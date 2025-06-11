Ripple CEO’su Garlinghouse Şaşırttı! XRP Yerine Bu Altcoin İçin Çarpıcı “Kalıcı” İtirafı

XRP coin’in ihraççısı Ripple $2.23‘ın Singapur’da düzenlediği Apex 2025 zirvesi çarpıcı açılış konuşmalarıyla başladı. CEO Brad Garlinghouse, Ripple Başkanı Monica Long ve GFTN CEO’su Pat Patel ile sahne alarak kripto para ekosistemini mercek altına aldı. Konuşma memecoin’lerden kurumsal ilginin artışına kadar geniş bir yelpazedeydi. Dikkat çeken gelişme ise Garlinghouse’un Dogecoin $0.187369 (DOGE) hakkındaki yeni ve daha yumuşak tonuydu.

Garlinghouse’tan Dogecoin İtirafı: “Sistemin Parçası”

Garlinghouse, yıllardır memecoin’lere karşı eleştirel bir tutum sergilemesine rağmen bu kez farklı bir tonda konuştu. En büyük memecoin Dogecoin‘in ekosistemdeki varlığının kalıcı olduğunu kabul etti. “Sistemin bir parçası. Bir rol oynuyor” diyen Garlinghouse, bu ifadesini Dogecoin’in yüksek likiditesine dayandırdı.

Ancak özellikle uzun vadeli değer konusundaki temel görüşü değişmedi. “Hiçbir zaman bir memecoin satın almadım, asla da almam” şeklinde konuşan Garlinghouse, sektörün hala gerçek kullanıcısı veya ürünü olmayan dolandırıcılıklar, ‘rug pull’lar ve abartılı beklentilerle dolu olduğu uyarısını yineledi. Elon Musk’ın Dogecoin’e önemli sermaye çektiğini kabul etse de bunun ciddi projelerin itibarını zedelediğini vurguladı.

Ripple’ın Gözü Sttablecoin’ler ve Düzenleyici İlerlemede

Zirvede öne çıkan bir diğer başlık Ripple’ın kripto para piyasasında asıl önem verdiği alan olan stablecoin’lerdi. Garlinghouse, bu konuda “Stablecoin’lere yönelik iyimserliğimi koruyorum” açıklamasını yaptı. Tether (USDT) ve USD Coin‘in (USDC) sektörde açık ara önde olduğunu ekledi.

Ripple, zaten bu alanda aktif. USDC’nin dağıtımının yüzde 20’si XRP Ledger (XRPL) üzerinden gerçekleşiyor. Garlinghouse, bu kullanım alanının daha da önem kazanacağını belirterek, Ripple’ın büyüyen stablecoin pazarında önemli bir rol üstlenme potansiyeline işaret etti. USDC’nin arkasındaki şirket Circle’ın başarılı halka arzını (IPO) da hem kurumsal hem de bireysel yatırımcıların kripto paraya olan ilgisinin bir göstergesi olarak yorumladı.

Dahası Garlinghouse, ABD’de düzenleyici ortamın da olumlu yönde ilerlediğini düşünüyor. Senatoda yakında onaylanması beklenen GENIUS Yasası gibi stablecoin yasasına işaret ederek, “ABD’de düzenleyici zorluklar artık kolaylığa dönüştü ve bu küresel görünüm için iyi” dedi. Hong Kong ve Güney Kore gibi ülkelerin de kendi stablecoin yasalarını geliştirmesinin düzenlenmiş kripto para benimsenmesini kısa vadede daha gerçekçi hale getirebileceğini ekledi.

XRP ve Kurumsal Benimsemenin Önemi

Memecoin’ler ve stablecoin’lerin ötesinde Apex 2025’teki ana tema Ripple’ın kurumsal benimsemeye odaklanmasıydı. Garlinghouse, XRP‘nin artık spekülatif bir varlıktan çok, sınır ötesi finans için bir altyapı olarak görüldüğünü vurguladı. Bankalar ve hükümetler Blockchain‘in kullanım alanlarını keşfettikçe Ripple’a göre XRP uzun vadeli bir oyun için inşa ediliyor ve bir sonraki aşamasını sürdürmek için kurumsal destek kilit önemde.

Güçlü bir ivme ve sonunda görünür hale gelen düzenleyici netlikle birlikte Ripple kendisini ve XRP’yi kripto para piyasasının bir sonraki büyüme döngüsünün tam merkezine konumlandırıyor.