Ripple, Birleşik Arap Emirlikleri’nde Blockchain Tabanlı Ödeme Platformunu Başlattı

Ripple $2.35, Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) blockchain tabanlı yeni uluslararası ödeme platformunu resmi olarak hayata geçirdi. Ripple’ın bu hamlesi, bölgenin dijital varlıklar alanında öne çıkma çabasının bir parçası olarak öne çıkıyor. Şirket, ülkenin tamamen dijital ilk bankası olan Zand Bank ve fintech platformu Mamo ile iş birliği yaparak, bölgede anında sınır ötesi ödemeleri mümkün kılmayı hedefliyor.

BAE’de Kripto Odaklı Yeni Bir Dönem

Platformun kullanıma sunulmasıyla birlikte hem Zand Bank hem de Mamo, Ripple’in sağladığı altyapı sayesinde yerel ve uluslararası işlemlerde itibari para birimleri, sabit kripto varlıklar ve dijital varlıkları tek bir sistemde bir araya getirebilecek. Yeni ödeme çözümü sayesinde kurumlar ve bireysel kullanıcılar, daha hızlı ve güvenilir uluslararası transfer işlemleri gerçekleştirme imkanı bulacak.

Mamo CEO’su ve kurucu ortağı Imad Gharazeddine, bu ortaklığın BAE’deki şirketler ve tüketiciler için sınır ötesi ödemelerde önemli bir adım olduğunu ifade etti:

Ripple ile ortaklık, daha hızlı ve daha güvenilir sınır ötesi ödemeler sunmamıza imkan tanıyor; bu sayede BAE’deki şirketler güvenle ölçeklenebilecek.

Düzenleyici Onay ve Bölgedeki Genişleme

Ripple, Dubai Finansal Hizmetler Otoritesi’nden (DFSA) düzenleyici onay aldığını Mart ayında duyurmuştu. Bu lisans ile şirket, bölgede dijital varlıklara dayalı ödeme hizmeti sunmaya hak kazandı. Lisans, Ripple’ın geleneksel sınır ötesi ödeme sistemlerine hızlı ve şeffaf alternatifler geliştirmesine olanak tanıyor.

Ripple’ın Orta Doğu ve Afrika Genel Müdürü Reece Merrick, BAE’nin küresel ölçekte en büyük sınır ötesi ödeme merkezlerinden biri olduğunu belirtti:

Bu lisansın alınması, geleneksel sınır ötesi ödeme sistemlerindeki verimsizlikleri giderecek çözümlere olan talebi daha iyi karşılamamızı sağlıyor.

Uluslararası ve Bölgesel Kripto Girişimleri

Ripple, yalnızca BAE’de değil, Kolombiya gibi farklı ülkelerde de blockchain projelerine yatırım yapıyor. Şirket, Ripple Impact adını verdiği yeni bir programla, tarım sektöründe tedarik zinciri süreçlerini izleyerek alıcıların bilgilere daha kolay erişmesini sağlamayı hedefliyor. Bu strateji, şirketin dünya genelindeki kripto tabanlı girişimlerini çeşitlendirme politikasının bir parçası olarak görülüyor.

BAE ise genel anlamda, kripto varlıklara yönelik iddialı planlar oluşturmaya devam ediyor. Dubai, menkul kıymetlerin dijitalleştirilmesi için bir deneme platformu başlattı. Bu platformda kripto varlıklar ve sabit kripto varlıklar hariç tutuldu. Abu Dabi’de ise 150 milyon dolardan fazla sermaye ile yeni bir blockchain projeleri fonu kuruldu.

Ripple’ın BAE’de başlattığı yenilikçi ödeme platformu, geleneksel finans sistemlerinin yavaşlığı ve şeffaflık konusundaki eksikliklerine alternatif bir çözüm sunuyor. Firmanın bölgedeki girişimleri, uluslararası para transferlerindeki teknolojik yeniliklere ve kripto alanındaki ilerlemelere örnek olarak değerlendirilebilir. Ripple’ın iş birliği yaptığı finans kuruluşları, kullanıcıların çeşitli para türleriyle tek bir sistem üzerinden işlem yapmasına olanak tanırken, şirketin düzenleyici kurumlardan aldığı onay, sektördeki güvenilirliğini artırıyor. Ripple’ın bu hamlesi, BAE’nin finansal teknolojiye ve dijital varlıklara verdiği önemin ve küresel rekabetteki yerinin bir göstergesi olarak ön plana çıkıyor.