtı.

Arthur Britto Yıllar Sonra Söz Aldı

Arthur Britto, XRP Ledger’ın yaratıcılarından biri olarak bilinmesine rağmen, şimdiye dek kamuoyunda görünmemeyi tercih ediyordu. Ancak Britto bu sessizliğini, sosyal medya hesabında yaptığı kısa ve gizemli bir paylaşımla bozdu. Onun bu adımı XRP topluluğu içinde yeni tartışmalara sebep oldu. Özellikle kendi adına bağlanan dijital cüzdan nedeniyle, kimliği üzerine çeşitli spekülasyonlar ortaya atıldı.

Britto’nun paylaşımının ardından, sosyal medya kullanıcıları, ünlü ‘X.23’ cüzdanının Britto’ya ait olabileceğini öne sürdüler. Bu ihtimaller dikkat çekici bir tartışma başlattı. Britto, kripto para dünyasında az sayıda bilinen kişiden biri olduğu için, onun hakkında atılan her adım yakından takip ediliyor.

David Schwartz’tan Açıklama Geldi

David Schwartz, gelişmeler üzerine X platformunda açıklama yaptı. Schwartz, söz konusu cüzdanın ve sosyal medya paylaşımının Britto’ya ait olduğundan şüphelendiğini ifade etti. Bu ifade, toplulukta gelişen spekülasyonların resmiyet kazanmasına yol açmasa da, tartışmanın alevlenmesine sebep oldu. Schwartz’ın yaptığı açıklama kripto yatırımcılarının ilgisini tekrar Arthur Britto’nun üzerine çekti.

David Schwartz: “Bu hesabın gerçekten Arthur Britto olduğundan şüpheleniyorum.”

Britto’nun paylaşımı ve Schwartz’ın tepkisi, Bitcoin $107,254.55 ve XRP gibi merkeziyetsiz yapılar bağlamında kurucu kimliklerinin önemiyle ilgili tartışmaları da gündeme getirdi. Çeşitli topluluk üyeleri, kahramanların ya da kurucuların gizliliğinin, projelerin seyrini ve güvenini etkileyip etkilemediğini tartışmaya başladı.

Topluluk ve Yatırımcıların Tepkileri

XRP topluluğu, Arthur Britto’nun ortaya çıkışı ve ona atfedilen cüzdan iddialarına farklı tepkiler gösterdi. Kimileri bu gelişmeyi projenin şeffaflığı açısından önemli bulurken, bir kısmı ise kurucu üyelerinin anonim olmasının dijital varlıklar dünyasının doğasına uygun olduğunu düşünüyor. Gelişmelerin XRP’nin piyasa dinamiklerine nasıl etki edeceği ise tartışma konusu olarak ön plana çıkıyor.

Bazı saha gözlemcileri, Britto ve diğer XRP Ledger kurucularının dijital ortamlarda kimliklerini gizli tutmalarının nedenlerini masaya yatırdı. Bu tercihlerin, yasal ve güvenlikle ilgili kaygılardan kaynaklanabileceği öne sürüldü. Ancak, bu tür tartışmaların yatırımcı üzerinde belirsizlik oluşturabileceği de ifade edildi.

Ripple ve XRP’ye dair ifadeler geçmişte de birçok kez gündeme gelmişti. Kurucuların açıklama yapmasının projeye duyulan ilgiyi artırdığı, fakat spekülatif yaklaşımların da endişeleri tetikleyebileceği belirtiliyor. Şirketten veya Britto’dan resmi bir açıklama gelmemesi ise konunun belirsizliğini korumasına yol açıyor.

Uzmanlara göre, kripto para projelerinde kurucu veya büyük yatırımcıların piyasaya etkisi zaman zaman gündeme gelmekte. Benzer gelişmelerin geçmişte de fiyat ve güven algısında dalgalanmalara yol açtığı görülüyor. Bu tür söylemler, toplulukların dikkatle izlediği hareketler arasında yer almaktadır.

Kripto para sektöründe, kurucu veya büyük paydaşların anonim kalmasının avantajları ve dezavantajları olduğu biliniyor. Anonimlik bir taraftan sistemi dış müdahalelerden koruyabilirken, öte yandan projenin şeffaflığı ve güvenilirliği konusunda soru işaretlerine de yol açabiliyor. XRP Ledger’ın temel yapısı göz önünde bulundurulduğunda, bu tür tartışmaların gelecek dönemlerde de gündemde kalması mümkün görülmekte.